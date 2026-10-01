Jean-Cyril Spinetta Jest jednym z niewielu francuskich urzędników wysokiego szczebla, którym udało się rozpocząć drugą karierę na stanowisku szefa dużych korporacji. Urodzony 4 października 1943 roku w 15. dzielnicy Paryża, przez ponad jedenaście lat przewodniczył Air Inter, a następnie Air France, kierował częściową prywatyzacją firmy i jej fuzją z KLM w 2004 roku, a następnie przewodniczył radzie nadzorczej Arevy. W 2018 roku jego nazwisko ponownie pojawiło się w mediach w „Raporcie Spinetty” na temat przyszłości transportu kolejowego. Oto jego ścieżka kariery, kluczowe decyzje i ich znaczenie dla inwestorów w sektorze lotniczym.

Pochodzenie i szkolenie

Jean-Cyril Spinetta dorastał w rodzinie głęboko zaangażowanej w socjalizm. Jego dziadek, Cyrille Spinetta, inżynier ze szkoły Arts et Métiers, zarządzał hutą szkła Albi Workers' Glassworks od 1911 roku i był blisko związany z Jeanem Jaurèsem. Jego matka, Antoinette Brignoli, nauczycielka pochodząca z Korsyki, i ojciec, Adrien Spinetta, inżynier budownictwa, osiedlili się w Paryżu, gdzie urodził się Jean-Cyril.

Uczęszczał do Lycée Hoche w Wersalu, ukończył studia podyplomowe z prawa publicznego na Wydziale Prawa w Paryżu, ukończył Sciences Po Paris, a następnie rozpoczął naukę w ENA (Narodowej Szkole Administracji) w klasie Charles’a de Gaulle’a. Do 1977 roku był członkiem Partii Socjalistycznej.

Kariera starszego urzędnika państwowego (1969-1990)

Jego kariera administracyjna jest bogata i różnorodna. Po pracy jako asystent nauczyciela, kolejno zajmował stanowiska w Ministerstwie Edukacji Narodowej (kierownik biura inwestycji i planowania, następnie dyrektor wydziałów), w Radzie Państwa jako audytor, w Sekretariacie Generalnym Rządu oraz w służbie informacyjnej Premiera.

Następnie zbliżył się do sektora transportu, dwukrotnie obejmując stanowisko szefa sztabu Michela Delebarre'a, zwłaszcza gdy ten ostatni był ministrem transportu i gospodarki morskiej, a później ministrem infrastruktury. To doświadczenie pozwoliło mu na dogłębną znajomość lotnictwa cywilnego i jego wyzwań regulacyjnych.

Air Inter, a następnie Air France: restrukturyzacja i otwarcie stolicy

W latach 1990-1993 był prezesem i dyrektorem generalnymAir Inter, francuskiej krajowej linii lotniczej, w czasie, gdy trwały przygotowania do otwarcia europejskiej przestrzeni powietrznej na konkurencję. Po misji z prezydentem François Mitterrandem i okresie pracy w Komisji Europejskiej został mianowany szefemair France 22 wrzesień 1997.

Jego plan działania był dwojaki: miał na celu kontynuację odbudowy firmy, która wyszła z lat strat, oraz przygotowanie jej do wejścia na rynek. W 1999 roku kierował częściowa prywatyzacja Air France, wraz z pierwszą ofertą publiczną spółki. W tym okresie Air France dołączyło również do sojuszu SkyTeam, zawiązanego w 2000 roku z liniami Delta, Aeromexico i Korean Air.

2004: powstanie Air France-KLM

Najważniejszą operacją w jego karierze była fuzja z holenderską firmą. KLMFuzja, zakończona w 2004 roku, była pierwszą dużą fuzją transgraniczną w europejskim transporcie lotniczym. Wybrana struktura pozwoliła zachować dwie linie lotnicze i dwie marki, z dwoma węzłami przesiadkowymi (Paryż-Charles-de-Gaulle i Amsterdam-Schiphol), w ramach wspólnej spółki publicznej. Operacja doprowadziła również do prywatyzacji Air France, a udział państwa francuskiego spadł poniżej progu większościowego.

Jean-Cyril Spinetta pozostał prezesem grupy do 31 grudnia 2008 roku, a następnie od 1 stycznia 2009 roku został przewodniczącym rady dyrektorów Air France-KLM i Air France. Jego miejsce zajął Pierre-Henri Gourgeon. 17 października 2011 roku, po odejściu Gourgeona, Spinetta ponownie objął stanowisko prezesa do 2013 roku, kiedy to zastąpił go Alexandre de Juniac.

Dwugłowicowy model opracowany w 2004 roku był często dyskutowany, szczególnie w czasie napięć między Paryżem a Hagą w 2019 roku, kiedy to państwo holenderskie nabyło udziały w spółce. Aby zrozumieć, jak to dziedzictwo nadal wpływa na wycenę grupy, nasza analizaAkcje Air France-KLM dokonuje przeglądu struktury kapitałowej i kwestii floty.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: poszukiwany administrator

Równocześnie Jean-Cyril Spinetta zasiada w licznych zarządach. Przewodniczy Rada nadzorcza Arevy Od kwietnia 2009 do czerwca 2013 roku, w okresie naznaczonym trudnościami z reaktorem EPR i kwestionowaniem strategii grupy jądrowej (która stała się Orano dla cyklu paliwowego). Pełni również funkcję dyrektora w firmach Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (od 2005 roku), Unilever i GDF Suez.

