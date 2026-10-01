Jean-Louis Beffa Kierował Saint-Gobain przez ponad dwie dekady, od 1986 do 2007 roku, a następnie do 2010 roku pełnił funkcję przewodniczącego zarządu. Urodzony 11 sierpnia 1941 roku w Nicei, absolwent szkoły inżynierskiej Corps des Mines, reprezentuje pokolenie czołowych francuskich menedżerów, wykształconych w wyższych szczeblach służby cywilnej i przekonanych o strategicznej roli przemysłu. Poza Saint-Gobain, wpływał na debatę publiczną poprzez swoje raporty i książki na temat polityki przemysłowej. Wspomnienie kariery, która nadal wpływa na decyzje podejmowane przez grupy przemysłowe CAC 40.

Edukacja: Politechnika, Górnictwo i Nauki

Syn inżyniera i nauczycielki, Jean-Louis Beffa przygotowywał się do egzaminów konkursowych w liceum Masséna w Nicei i został przyjęty do...Politechniczny w 1960 roku. Został inżynierem Korpus Minowy W 1963 studiował także w École Nationale supérieure du pétrole et des moteurs i uzyskał dyplom Institut d'études politiques de Paris (1966, sekcja ekonomia-finanse).

Początki w administracji energetycznej

Karierę rozpoczął jako inżynier górnictwa w Clermont-Ferrand, a następnie w latach 1967–1974 pracował w departamencie paliw Ministerstwa Przemysłu, gdzie został szefem służby „rafinacji i utylizacji”, a następnie zastępcą dyrektora. To doświadczenie dało mu dogłębną wiedzę na temat energetyki i relacji między państwem a przemysłem – dwa tematy, które będą towarzyszyć mu przez całą karierę.

1974-1986: Rozwój Saint-Gobain

W 1974 roku Jean-Louis Beffa dołączył Saint-Gobain jako dyrektor planowania. Następnie objął stanowisko dyrektora generalnego, a następnie prezesa Pont-à-Mousson, spółki zależnej specjalizującej się w rurach żeliwnych, a w latach 1979–1982 zarządzał również oddziałem grupy zajmującym się rurami i mechaniką. W marcu 1982 roku, w roku nacjonalizacji Saint-Gobain, został jej dyrektorem zarządzającym.

W styczniu 1986 roku zastąpił Rogera Fauroux na stanowisku prezes i dyrektor generalnyWyznaczony za prezydentury François Mitteranda i zatwierdzony przez Jacques’a Chiraca, ówczesnego premiera, kierował prywatyzacją Saint-Gobain, pierwszą dużą prywatyzacją rządu kohabitacyjnego, pod koniec 1986 r.

1986-2007: Dwadzieścia lat na czele Saint-Gobain

Pod jego kierownictwem Saint-Gobain przeszedł głęboką transformację. Grupa, historycznie skoncentrowana na szkle, rozszerzyła swoją obecność w segmencie materiałów budowlanych i dystrybucji materiałów, stając się silnie umiędzynarodowiona. Kluczowymi kamieniami milowymi w tym okresie było przejęcie amerykańskiej firmy Norton w 1990 roku, co uczyniło grupę światowym liderem w dziedzinie materiałów ściernych, a następnie przejęcie brytyjskiej firmy BPB, specjalizującej się w produkcji płyt gipsowo-kartonowych, w 2005 roku.

Ta strategia uczyniła Saint-Gobain jednym z wiodących światowych specjalistów w dziedzinie budownictwa i budownictwa, a jego następcy kontynuowali i umacniali tę pozycję. Jean-Louis Beffa pełnił funkcję dyrektora generalnego do czerwca 2007 roku, a następnie do 2010 roku był prezesem zarządu; zastąpił go Pierre-André de Chalendar na stanowisku dyrektora generalnego. Od lipca 2021 roku grupą kieruje Benoit Bazin.

Dla inwestorów historia Saint-Gobain pod rządami Beffy pokazuje, jak stuletnia firma przemysłowa może się odrodzić poprzez kolejne przejęcia. Nasza analizaAkcje Saint-Gobain szczegółowo opisuje swoją obecną działalność, skupiającą się na zrównoważonym budownictwie i energooszczędnych renowacjach.

