Gérard Mestrallet jest jednym z liderów, którzy w największym stopniu ukształtowali francuski krajobraz energetyczny w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Urodzony 1 kwietnia 1949 roku w Paryżu, kierował przekształceniem Compagnie de Suez w grupę przemysłową, zorganizował fuzję z Gaz de France w 2008 roku, a następnie przewodniczył GDF Suez, przemianowanemu na Engie w 2015 roku. Niniejsza biografia przedstawia jego karierę, najważniejsze decyzje, które ją ukształtowały, kontrowersje, które wywołał, oraz znaczenie jego dziedzictwa dla inwestorów śledzących sektor energetyczny w 2026 roku.

Wykształcenie: inżynier i starszy urzędnik państwowy

Gérard Mestrallet podążał typową ścieżką kariery francuskiej elity administracyjnej, z silnym naciskiem na naukę. Jest byłym studentem École Polytechnique (rocznik 1968), absolwentem École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), a następnie ENA, którą ukończył w 1978 roku w klasie „Pierre Mendès France”.

Po ukończeniu ENA (Narodowej Szkoły Administracji) rozpoczął pracę w Departamencie Skarbu jako administrator cywilny. Od września 1982 do lipca 1984 roku pełnił funkcję doradcy technicznego ds. przemysłu w biurze Jacques’a Delorsa, ówczesnego ministra gospodarki i finansów. To doświadczenie w Bercy (Ministerstwie Finansów) pozwoliło mu na dogłębne zrozumienie relacji między rządem a dużymi korporacjami, co okazało się nieocenione w jego dalszej karierze.

Od Suez Financial Company do General Society of Belgium

W 1984 roku dołączył do Suez Financial Company jako kierownik projektu. Szybko awansował: w 1986 roku został zastępcą delegata generalnego ds. przemysłu, w 1987 roku dyrektorem zarządzającym European Rights Company (spółki zależnej Suez), a następnie w 1991 roku zastępcą dyrektora zarządzającego firmy. Następnie został dyrektorem zarządzającym i przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Suez Financial Company. Société Générale de Belgique, jednej z najstarszych przemysłowych spółek holdingowych w Europie, której rozwojem kieruje.

To belgijskie doświadczenie było przełomowe: Suez posiadał tam udziały w sektorze energetycznym (Electrabel), finansowym i przemysłowym. To wyjaśnia, dlaczego Belgia do dziś pozostaje filarem działalności grupy, która później przekształciła się w Engie.

1995-2008: Przekształcenie Suezu w grupę usługową

W 1995 roku Gérard Mestrallet objął stanowisko szefa Compagnie de Suez. Jego strategia była jasna: skoncentrować konglomerat finansowy na trzech głównych obszarach działalności, energia, woda i czystośćAby to osiągnąć, zainicjował fuzję z Lyonnaise des Eaux. W 1997 roku powstała spółka Suez Lyonnaise des Eaux, której był przewodniczącym zarządu, podczas gdy Jérôme Monod, historyczny prezes Lyonnaise, przewodniczył radzie nadzorczej.

Grupa powróciła następnie do nazwy Suez. W 2003 roku przyjęła strukturę zarządzania opartą na radzie dyrektorów, a Gérard Mestrallet został jej prezesem i dyrektorem generalnym. W tym okresie Suez stopniowo wyzbywało się swojej działalności finansowej i pozycjonowało się jako europejski gracz w sektorze usług komunalnych, czyli usług podstawowych (prąd, gaz, woda, odpady).

2008: Fuzja GDF Suez, małżeństwo państwowe

Fuzja Gaz de France i Suez, sfinalizowana w lipcu 2008 roku, jest najbardziej symboliczną operacją w jego karierze. Zapowiedziana już w 2006 roku w kontekście groźby przejęcia Suez przez zagraniczny podmiot, wymagała wprowadzenia przepisów umożliwiających państwu francuskiemu zmniejszenie udziału w Gaz de France poniżej minimalnego progu, jaki musiało utrzymać. Nowa grupa, GDF Suez, staje się jedną z wiodących firm energetycznych na świecie. Gérard Mestrallet był jej dyrektorem generalnym od lipca 2008 do maja 2016 roku, pozostając jednocześnie przewodniczącym rady dyrektorów Suez Environnement, spółki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową, notowanej na oddzielnej giełdzie.