Jego obecność w zarządzie Saint-Gobain stawia go obok takich postaci jak Jean-Louis Beffa; osoby zainteresowane grupą zajmującą się materiałami mogą zapoznać się z naszym profilem na stronieAkcje Saint-Gobain.

Sprawa sądowa zamknięta bez wszczęcia postępowania karnego.

W lipcu 2006 roku Jean-Cyril Spinetta został wezwany przez sąd w ramach śledztwa dotyczącego byłego podwykonawcy Air France, specjalizującego się w bezpieczeństwie lotniczym. Ostatecznie został przesłuchany jako świadek w charakterze świadka i nie postawiono mu formalnych zarzutów. W tej sprawie zawsze utrzymywał, że jest niewinny.

2018: Raport Spinetty na temat przyszłości kolei

15 lutego 2018 roku przedstawił premierowi Édouardowi Philippe'owi raport na temat „przyszłości transportu kolejowego”. Jego najczęściej komentowane rekomendacje dotyczyły zakończenia praktyki zatrudniania nowych pracowników na podstawie statusu pracownika kolei, przekształcenia SNCF w spółkę akcyjną, przygotowania do otwarcia sieci kolejowej na konkurencję oraz zmniejszenia liczby linii odgałęzionych. Niektóre z tych propozycji zostały włączone do ustawy o nowym pakcie kolejowym, przyjętej w 2018 roku po długotrwałym strajku.

Od października 2013 r. przewodniczył także Radzie Edukacji Narodowej i Gospodarki, której zadaniem było zacieśnianie współpracy szkół ze światem biznesu.

wyróżnienia

Jean-Cyril Spinetta jest Komandorem Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi oraz Oficerem Palm Akademickich. Został wybrany „Menedżerem Roku” przez Nowy ekonomista w 2003 r. i otrzymał nagrodę Icare od Stowarzyszenia Dziennikarzy Zawodowych Aeronautyki i Kosmosu w 2004 r.

Czego jego podróż uczy inwestora

Sektor lotniczy jest jednym z najbardziej cyklicznych na giełdzie. Kariera Jeana-Cyrila Spinetty ilustruje kilka z tych czynników:

Konsolidacja jest podstawowym źródłem tworzenia wartości. Air France-KLM, następnie IAG (British Airways-Iberia) i Grupa Lufthansa powstały w wyniku fuzji. ​​Rynek ceni grupy zdolne do usprawnienia swoich sieci.

Air France-KLM, następnie IAG (British Airways-Iberia) i Grupa Lufthansa powstały w wyniku fuzji. ​​Rynek ceni grupy zdolne do usprawnienia swoich sieci. Obecność państwa zmienia wszystko. Państwa francuskie i holenderskie pozostają udziałowcami Air France-KLM. Zapewnia to wsparcie w czasach kryzysu, np. w 2020 r., ale jednocześnie ogranicza swobodę strategiczną i może prowadzić do rozwodnienia udziałów podczas rekapitalizacji.

Państwa francuskie i holenderskie pozostają udziałowcami Air France-KLM. Zapewnia to wsparcie w czasach kryzysu, np. w 2020 r., ale jednocześnie ogranicza swobodę strategiczną i może prowadzić do rozwodnienia udziałów podczas rekapitalizacji. Firmy są zależne od producentów. Opóźnienia w dostawach i dostępność silników wpływają na moce produkcyjne. Wielu inwestorów woli uzyskać ekspozycję na sektor za pośrednictwem producentów, co pokazuje nasza analiza...Akcja Airbusa.

Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre opinia o Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Rok Krok 1943 Urodzony w Paryżu (4 października) 1990-1993 Dyrektor generalny Air Inter 1997 Mianowany dyrektorem generalnym Air France (22 września) 1999 Częściowa prywatyzacja i notowanie Air France 2004 Bliższe powiązania z KLM, narodziny Air France-KLM 2009 Przewodniczący zarządu Air France-KLM i rady nadzorczej Areva 2011-2013 Wraca do obowiązków dyrektora generalnego Air France-KLM 2018 Raport o przyszłości transportu kolejowego

FAQ

Co robił Jean-Cyril Spinetta w Air France?

W latach 1997–2008 stał na czele linii Air France, w 1999 r. przeprowadził jej częściową prywatyzację, a w 2004 r. doprowadził do fuzji z KLM, której efektem było powstanie grupy Air France-KLM.

Czym jest raport Spinetty?

Raport przedstawiony rządowi w lutym 2018 r. na temat przyszłości transportu kolejowego, który stał się inspiracją dla reformy SNCF przyjętej w tym samym roku.

Czy Jean-Cyril Spinetta przewodniczył Arevie?

Tak, przewodniczył radzie nadzorczej Arevy od kwietnia 2009 r. do czerwca 2013 r.