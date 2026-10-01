Andre Citroën (1878–1935) to jedno z najwybitniejszych nazwisk francuskiego przemysłu. Absolwent École Polytechnique, nie wynalazł samochodu, ale był jednym z pierwszych w Europie, którzy produkowali go masowo, sprzedawali jako produkt masowy i wykorzystywali jako narzędzie marketingowe. Jego życie to również lekcja ekonomii: spektakularny sukces przemysłowy, finansowany rosnącym długiem, zakończył się bankructwem i przejęciem firmy przez Michelin. W 2026 roku jego nazwisko ponownie pojawiło się w mediach w związku z kampanią na rzecz jego pochówku w Panteonie.

Wczesne życie: syn imigrantów z pasją do technologii

André Citroën urodził się 5 lutego 1878 roku w Paryżu, przy rue Laffitte 44, w 9. dzielnicy. Był piątym i ostatnim dzieckiem Leviego Citroena, holenderskiego Żyda, handlarza diamentami, który osiedlił się w Paryżu w 1873 roku, i Amalii Kleinmann, pochodzącej z Warszawy. Nazwisko pochodzi od przodka, który handlował cytrusami w Holandii („citroen” oznacza po holendersku cytrynę); to André przyjął dierezę na „e”.

Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią: w 1884 roku jego ojciec popełnił samobójstwo po nieudanej inwestycji w kopalnię diamentów w Republice Południowej Afryki. André, błyskotliwy uczeń liceum Condorcet, zafascynowany Juliuszem Verne’em i budową Wieży Eiffla, wstąpił doPolitechniczny w 1898.

Koła zębate w jodełkę: narodziny logo

W 1900 roku, podczas podróży do Polski, odkrył proces produkcji kół zębatych z rowkiem w kształcie litery V. Te koła zębate, cichsze i zdolne do przenoszenia dużej mocy, wymagały wysokiej precyzji obróbki. André Citroën kupił licencję i opracował przemysłowy proces produkcji z wykorzystaniem stali. W 1901 roku, wraz z dwoma przyjaciółmi ze szkoły średniej, założył firmę produkującą koła zębate w paryskiej dzielnicy Faubourg Saint-Denis.

Ten podwójny szewron stał się później symbolem marki samochodowej: jedno z najbardziej rozpoznawalnych logo w światowym przemyśle powstało na bazie części mechanicznej.

Mors, Ameryka i odkrycie masowej produkcji

Od 1906 roku był wzywany do pomocy producentowi samochodów Morse, która wówczas borykała się z trudnościami. Zreorganizował jej zarządzanie i asortyment: produkcja wzrosła z 300 samochodów w 1908 roku do 800 w 1913 roku. W 1912 roku podróż do Stanów Zjednoczonych wywarła na niego głęboki wpływ: odwiedził fabrykę Forda i odkrył produkcję taśmową. Jego ambicją stało się zostanie „europejskim Henrym Fordem”.

1915-1918: Fabryka muszli na Quai de Javel

Zmobilizowany w 1914 roku jako oficer artylerii, zauważył niedobór amunicji. W styczniu 1915 roku zaproponował Ministerstwu Wojny budowę w ciągu kilku miesięcy fabryki zdolnej do produkcji pocisków kalibru 75 mm w niespotykanym dotąd tempie. Na podstawie… Dok JavelW Paryżu zbudował ultramoderną fabrykę zatrudniającą nawet 13 000 kobiet. Wyprodukowała ona łącznie około 23 milionów muszli. Fabryka słynie również z usług socjalnych, które w tamtych czasach były rzadkością: stołówki, izby chorych i żłobka.

1919: Typ A i pierwszy masowo produkowany europejski samochód

Zaraz po zawieszeniu broni fabryka straciła zamówienia wojskowe. André Citroën przewidział to: w ciągu kilku miesięcy przekształcił zakład w fabrykę samochodów. W styczniu 1919 roku ogłosił prasie samochód w cenie 7250 franków, czyli mniej więcej połowę ceny najtańszego egzemplarza na rynku. Kampania wygenerowała ponad 16 000 zapytań w ciągu dwóch tygodni.

La Citroën Typ ACitroën 2CV, zaprojektowany przez inżyniera Julesa Salomona, został wprowadzony na rynek w tym samym roku. Zaprezentowano go jako pierwszy europejski samochód produkowany w dużych seriach, z docelową produkcją 30 samochodów dziennie. W 1929 roku Citroën wyprodukował 102 891 samochodów, co stanowiło prawie jedną trzecią francuskiej produkcji, i zatrudniał około 32 000 pracowników w swoich fabrykach w Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen i Grenelle.

Geniusz marketingu wyprzedzający swoją epokę

André Citroën jako pierwszy zrozumiał, że reklama sprzedaje:

4 października 1922 roku, podczas Salonu Samochodowego, nad Łukiem Triumfalnym na samolocie pojawił się napis „Citroën” wykonany dymnymi literami;

W latach 1925-1933 powstał gigantyczny podświetlany szyld wykonany z Wieża Eiffla gigantyczny billboard reklamowy;

gigantyczny billboard reklamowy; Wyprawy półgąsienicowe Kégresse'a wywarły silne wrażenie na opinii publicznej: przekroczenie Sahary (1922-1923), Czarny rejs w Afryce (1924) Żółty rejs w Azji (1931);

w Afryce (1924) w Azji (1931); Firma wprowadza również innowacje w zakresie obsługi posprzedażowej: instrukcje obsługi, sieć dealerska, gwarancja oryginalnych części zamiennych.