Dla inwestorów ta fuzja ilustruje kluczową kwestię: w sektorach regulowanych wartość firmy zależy w równym stopniu od jej strategii przemysłowej, co od relacji z państwem jako akcjonariuszem. To kryterium, które należy wziąć pod uwagę, analizując dzisiejsze...Akcja Engiew której głównym udziałowcem pozostaje państwo francuskie.

2015: GDF Suez staje się Engie

W 2015 roku GDF Suez zmieniło nazwę i stało się GDF SuezPoza rebrandingiem, grupa zapowiada przejście na energię odnawialną, usługi energetyczne i stopniowe wycofywanie węgla. Jednak, jak twierdzą niektórzy obserwatorzy, zmiana ta następuje późno: w artykule z lutego 2020 roku: Le Monde W dokumencie wskazano „błędy strategiczne”, które utrudniły transformację grupy, zaznaczając, że „zielona” zmiana tak naprawdę rozpoczęła się dopiero w 2013 r.

3 maja 2016 r. Gérard Mestrallet zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego, Isabelle Kocher i zachowuje przewodnictwo w radzie dyrektorów. W 2018 roku przekazuje przewodnictwo Jean-Pierre'a ClamadieuOd 2021 roku Catherine MacGregor pełni funkcję dyrektora generalnego Engie.

Kontrowersje: wynagrodzenia i dodatkowe plany emerytalne

Podobnie jak wielu dyrektorów generalnych spółek z listy CAC 40 z jego pokolenia, Gérard Mestrallet znalazł się w centrum debat na temat wynagrodzeń kadry kierowniczej:

2012 :jego całkowite wynagrodzenie wyniosło 3 005 079 euro, co stanowi niewielki spadek (-2,7%) w porównaniu z rokiem 2011, co dało mu 8. pozycję w rankingu CAC 40 (dane pochodzą z Wikipedii na podstawie prasy ekonomicznej).

:jego całkowite wynagrodzenie wyniosło 3 005 079 euro, co stanowi niewielki spadek (-2,7%) w porównaniu z rokiem 2011, co dało mu 8. pozycję w rankingu CAC 40 (dane pochodzą z Wikipedii na podstawie prasy ekonomicznej). Październik 2014 Wysokość jego dodatkowej emerytury, szacowana na 21 milionów euro i ujawniona przez CGT, budzi kontrowersje w momencie, gdy grupa odnotowuje duże straty w roku finansowym 2013. Wysoki Komitet ds. Ładu Korporacyjnego uważa, że ​​program jest zgodny z kodeksem Afep-Medef; Emmanuel Macron, ówczesny minister gospodarki, zasugerował, że państwo będzie głosować przeciwko tego typu rezolucjom w przyszłości.

Wysokość jego dodatkowej emerytury, szacowana na 21 milionów euro i ujawniona przez CGT, budzi kontrowersje w momencie, gdy grupa odnotowuje duże straty w roku finansowym 2013. Wysoki Komitet ds. Ładu Korporacyjnego uważa, że ​​program jest zgodny z kodeksem Afep-Medef; Emmanuel Macron, ówczesny minister gospodarki, zasugerował, że państwo będzie głosować przeciwko tego typu rezolucjom w przyszłości. Mai 2016 Po objęciu funkcji prezesa niewykonawczego ogłasza, że ​​rezygnuje ze swojej pensji prezesa (350 000 euro rocznie), która jest wypłacana fundacji korporacyjnej Engie.

Wydarzenia te przyczyniły się do zmian w zarządzaniu francuskimi spółkami giełdowymi: wiążące głosowanie akcjonariuszy w sprawie wynagrodzeń kadry kierowniczej („say on pay”, ustawa Sapin 2 z 2016 r.) oraz zaostrzenie przepisów dotyczących emerytur uzupełniających. Dla indywidualnego akcjonariusza zapoznanie się z sekcją „ład korporacyjny” w uniwersalnym dokumencie rejestracyjnym jest obecnie częścią każdego przeglądu ładu korporacyjnego. analiza fundamentalna poważny.