Debata na temat wynagrodzeń i azbestu

Podobnie jak inni dyrektorzy jego pokolenia, Jean-Louis Beffa spotkał się z krytyką na wielu frontach. W 2007 roku znajdował się wśród najlepiej opłacanych francuskich prezesów, z wynagrodzeniem szacowanym na 10,2 miliona euro, według ówczesnych rankingów prasowych. Co więcej, podczas kierowania firmą Pont-à-Mousson, stał się celem ataków przeciwników stosowania azbestu, w obliczu kontrowersji, które nękały całą branżę materiałową. Kwestia azbestu miała długotrwały negatywny wpływ na wizerunek i pozycję prawną grupy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Myśliciel zajmujący się polityką przemysłową

Jean-Louis Beffa stał się wpływowym głosem w kwestii przyszłości francuskiego przemysłu:

W 2004 roku Jacques Chirac powierzył mu misję ożywienia polityki przemysłowej. Jego raport ze stycznia 2005 roku, W kierunku nowej polityki przemysłowej, doprowadziło do powstania Agencja Innowacji Przemysłowych , której radą nadzorczą jest od września 2005 r.;

, której radą nadzorczą jest od września 2005 r.; W 2002 roku założył wraz z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robertem Solowem ośrodek badań ekonomicznych Saint-Gobain, który przekształcił się w ośrodek Cournota, a następnie w Fundację Cournota (2010), której wspólnie przewodniczą;

Opublikował kilka esejów z Seuilem: Francja musi wybrać (2012) Francja musi działać (2013) Klucze do mocy (2015) i Transformacja albo śmierć: duże korporacje kontra start-upy (2017).

Jego główna teza: w obliczu duetu USA-Chiny, siła kraju opiera się na jego przemyśle eksportowym, technologiach, energetyce i potencjale militarnym. Opowiada się za spójną strategią przemysłową, kierowaną przez państwo, i krytykuje deindustrializację Francji. Niektóre z tych idei odbiły się szerokim echem od czasu kryzysu zdrowotnego, w tym debat na temat suwerenności przemysłowej i reshoringu.

Lazard, Engie, Le Monde: druga kariera członka zarządu

Po odejściu z Saint-Gobain Jean-Louis Beffa został starszym doradcą banku LazardW latach 2008–2015 zasiadał w zarządach GDF Suez, a następnie Engie, gdzie przewodniczył komitetowi nominacji i wynagrodzeń. Był również członkiem rady nadzorczej Siemens (2008–2013), Groupe Bruxelles Lambert (2001–2013) oraz Caisse des Dépôts (2014–2019). Pełnił również funkcję członka zarządu w BNP Paribas i Gaz de France. Od 1994 roku jest członkiem rady nadzorczej tej grupy. Le MondeZostał jej prezesem 5 października 2017 r.

Jego praca w Engie pozwala mu bliżej przyjrzeć się najważniejszym problemom energetycznym – sektorowi, który analizujemy szczególnie w naszej karcie informacyjnej na temat...Akcja Engie.

wyróżnienia

Jean-Louis Beffa jest Wielkim Oficerem Legii Honorowej (2007), Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi (2016) oraz Komandorem Orderu Sztuki i Literatury (2005). Otrzymał liczne odznaczenia zagraniczne, w tym Order Wschodzącego Słońca (Japonia). Jako pasjonat opery, przewodniczył stowarzyszeniu na rzecz promocji Paryskiej Opery Narodowej.

Czego jego podróż uczy inwestora

Grupy przemysłowe przekształcają się etapami. Saint-Gobain zmieniło swój środek ciężkości, nie zmieniając nazwy: aby zrozumieć jego wartość, należy przyjrzeć się podziałowi przychodów według linii biznesowych.

Saint-Gobain zmieniło swój środek ciężkości, nie zmieniając nazwy: aby zrozumieć jego wartość, należy przyjrzeć się podziałowi przychodów według linii biznesowych. Duże przejęcia są hazardem. Tworzą wartość, jeśli integracja zakończy się sukcesem, ale obciążają krótkoterminowe zadłużenie.

Tworzą wartość, jeśli integracja zakończy się sukcesem, ale obciążają krótkoterminowe zadłużenie. Kontekst polityczny ma znaczenie. Nacjonalizacja, prywatyzacja, polityka przemysłowa: decyzje publiczne wywarły ogromny wpływ na rozwój Saint-Gobain.

Saint-Gobain i Engie kwalifikują się GROSZEKStandardowy, korzystny podatkowo instrument inwestycyjny do długoterminowego inwestowania w akcje francuskie. Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.

FAQ

Jak długo Jean-Louis Beffa kierował Saint-Gobain?

Pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego od stycznia 1986 r. do czerwca 2007 r., a następnie do 2010 r. był przewodniczącym zarządu.

Jakie książki napisał Jean-Louis Beffa?

Szczególnie Francja musi wybrać (2012) Francja musi działać (2013) Klucze do mocy (2015) i Przekształć się lub zgiń (2017), wszystkie opublikowane przez Seuil.

Czym jest Agencja Innowacji Przemysłowych?

Instytucja publiczna utworzona w 2005 roku w następstwie jego raportu na temat polityki przemysłowej, której celem jest wspieranie dużych projektów badawczych i innowacyjnych. Przewodniczył jej radzie nadzorczej.