Traction Avant i bankructwo w 1934 roku

W 1933 roku, aby utrzymać konkurencyjność wobec Louisa Renault, André Citroën w ciągu zaledwie kilku miesięcy przebudował fabrykę Javel, przekształcając ją w jedną z najnowocześniejszych w Europie. Zatrudnił inżyniera André Lefebvre'a, który zaprojektował... w ciągu roku. Trakcja Avant, zaprezentowany 24 marca 1934 r. Samochód jest rewolucyjny, ale firma jest wyczerpana finansowo: raport Banku Francji opublikowany w maju 1934 r. donosi o stratach w wysokości 200 milionów franków.

Banki odmawiają dalszego wspierania go, a rząd nie chce interweniować. 21 grudnia 1934Firma Citroën została postawiona w stan likwidacji sądowej. Główny wierzyciel, MichelinPrzejął firmę. W styczniu 1935 roku André Citroën sprzedał swoje udziały; w lipcu zastąpił go Pierre Michelin na stanowisku prezesa. André Citroën zmarł 3 lipca 1935 roku w Paryżu w wieku 57 lat.

Dziedzictwo: od Michelin do Stellantis

Marka przetrwała i prosperowała pod rządami Michelin, z takimi kultowymi modelami jak 2CV (1948) i DS (1955). W 1976 roku Peugeot przejął Citroëna, dając początek grupie PSA Peugeot CitroënW styczniu 2021 roku fuzja PSA i Fiat Chrysler doprowadziła do powstania stellantiswśród których Citroën jest jedną z czternastu marek.

W Paryżu w 1958 roku Quai de Javel przemianowano na Quai André-Citroën, a dawną fabrykę zastąpił Parc André-Citroën. Od kilku lat rodzina, a zwłaszcza wnuk Citroëna, Henri-Jacques Citroën, zabiega o jego pochówek w Panteonie. 26 sierpnia 2026 roku, prezes Medef (Francuskiej Konfederacji Biznesu), Patrick Martin, publicznie poparł tę kandydaturę podczas letniej szkoły tej organizacji.

Czego historia André Citroëna uczy inwestora

Historia Citroëna dostarcza lekcji, które nadal są istotne przy analizie notowanych na giełdzie producentów samochodów:

Głośność jest niewystarczająca. Citroën sprzedał się dużo, ale po bardzo niskich cenach, aby podbić rynek. Bez wystarczających marż, wzrost finansowany długiem stał się kruchy. Na giełdzie patrzy się na marżę operacyjną i przepływy pieniężne, a nie tylko na sprzedaż. Przemysł motoryzacyjny jest bardzo kapitałochłonny. Odbudowa fabryki lub wprowadzenie na rynek rewolucyjnego modelu wiąże się ze znacznymi kosztami. Dotyczy to również roku 2026, kiedy to przejście na pojazdy elektryczne obciąża finanse wszystkich producentów. Partner finansowy ma znaczenie. Właścicielem został wierzyciel, firma Michelin. Powiązania między producentami a dostawcami pozostają bliskie; nasza analizaAkcje Michelin pokazuje, w jaki sposób producent opon od tego czasu zdywersyfikował swoją działalność.

Aby śledzić obecnego następcę marki Chevron, zapoznaj się z naszym profilem naAkcje Stellantisi porównać z wielkim historycznym rywalem Citroëna, tym naAkcje RenaultAnalizy te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.

Rok wydarzenie 1878 Urodzony w Paryżu (5 lutego) 1898 Wstęp do École Polytechnique 1901 Założenie firmy produkującej przekładnie zębate typu jodełka 1906 Przejmuje inicjatywę w odbudowie Mors 1915 Budowa fabryki muszli na nabrzeżu Javel 1919 Wprowadzenie na rynek Citroëna Type A 1924 Czarny rejs 1934 Traction Avant (marzec), likwidacja sądowa (21 grudnia) 1935 Przejęty przez Michelin; zmarł 3 lipca 1976 Narodziny PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën staje się marką Stellantis

FAQ

Dlaczego logo Citroëna ma dwa szewrony?

Przypomina koła zębate w kształcie litery V (w jodełkę), które André Citroën wytwarzał na początku swojej kariery, zanim zaczął zajmować się przemysłem motoryzacyjnym.

Dlaczego Citroën zbankrutował w 1934 roku?

Firma zaciągnęła znaczne zadłużenie, aby sfinansować swój rozwój, odbudowę fabryki Javel i rozwój modelu Traction Avant, a jednocześnie niskie ceny sprzedaży ograniczały jej marże zysku. Banki odmówiły wsparcia finansowego i 21 grudnia 1934 roku została objęta zarządem komisarycznym.

Kto jest dziś właścicielem Citroëna?

Citroën to marka grupy Stellantis, powstała w 2021 roku w wyniku fuzji PSA i Fiat Chrysler Automobiles.