Oczekiwana obniżka stóp procentowych przez EBC. Co dalej i jaki wpływ będzie to miało na euro?

Europejski Bank Centralny (EBC) powinien obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych w czwartek, co byłoby pierwszą tego typu obniżką w strefie euro od 2019 r. Biorąc pod uwagę 99% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych uwzględnione już na rynku swapów strefy euro, uwaga skupia się teraz na dalszych działaniach EBC.

Zapewniona obniżka stóp procentowych przez EBC

rynek w pełni przewiduje obniżkę stóp procentowych, co byłoby pierwszym od 2019 r. Decydenci polityczni bardzo głośno mówili, że czerwiec jest „w ruchu”. W niedawnym wywiadzie główny ekonomista EBC Philip Lane powiedział, że „na tym etapie to, co widzimy, jest wystarczające, aby znieść górny poziom ograniczeń”. Nie ma wyraźniejszego sygnału niż ten w przemówieniu banku centralnego, a było wielu innych ludzi, którzy zasadniczo to mówiliw czerwcu nastąpi obniżka.

Ponowna kalibracja oczekiwań dotyczących przyszłych obniżek stóp procentowych EBC

W okresie poprzedzającym to spotkanie oczekiwania dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych EBC uległy znaczącej korekcie. Obecnie, prawdopodobieństwo spadku w lipcu wynosi obecnie tylko 12%. Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych we wrześniu i grudniu również zmalało, obecnie prawdopodobieństwo jest odpowiednio 62% i 54%. Nawet jeśli obniżka stóp procentowych ma nastąpić w najbliższy czwartek, rynek uważa to za ostrożny lub „jastrzębi” spadekco sugeruje, że EBC będzie ostrożnie podchodzić do przyszłych redukcji.

Rynek oczekuje teraz mniej niż 2,5 obniżek stóp procentowych EBC w tym roku, co stanowi spadek w porównaniu do 3 spadków spodziewanych w ostatnich tygodniach. Oczekiwania dotyczące stóp procentowych w grudniu wzrosły od stycznia. Rynek oczekuje obecnie, że stopy procentowe na koniec roku wyniosą 3,27%, co będzie stanowić znaczny wzrost w porównaniu z nieznacznie wyższymi stopami na poziomie 2,2% przewidywanymi w styczniu.

Wynik tego spotkania będzie decydujący dla ustalenia, czy długoterminowe prognozy stóp procentowych będą nadal rosły, czy ustabilizują się.

Projekcje ekonomiczne EBC

EBC przedstawi również zaktualizowane prognozy makroekonomiczne podczas tego spotkania. Prognozy te są kluczowe, zwłaszcza że inflacja wzrosła w maju. W marcu EBC prognozował gwałtowny spadek inflacji w ciągu najbliższych kilku lat, ze stopami wynoszącymi 2,3% w 2025 r., 2% w 2025 r. i 1,9% w 2026 r. Jednak inflacja wzrosła z 2,4% w kwietniu do 2,6% w maju, co wskazuje na wzrost presji cenowej, wbrew wcześniejszym prognozom EBC.

Dodatkowo presja cenowa może się utrzymywać ze względu na takie czynniki jak wzrost płac, który zwiększył się z 4,5% w trzecim kwartale do 4,7% w pierwszym kwartale. Stopa bezrobocia w strefie euro osiągnęła rekordowo wysoki poziom 6,5% W pierwszym kwartale trudna sytuacja na rynku pracy może przyczynić się do presji inflacyjnej. Dlatego, EBC może skorygować swoje prognozy inflacyjne w górę na ten i przyszły rok, co może doprowadzić do nowego odroczenie obniżek stóp.

Wpływ posiedzenia EBC na euro

La Para EUR/USD porusza się w wąskim przedziale pomiędzy 1,08 a 1,09.

Si la EBC koryguje w górę prognozy inflacji, eurodolar może przebić 1,09 i osiągnąć cel 1,10 . Bardziej stanowcze stanowisko EBC mogłoby również mieć negatywny wpływ na akcje .

. Bardziej stanowcze stanowisko EBC mogłoby również mieć . Si la EBC zaskakuje rynek bardziej przychylnym lub „gołębim” wynikiemniedźwiedzi wpływ na EUR/USD może być silniejszy w przypadku pary walutowej, która może szybko spaść do 1,08 i w krótkim okresie będzie nadal spadać. Po ich stronie akcje mogą mocno odbić.

Podsumowując EBC powinien zająć bardziej stanowcze stanowisko, który mógłby ograniczyć dalsze obniżki stóp procentowych w tym roku. Oczekiwania rynku co do obniżek stóp procentowych przez EBC już spadły, ale mogą nastąpić dalsze korekty, jeśli EBC podniesie prognozy inflacyjne, a Lagarde zasygnalizuje ostrożniejsze podejście do przyszłych obniżek stóp procentowych.