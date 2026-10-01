Eryk Trappier Kieruje Dassault Aviation od stycznia 2013 roku. Urodził się 1 czerwca 1960 roku, dołączył do grupy w wieku 24 lat i spędził większość swojej kariery sprzedając myśliwce na eksport, zanim objął stery. Pod jego kierownictwem poruszenieDługo uważany za niemożliwy do sprzedania poza Francją, stał się globalnym sukcesem komercyjnym. W styczniu 2025 roku objął również stanowisko prezesa Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Portret dyskretnego lidera, którego decyzje mają znaczenie dla wszystkich, którzy stoją na straży wartości obronnych.

Szkolenie i początki

Éric Trappier jest inżynierem dyplomowanym z Télécom SudParis. Odbył służbę wojskową jako oficer we francuskiej marynarce wojennej w latach 1983 i 1984, a następnie dołączył do Dassault Aviation w 1984 roku. Obecnie jest kapitanem rezerwy marynarki wojennej. Żonaty w 1983 roku, ma troje dzieci.

Trzydzieści lat w służbie eksportu

Jego kariera w Dassault Aviation koncentrowała się niemal wyłącznie na sprawach międzynarodowych:

1984-1987 :biuro projektowe i zarządzanie systemami uzbrojenia.

:biuro projektowe i zarządzanie systemami uzbrojenia. 1987-1991 :międzynarodowe zarządzanie techniczne, odpowiedzialny za negocjacje z Koreą Południową, Singapurem, Arabią Saudyjską, Chile i Niemcami. Zajmuje się sprzedażą samolotu patrolowego dla Atlantyku.

:międzynarodowe zarządzanie techniczne, odpowiedzialny za negocjacje z Koreą Południową, Singapurem, Arabią Saudyjską, Chile i Niemcami. Zajmuje się sprzedażą samolotu patrolowego dla Atlantyku. 1991-1995 :odpowiada za sprzedaż w Azji, w tym za kontrakt Mirage z Indiami.

:odpowiada za sprzedaż w Azji, w tym za kontrakt Mirage z Indiami. 1995-2000 :odpowiada za sprzedaż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zarządza kontraktem Mirage 2000-9.

:odpowiada za sprzedaż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zarządza kontraktem Mirage 2000-9. 2000-2005 : dyrektor regionów Bliskiego Wschodu i Afryki, wówczas dyrektor ds. eksportu sprzętu wojskowego.

: dyrektor regionów Bliskiego Wschodu i Afryki, wówczas dyrektor ds. eksportu sprzętu wojskowego. 2006 :Międzynarodowy dyrektor generalny.

Negocjuje również umowy przemysłowe dotyczące demonstratora drona bojowego. NeuronKierowany przez Dassault Aviation we współpracy z Saab (Szwecja), Alenia (Włochy), RUAG (Szwajcaria), HAI (Grecja) i EADS (Hiszpania). Ten europejski program służył jako laboratorium technologii stealth i autonomicznego pilotażu.

2013: Najmłodszy dyrektor generalny w historii Dassault Aviation

Éric Trappier, dołączony do grona dyrektorów 18 grudnia 2012 r., został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym 8 stycznia 2013Zastępuje Charlesa Edelstenne'a. W wieku 52 lat zostaje piątym dyrektorem generalnym firmy od jej powstania w 1929 roku i najmłodszym na tym stanowisku.

Odziedziczył paradoksalną sytuację: Rafale został technicznie uznany, ale żaden zagraniczny klient go jeszcze nie kupił, a samolot był wspierany jedynie zamówieniami od rządu francuskiego. Wyzwaniem dekady było zatem przekształcenie programu krajowego w sukces eksportowy.

Największe sprzedaże Rafale pod jego kierownictwem

Kolejna dekada pokazała, że ​​miał rację. Kluczowe kontrakty podpisane od 2015 roku:

Rok Pays Zamówienie 2015 Egipt 24 Rafale (pierwszy klient eksportowy), uzupełnione drugim zamówieniem w 2021 r. 2015 Katar 24 Rafale, później zwiększono do 36 2016 Indie 36 samolotów Rafale dla francuskich sił powietrznych 2021 Grèce Nowe i używane samoloty Rafale 2021 Croatie 12 używanych Rafale 2021 Zjednoczone Emiraty Arabskie 80 samolotów Rafale, największe zamówienie eksportowe w historii programu 2022 Indonezja 42 samoloty Rafale w kilku partiach 2024 Serbia 12 Rafał 2025 Indie 26 samolotów Rafale Marine dla indyjskiej marynarki wojennej

Te sukcesy radykalnie odmieniły oblicze Dassault Aviation: wieloletni portfel zamówień, wzrost produkcji i bezprecedensowa widoczność w sektorze wojskowym. Przynoszą one również korzyści głównym partnerom programu: Thales w zakresie elektroniki i Safran w zakresie silników M88. Inwestorzy zainteresowani tym łańcuchem wartości mogą zapoznać się z naszymi analizami...Akcje Dassault AviationDe l 'Akcja Thalesa iZapas Safranu.

