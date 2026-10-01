Jean-Louis Beffa Kierował Saint-Gobain przez ponad dwie dekady, od 1986 do 2007 roku, a następnie do 2010 roku pełnił funkcję przewodniczącego zarządu. Urodzony 11 sierpnia 1941 roku w Nicei, absolwent szkoły inżynierskiej Corps des Mines, reprezentuje pokolenie czołowych francuskich menedżerów, wykształconych w wyższych szczeblach służby cywilnej i przekonanych o strategicznej roli przemysłu. Poza Saint-Gobain, wpływał na debatę publiczną poprzez swoje raporty i książki na temat polityki przemysłowej. Wspomnienie kariery, która nadal wpływa na decyzje podejmowane przez grupy przemysłowe CAC 40.
Edukacja: Politechnika, Górnictwo i Nauki
Syn inżyniera i nauczycielki, Jean-Louis Beffa przygotowywał się do egzaminów konkursowych w liceum Masséna w Nicei i został przyjęty do...Politechniczny w 1960 roku. Został inżynierem Korpus Minowy W 1963 studiował także w École Nationale supérieure du pétrole et des moteurs i uzyskał dyplom Institut d'études politiques de Paris (1966, sekcja ekonomia-finanse).
Początki w administracji energetycznej
Karierę rozpoczął jako inżynier górnictwa w Clermont-Ferrand, a następnie w latach 1967–1974 pracował w departamencie paliw Ministerstwa Przemysłu, gdzie został szefem służby „rafinacji i utylizacji”, a następnie zastępcą dyrektora. To doświadczenie dało mu dogłębną wiedzę na temat energetyki i relacji między państwem a przemysłem – dwa tematy, które będą towarzyszyć mu przez całą karierę.
1974-1986: Rozwój Saint-Gobain
W 1974 roku Jean-Louis Beffa dołączył Saint-Gobain jako dyrektor planowania. Następnie objął stanowisko dyrektora generalnego, a następnie prezesa Pont-à-Mousson, spółki zależnej specjalizującej się w rurach żeliwnych, a w latach 1979–1982 zarządzał również oddziałem grupy zajmującym się rurami i mechaniką. W marcu 1982 roku, w roku nacjonalizacji Saint-Gobain, został jej dyrektorem zarządzającym.
W styczniu 1986 roku zastąpił Rogera Fauroux na stanowisku prezes i dyrektor generalnyWyznaczony za prezydentury François Mitteranda i zatwierdzony przez Jacques’a Chiraca, ówczesnego premiera, kierował prywatyzacją Saint-Gobain, pierwszą dużą prywatyzacją rządu kohabitacyjnego, pod koniec 1986 r.
1986-2007: Dwadzieścia lat na czele Saint-Gobain
Pod jego kierownictwem Saint-Gobain przeszedł głęboką transformację. Grupa, historycznie skoncentrowana na szkle, rozszerzyła swoją obecność w segmencie materiałów budowlanych i dystrybucji materiałów, stając się silnie umiędzynarodowiona. Kluczowymi kamieniami milowymi w tym okresie było przejęcie amerykańskiej firmy Norton w 1990 roku, co uczyniło grupę światowym liderem w dziedzinie materiałów ściernych, a następnie przejęcie brytyjskiej firmy BPB, specjalizującej się w produkcji płyt gipsowo-kartonowych, w 2005 roku.
Ta strategia uczyniła Saint-Gobain jednym z wiodących światowych specjalistów w dziedzinie budownictwa i budownictwa, a jego następcy kontynuowali i umacniali tę pozycję. Jean-Louis Beffa pełnił funkcję dyrektora generalnego do czerwca 2007 roku, a następnie do 2010 roku był prezesem zarządu; zastąpił go Pierre-André de Chalendar na stanowisku dyrektora generalnego. Od lipca 2021 roku grupą kieruje Benoit Bazin.
Dla inwestorów historia Saint-Gobain pod rządami Beffy pokazuje, jak stuletnia firma przemysłowa może się odrodzić poprzez kolejne przejęcia. Nasza analizaAkcje Saint-Gobain szczegółowo opisuje swoją obecną działalność, skupiającą się na zrównoważonym budownictwie i energooszczędnych renowacjach.
