Philippe Crouzet przewodniczył zarządowi VallourecFrancuski specjalista w dziedzinie rur bezszwowych, w latach 2009-2020. Urodzony 18 października 1956 roku w Neuilly-sur-Seine, ukończył z wyróżnieniem ENA (Narodową Szkołę Administracji), pracował w Radzie Stanu, a następnie spędził ponad dwadzieścia lat w Saint-Gobain. Objął stery Vallourec w szczytowym okresie boomu naftowego, a następnie zmagał się z jednym z najgorszych kryzysów w historii grupy. Jego kariera to podręcznikowy przykład zrozumienia cyklicznych akcji i ryzyka związanego z długiem.

Edukacja: Sciences Po, ENA i Rada Stanu

Philippe Crouzet, uczeń liceum Pasteura w Neuilly-sur-Seine, ukończył Sciences Po Paris (1976, kierunek Służba Publiczna). Następnie wstąpił doKrajowa Szkoła Administracjiz którego wyłania się najlepszy w swojej klasie w 1981 roku. Swoją karierę rozpoczął w Rada Stanu, jako audytor, a następnie jako mistrz wniosków.

W 1983 roku poślubił Sylvie Hubac, starszą urzędniczkę państwową, która w latach 2012–2015 była szefową sztabu prezydenta François Hollande’a.

Dwadzieścia dwa lata w Saint-Gobain (1986-2008)

W 1986 roku do zespołu dołączył Philippe Crouzet Saint-Gobain, na którego czele stał wówczas Jean-Louis Beffa, jako dyrektor planu. Zajmował tam różne stanowiska, zarówno operacyjne, jak i finansowe:

1989-1992 : dyrektor generalny papierni Condat;

: dyrektor generalny papierni Condat; 1992-1996 :delegat generalny Hiszpanii i Portugalii;

:delegat generalny Hiszpanii i Portugalii; z 1996 :dyrektor działu ceramiki przemysłowej;

:dyrektor działu ceramiki przemysłowej; z 2000 :Zastępca dyrektora generalnego ds. finansów, zakupów i IT, wówczas w dziale dystrybucji budynków.

Ta ścieżka kariery dała mu wszechstronne doświadczenie w globalnych grupach przemysłowych: zarządzanie fabrykami, nadzór finansowy i dystrybucja. Aby lepiej zrozumieć firmę, która go wyszkoliła, zapoznaj się z naszą analizą...Akcje Saint-Gobain.

2009: Objęcie stanowiska w Vallourec

W kwietniu 2008 roku Philippe Crouzet dołączył do rady nadzorczej Vallourec, rok później w 2009Został mianowany przewodniczącym zarządu. Jego kadencja została przedłużona na cztery lata w marcu 2012 roku. Od 2009 roku przez pięć lat pełnił również funkcję dyrektora EDF i przewodniczył komitetowi monitorującemu zobowiązania nuklearne.

Vallourec przeżywał wówczas swój rozkwit. Grupa produkowała rury stalowe bez szwu, wykorzystywane głównie do wierceń ropy naftowej i gazu (tzw. rury OCTG), ale także w elektrowniach i przemyśle. Dzięki stale wysokim cenom ropy naftowej, popyt był silny, a akcje Valloureca należały do ​​wiodących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Paryżu.

2009-2014: Inwestowanie w rozwój

Strategia na ten okres zakłada wzmocnienie obecności Vallourec na obszarach o silnym wzroście produkcji węglowodorów: w Brazylii (z nową hutą stali i walcownią zbudowaną we współpracy z japońską firmą Sumitomo), Stanach Zjednoczonych (gdzie boom gazu łupkowego i ropy naftowej napędza popyt) oraz na Bliskim Wschodzie. Inwestycje te zwiększają moce produkcyjne i zadłużenie grupy, zakładając, że popyt utrzyma się na wysokim poziomie.

W 2010 r. jego wynagrodzenie szacowano na 2,73 mln euro, co według ówczesnej prasy spotkało się z krytyką niektórych akcjonariuszy, którzy uważali strategię za zbyt ambitną.

2014-2020: Kryzys naftowy i upadek giełdy

Gwałtowny spadek cen ropy naftowej od drugiej połowy 2014 roku zmienił wszystko. Firmy naftowe drastycznie ograniczyły inwestycje w wiercenia, wolumen i ceny rur gwałtownie spadły, a Vallourec, obciążony kosztami stałymi i zadłużeniem, poniósł serię strat. Grupa wdrożyła plany redukcji kosztów i zdolności produkcyjnych, szczególnie w Europie.