Pliki wrażliwe: SCAF i Falcon

To nie jest takie proste. Europejski program Przyszły system bojowy (FCAS)Projekt, rozpoczęty wspólnie z Niemcami i Hiszpanią, naznaczony był powtarzającymi się sporami branżowymi dotyczącymi podziału zadań między Dassault Aviation a Airbusem. Éric Trappier publicznie bronił potrzeby jasno określonego głównego wykonawcy myśliwca, co regularnie zaostrzało napięcia między partnerami.

Po stronie cywilnej, zakres samolotów biznesowych sokół Falcon 6X doświadczył opóźnień, szczególnie związanych z silnikami, zanim wszedł do służby, a następnie opracowano Falcona 10X. Działalność Falcona pozostaje bardziej wrażliwa na warunki ekonomiczne niż działalność wojskowa.

Prezes GIMD i wiodąca postać wśród pracodawców przemysłowych

9 stycznia 2025 roku Éric Trappier zastąpił Charlesa Edelstenne’a na stanowisku prezesa Grupa Przemysłowa Marcela Dassaulta (GIMD)Holding rodziny Dassault, który kontroluje Dassault Aviation i posiada znaczący udział w Dassault Systèmes, jest większościowym udziałowcem Thales. Pozostaje on prezesem Dassault Aviation.

Pełni również szereg funkcji reprezentacyjnych:

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Obronnego (ASD), wybrany w maju 2017 r.;

Prezes GIFAS (Francuskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego), wybrany 8 czerwca 2017 r.;

Prezes CIDEF (Francuskiej Rady Przemysłu Obronnego) od marca 2021 r. do stycznia 2023 r.;

Prezes UIMM (Związku Przemysłu i Rzemiosła Metalurgicznego), wybrany 15 kwietnia 2021 r.

Od stycznia 2025 r. jest Komandorem Legii Honorowej, a w 2023 r. został odznaczony Medalem Lotniczym.

Obronność europejska w 2026 r.: dlaczego jej rola jest ważna dla inwestora

Od 2022 roku wzrost budżetów wojskowych w Europie sprawił, że akcje spółek obronnych stały się jednym z najpilniej obserwowanych tematów na giełdzie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

Księga zamówień :zapewnia przejrzystość na przestrzeni kilku lat, ale rentowność zależy od zdolności do terminowej realizacji, a zatem od łańcucha podwykonawców.

:zapewnia przejrzystość na przestrzeni kilku lat, ale rentowność zależy od zdolności do terminowej realizacji, a zatem od łańcucha podwykonawców. Struktura kontroli Dassault Aviation jest większościowym udziałowcem GIMD, a Airbus jest znaczącym akcjonariuszem mniejszościowym. W związku z tym liczba akcji w wolnym obrocie jest ograniczona, co może nasilać wahania cen akcji.

Dassault Aviation jest większościowym udziałowcem GIMD, a Airbus jest znaczącym akcjonariuszem mniejszościowym. W związku z tym liczba akcji w wolnym obrocie jest ograniczona, co może nasilać wahania cen akcji. Kontrakty eksportowe :zależne są od decyzji politycznych, finansowania, a czasem transferów technologii, przy czym harmonogram wdrożenia jest często niepewny.

:zależne są od decyzji politycznych, finansowania, a czasem transferów technologii, przy czym harmonogram wdrożenia jest często niepewny. Kryteria ESG :niektóre fundusze wykluczają broń, inne ją ponownie zintegrowały od 2022 r. Ma to wpływ na popyt na te papiery wartościowe.

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FAQ

Od kiedy Eric Trappier kieruje Dassault Aviation?

Od 8 stycznia 2013 r. pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Dassault Aviation.

Jaką rolę odegrał Eric Trappier w sprzedaży Rafale?

Były dyrektor zarządzający ds. międzynarodowych, odpowiadał za strategię eksportową, która umożliwiła podpisanie pierwszych kontraktów (Egipt i Katar w 2015 r., Indie w 2016 r.), a następnie rekordowe zamówienie 80 samolotów Rafale przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2021 r.

Czym jest GIMD, któremu przewodniczy Éric Trappier?

Marcel Dassault Industrial Group to rodzinna spółka holdingowa kontrolująca Dassault Aviation. Éric Trappier został jej prezesem 9 stycznia 2025 roku.

Czy Éric Trappier jest prezesem UIMM?

Tak, został wybrany na prezesa Związku Przemysłu i Rzemiosła Metalurgicznego 15 kwietnia 2021 r.