Debata na temat wynagrodzeń i azbestu
Podobnie jak inni dyrektorzy jego pokolenia, Jean-Louis Beffa spotkał się z krytyką na wielu frontach. W 2007 roku znajdował się wśród najlepiej opłacanych francuskich prezesów, z wynagrodzeniem szacowanym na 10,2 miliona euro, według ówczesnych rankingów prasowych. Co więcej, podczas kierowania firmą Pont-à-Mousson, stał się celem ataków przeciwników stosowania azbestu, w obliczu kontrowersji, które nękały całą branżę materiałową. Kwestia azbestu miała długotrwały negatywny wpływ na wizerunek i pozycję prawną grupy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Myśliciel zajmujący się polityką przemysłową
Jean-Louis Beffa stał się wpływowym głosem w kwestii przyszłości francuskiego przemysłu:
- W 2004 roku Jacques Chirac powierzył mu misję ożywienia polityki przemysłowej. Jego raport ze stycznia 2005 roku, W kierunku nowej polityki przemysłowej, doprowadziło do powstaniaAgencja Innowacji Przemysłowych, której radą nadzorczą jest od września 2005 r.;
- W 2002 roku założył wraz z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robertem Solowem ośrodek badań ekonomicznych Saint-Gobain, który przekształcił się w ośrodek Cournota, a następnie w Fundację Cournota (2010), której wspólnie przewodniczą;
- Opublikował kilka esejów z Seuilem: Francja musi wybrać (2012) Francja musi działać (2013) Klucze do mocy (2015) i Transformacja albo śmierć: duże korporacje kontra start-upy (2017).
Jego główna teza: w obliczu duetu USA-Chiny, siła kraju opiera się na jego przemyśle eksportowym, technologiach, energetyce i potencjale militarnym. Opowiada się za spójną strategią przemysłową, kierowaną przez państwo, i krytykuje deindustrializację Francji. Niektóre z tych idei odbiły się szerokim echem od czasu kryzysu zdrowotnego, w tym debat na temat suwerenności przemysłowej i reshoringu.
Lazard, Engie, Le Monde: druga kariera członka zarządu
Po odejściu z Saint-Gobain Jean-Louis Beffa został starszym doradcą banku LazardW latach 2008–2015 zasiadał w zarządach GDF Suez, a następnie Engie, gdzie przewodniczył komitetowi nominacji i wynagrodzeń. Był również członkiem rady nadzorczej Siemens (2008–2013), Groupe Bruxelles Lambert (2001–2013) oraz Caisse des Dépôts (2014–2019). Pełnił również funkcję członka zarządu w BNP Paribas i Gaz de France. Od 1994 roku jest członkiem rady nadzorczej tej grupy. Le MondeZostał jej prezesem 5 października 2017 r.
Jego praca w Engie pozwala mu bliżej przyjrzeć się najważniejszym problemom energetycznym – sektorowi, który analizujemy szczególnie w naszej karcie informacyjnej na temat...Akcja Engie.
wyróżnienia
Jean-Louis Beffa jest Wielkim Oficerem Legii Honorowej (2007), Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi (2016) oraz Komandorem Orderu Sztuki i Literatury (2005). Otrzymał liczne odznaczenia zagraniczne, w tym Order Wschodzącego Słońca (Japonia). Jako pasjonat opery, przewodniczył stowarzyszeniu na rzecz promocji Paryskiej Opery Narodowej.
Czego jego podróż uczy inwestora
- Grupy przemysłowe przekształcają się etapami. Saint-Gobain zmieniło swój środek ciężkości, nie zmieniając nazwy: aby zrozumieć jego wartość, należy przyjrzeć się podziałowi przychodów według linii biznesowych.
- Duże przejęcia są hazardem. Tworzą wartość, jeśli integracja zakończy się sukcesem, ale obciążają krótkoterminowe zadłużenie.
- Kontekst polityczny ma znaczenie. Nacjonalizacja, prywatyzacja, polityka przemysłowa: decyzje publiczne wywarły ogromny wpływ na rozwój Saint-Gobain.
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FAQ
Jak długo Jean-Louis Beffa kierował Saint-Gobain?
Pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego od stycznia 1986 r. do czerwca 2007 r., a następnie do 2010 r. był przewodniczącym zarządu.
Jakie książki napisał Jean-Louis Beffa?
Szczególnie Francja musi wybrać (2012) Francja musi działać (2013) Klucze do mocy (2015) i Przekształć się lub zgiń (2017), wszystkie opublikowane przez Seuil.
Czym jest Agencja Innowacji Przemysłowych?
Instytucja publiczna utworzona w 2005 roku w następstwie jego raportu na temat polityki przemysłowej, której celem jest wspieranie dużych projektów badawczych i innowacyjnych. Przewodniczył jej radzie nadzorczej.