Biografia Bernard Arnault

Młodzież i szkolenie

Bernard Arnault, urodzony 5 marca 1949 à Roubaix, jest francuskim biznesmenem i jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorców na świecie. Pochodzący z rodziny przemysłowców budowlanych, studiował naPolitechniczny, którą ukończył w 1971.

Dołącza do rodzinnego biznesu Fretka-Savinel i przekonuje ojca, aby porzucił sektor budowlany i zajął się rozwój nieruchomości. Firma zmieniła nazwę Ferinel, co oznaczało pierwszy sukces Bernarda Arnault w świecie biznesu.

Początki luksusu z Christianem Diorem

En 1984Bernard Arnault podejmuje decydujący krok w sektorze luksusowym, kupując grupę Boussac Saint-Frères, wówczas w trudnej sytuacji. Ta firma jest w szczególności właścicielem Christian Dior, kultowa marka francuskiej haute couture.

Dzięki drastycznej restrukturyzacji Bernard Arnault sprzedaje aktywa niemające znaczenia strategicznego i skupia się na Dior i Le Bon Marché, kładąc w ten sposób podwaliny pod swoje przyszłe imperium luksusowe.

Przejęcie LVMH

Pod koniec lat 1980. Bernard Arnault zainteresował się LVMH, powstał z połączenia Louis Vuitton i Moet Hennessy w 1987 r. Wykorzystał wewnętrzne napięcia między liderami, aby stopniowo kupować akcje i stał się większościowy udziałowiec w 1989 r..

Po strategiczna bitwa giełdowaprzejmuje kontrolę nad grupą i usuwa byłych przywódców. To przejęcie oznacza początek bezprecedensowa ekspansja w sektorze luksusowym.

Globalna ekspansja grupy LVMH

Pod przewodnictwem Bernarda Arnault LVMH staje się światowy lider w dziedzinie luksusu, gromadząc ponad 75 prestiżowych domów w różnych sektorach:

Moda i wyroby skórzane : Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Loewe

: Parfums & Cosmétiques : Guerlain, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Fenty Beauty

: Zegarki i biżuteria : Bulgari, TAG Heuer, Hublot, Tiffany & Co.

: Wino i napoje spirytusowe : Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Hennessy

: Selektywna dystrybucja : Sephora, Le Bon Marché, DFS

wśród duże przejęcia, znajdujemy odkupienie Bulgari w 2011 r. (4,3 mld euro) oraz Tiffany & Co. w 2021 r. (15,8 mld USD), największe przejęcie w historii branży luksusowej.

Majątek i wpływy Bernarda Arnaulta

Dzięki spektakularnemu rozwojowi LVMH Bernard Arnault jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, o szacunkowej wartości majątku ponad miliard 200 według Forbesa i Bloomberga.

Oprócz luksusu odgrywa ważną rolę w sztuce i mecenacie. W 2014, on inauguruje Fundacja Louisa Vuittona, centrum sztuki współczesnej zaprojektowane przez Frank Gehry, poświęcone promocji sztuki współczesnej.

Prywatność i dziedziczenie

Bernard Arnault jest żonaty z Helen Mercier, kanadyjski pianista. On ma pięcioro dzieci, którzy zajmują ważne stanowiska w LVMH:

Delfina Arnault (prezes Diora)

(prezes Diora) Antoine'a Arnaulta (dyrektor generalny Berluti i dyrektor LVMH)

(dyrektor generalny Berluti i dyrektor LVMH) Aleksander Arnault (były szef Rimowa, obecnie w Tiffany & Co.)

(były szef Rimowa, obecnie w Tiffany & Co.) Fryderyka Arnaulta (Prezes TAG Heuer)

(Prezes TAG Heuer) Jeana Arnaulta (zaangażowany w zegarmistrzostwo grupy)

Kwestia sukcesja Bernarda Arnault jest kluczową kwestią, gdyż oczekuje się, że jego dzieci przejmą grupę.

Historia i ewolucja akcji LVMH – długoterminowy wzrost

Od czasu przejęcia Bernard Arnault w 1989 rokuAkcje LVMH odnotowały wzrost Szybki wzrost. Podstawą jej rozwoju jest skuteczna strategia dywersyfikacji i strategicznych przejęć.

Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń dotyczących rozwoju cen akcji:

2000 roku :LVMH umacnia swoją pozycję lidera na rynku dóbr luksusowych dzięki przejęciom i silnej ekspansji w Azji.

:LVMH umacnia swoją pozycję lidera na rynku dóbr luksusowych dzięki przejęciom i silnej ekspansji w Azji. Kryzys 2008-2009 Podobnie jak wszystkie akcje, LVMH notuje spadek, ale szybko odzyskuje wartość dzięki rosnącemu popytowi na dobra luksusowe w Chinach.

Podobnie jak wszystkie akcje, LVMH notuje spadek, ale szybko odzyskuje wartość dzięki rosnącemu popytowi na dobra luksusowe w Chinach. 2020 (kryzys COVID-19) :LVMH chwilowo traci na wartości, ale bardzo szybko się odradza dzięki digitalizacji sprzedaży i ożywieniu na rynku chińskim.

:LVMH chwilowo traci na wartości, ale bardzo szybko się odradza dzięki digitalizacji sprzedaży i ożywieniu na rynku chińskim. 2021-2023 :Nabycie Tiffany & co. zwiększa wartość grupy, a LVMH przekracza próg 400 miliardów euro kapitalizacji.

Akcje LVMH jest często postrzegany jako bezpieczna inwestycja ze względu na ekskluzywny i ponadczasowy charakter swoich produktów.

Podsumowanie

Bernard Arnault jest wizjoner i strateg, przekształcając LVMH w niekwestionowany lider w dziedzinie światowego luksusu. Jego wpływ wykracza poza świat biznesu, gdyż jest on również ważną postacią w dziedzinie patronatu i kultury.

z ciągła rozbudowa i zarządzanie rodzinne grupą, pozostaje wzorem sukcesu przedsiębiorcy i symbolem francuskiego luksusu.