Paryż Europlace, FACE i dyplomacja ekonomiczna

Oprócz obowiązków operacyjnych Gérard Mestrallet przewodniczył Paryż Europlace, stowarzyszenie promujące Paryż jako centrum finansowe, a także Fundacja Działań Przeciwko Wykluczeniu (FACE) W latach 2007–2020. W 2015 r. został mianowany „ambasadorem nauki”; w kwietniu 2016 r. Ségolène Royal powierzyła mu misję dotyczącą ceny dwutlenku węgla w Europie, po COP21.

Po odejściu z Engie został prezesem wykonawczymFrancuska Agencja Rozwoju AlUla (Afalula), odpowiedzialny za współpracę francusko-saudyjską wokół tego dziedzictwa. W lutym 2024 roku Emmanuel Macron mianował go przedstawicielem Francji w tym projekcie. Korytarz gospodarczy Indie–Bliski Wschód–Europa (IMEC). Pełnił również funkcję członka licznych rad nadzorczych: Société Générale, rady nadzorczej Siemens, Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłowców oraz kilku międzynarodowych rad doradczych w Chinach i Hongkongu.

Jest Komandorem Legii Honorowej (2016) i Komandorem Narodowego Orderu Zasługi.

Czego jego podróż uczy inwestora w 2026 roku

Kariera Gérarda Mestralleta rzuca światło na trzy rzeczywistości, które są przydatne dla każdego, kto inwestuje w wartości energii i usług publicznych:

Duże fuzje zmieniają charakter akcji. Akcjonariusz Suez w 1995 roku był właścicielem holdingu finansowego; akcjonariusz z 2008 roku – zintegrowanej firmy energetycznej; a akcjonariusz z 2026 roku – grupy koncentrującej się na odnawialnych źródłach energii i infrastrukturze. Teza inwestycyjna wymaga weryfikacji na każdym etapie. Czasami podzielenie czynności na mniejsze części tworzy wartość. Suez Environnement, któremu przez długi czas przewodniczył Gérard Mestrallet, weszło na giełdę w 2008 roku, zanim stało się kluczowym elementem przejęcia Veolii w latach 2020–2022. Ci, którzy śledzą…akcji Veolii Dobrze znają ten epizod, który zmienił sektor wodno-ściekowy we Francji. Rządzenie ma swoją cenę. Kontrowersje wokół wynagrodzeń same w sobie nie wpłynęły na trajektorię giełdową spółki Engie, ale przyspieszyły zaangażowanie akcjonariuszy w decyzje zarządu.

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Rok Krok 1949 Urodzony w Paryżu (1 kwietnia) 1978 Ukończył ENA, dołączył do Departamentu Skarbu 1982-1984 Doradca techniczny Jacques’a Delorsa, Ministra Gospodarki 1984 Dołączenie do Suez Financial Company 1995 Przejmuje stery Kompanii Sueskiej 1997 Narodziny Sueza Lyonnaise des Eaux 2008 Fuzja z GDF Suez, CEO nowej grupy 2015 GDF Suez staje się Engie 2016 Isabelle Kocher zostaje dyrektorem generalnym, on pozostaje prezesem 2018 Jego następcą na stanowisku prezesa Engie zostaje Jean-Pierre Clamadieu 2024 Przedstawiciel Francji w korytarzu IMEC

FAQ

Jaką rolę odegrał Gérard Mestrallet w powstaniu Engie?

W 2008 roku doprowadził do fuzji Gaz de France i Suez, a następnie do 2016 roku stał na czele GDF Suez. Pod jego przewodnictwem w 2015 roku grupa przyjęła nazwę Engie.

Kto zastąpił Gérarda Mestralleta w Engie?

W maju 2016 r. jego następczynią na stanowisku dyrektora generalnego została Isabelle Kocher, a w 2018 r. Jean-Pierre Clamadieu został przewodniczącym zarządu.

Dlaczego jego złoty spadochron wzbudził kontrowersje?

W październiku 2014 roku wspomniana kwota (21 mln euro) została ujawniona publicznie, gdy GDF Suez odnotowywał rekordowe straty i przygotowywał plan redukcji kosztów. Porozumienie uznano za zgodne z kodeksem Afep-Medef, ale ożywiło ono debatę na temat regulacji wynagrodzeń kadry kierowniczej.