W 2016 roku Vallourec przeprowadził podwyższenie kapitału o około miliard euro, dzięki wejściu Nippon Steel & Sumitomo Metal i wsparciu Bpifrance, akcjonariusza publicznego. Operacja ta pozwoliła firmie przezwyciężyć trudności, kosztem znacznego rozwodnienia akcji dla obecnych akcjonariuszy.

Okres ten zapisał się także w historii hutnictwa żelaza.Ascoval, w Saint-Saulve (Nord), którego Vallourec był udziałowcem i klientem. Rola grupy w próbach przejęcia zakładu była ostro krytykowana, zwłaszcza w filmie dokumentalnym Ascoval, bitwa o stal przez Éric Guéret.

Philippe Crouzet opuszcza zarząd w 2020Jego następcą został Édouard Guinotte.

Po Crouzet: restrukturyzacja i nowy początek

W 2021 roku Vallourec przeszedł gruntowną restrukturyzację finansową: znaczna część długu została przekształcona w kapitał własny, a wierzyciele, w tym fundusz Apollo, stali się większościowymi akcjonariuszami. Udziały dotychczasowych akcjonariuszy uległy znacznemu rozwodnieniu. Pod kierownictwem Philippe'a Guillemota, powołanego w 2022 roku, grupa zamknęła swoje zakłady w Niemczech, skoncentrowała się na najbardziej dochodowych lokalizacjach (Brazylia, Stany Zjednoczone) i drastycznie zredukowała zadłużenie. W 2025 roku ArcelorMittal ogłosił przejęcie około 28% udziałów należących do Apollo.

Aby śledzić aktualną sytuację grupy, jej wyniki i perspektywy, zapoznaj się z naszą analiząZapas Valloureca.

Lekcje dla inwestora

Wyniki Valloureca za kadencji Philippe'a Crouzeta są jednym z najdokładniej analizowanych przykładów na Giełdzie Paryskiej. Cztery kluczowe wnioski:

Akcje cykliczne ocenia się na podstawie ich pełnego cyklu. Rekordowe zyski w szczytowym momencie cyklu nie są trwałe. Wycena firmy takiej jak Vallourec na podstawie wyników z 2008 lub 2013 roku oznaczała zapomnienie o możliwości spadku cen ropy. Dług wszystko wzmacnia. W fazie prosperity napędza wzrost; w okresie recesji zagraża przetrwaniu. Wskaźnik zadłużenia netto do zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniami (EBITDA) jest kluczowym wskaźnikiem do monitorowania. Podwyższenie kapitału i konwersja długu powodują rozwodnienie. Akcjonariusz, który zachowa swoje akcje podczas restrukturyzacji, może stracić większość swojej inwestycji, nawet jeśli spółka przetrwa. Zarządzanie ma znaczenie. Zarząd kontrolowany przez radę nadzorczą, w którym udziałowcem jest akcjonariusz publiczny, nie chroni przed błędami strategicznymi.

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Rok Krok 1956 Urodzony w Neuilly-sur-Seine (18 października) 1981 Ukończył ENA, był najlepszy w swojej klasie; wstąpił do Rady Państwa 1986 Dołączenie do Saint-Gobain 2000 Zastępca Dyrektora Generalnego Saint-Gobain 2008 Członek rady nadzorczej Vallourec 2009 Przewodniczący zarządu Vallourec; dyrektor EDF 2012 Mandat odnowiony na cztery lata 2016 Podwyższenie kapitału z udziałem Nippon Steel i Bpifrance 2020 Opuszcza stanowisko przewodniczącego zarządu

FAQ

Kiedy Philippe Crouzet był menadżerem Valloureca?

W latach 2009–2020 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu spółki Vallourec, a od kwietnia 2008 r. zasiadał w jej radzie nadzorczej.

Dlaczego wartość akcji Valloureca spadła w czasie jego kadencji?

Przede wszystkim z powodu załamania cen ropy naftowej od 2014 r., co spowodowało zmniejszenie popytu na rury wiertnicze, podczas gdy grupa była mocno zadłużona po inwestycjach rozwojowych.

Jak wyglądała ścieżka kariery Philippe'a Crouzeta przed Vallourecem?

Ukończywszy ENA w 1981 r. z najlepszymi wynikami na roku, rozpoczął pracę w Radzie Stanu, po czym spędził ponad dwadzieścia lat w Saint-Gobain, ostatecznie obejmując stanowisko zastępcy dyrektora zarządzającego.