Bitcoin przekracza 109 000 USD: nowy rekord w przededniu inauguracji Donalda Trumpa

Bitcoin (BTC) osiągnął rekordową wartość, przekraczając poziom 109 000 dolarów w poniedziałek podczas godzin handlu w Azji, zaledwie kilka godzin przed oficjalną inauguracją Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na Binance, największej giełdzie kryptowalut, BTC osiągnął szczyt na poziomie 109 333 dolarów, co stanowi bezprecedensowy punkt zwrotny dla lidera w dziedzinie aktywów cyfrowych.

Klimat sprzyjający rekordom

W przemówieniu wygłoszonym w niedzielę Donald Trump pochwalił wyjątkową kondycję bitcoina i amerykańskiego rynku finansowego.

„Od czasu wyborów giełda eksplodowała, a optymizm małych przedsiębiorstw wzrósł o 41 punktów, osiągając 39-letni szczyt. Z drugiej strony Bitcoin pobił rekord za rekordem” – powiedział.

Wartość bitcoina odbiła się po chwilowym spadku poniżej 100 000 dolarów w weekend, co przypisuje się zjawisku „odpływu płynności” spowodowanemu wprowadzeniem memcoinów. $TRUMP et $MELANIA. Nowe kryptowaluty wprowadzone przez rodzinę Trumpów przyciągnęły uwagę inwestorów, na krótko zakłócając wolumeny głównych aktywów na rynku.

Wsparcie Trumpa: katalizator dla kryptowalut

Donald Trump, zagorzały zwolennik kryptowalut, oparł część swojej kampanii na promowaniu aktywów cyfrowych. Wśród najważniejszych obietnic znajdują się:

Uczynić Stany Zjednoczone „kryptostolicą świata”.

Utworzyć narodową rezerwę strategiczną Bitcoinów.

Zobowiązania te przyczyniły się do wzrostu zaufania wśród inwestorów, co spowodowało wzrost ceny BTC do niespotykanych dotąd poziomów.

Ben El-Baz, dyrektor zarządzający HashKey Global, powiedział:

« Bitcoin osiągnął 108 000 USD, a inne kryptowaluty również odnotowały duże wzrosty, napędzane ekscytacją związaną z nową polityką i regulacjami, których wprowadzenie spodziewane jest pod rządami Trumpa. »

Wprowadzenie Memecoinów: pozytywny wpływ

Niedawne wprowadzenie na rynek memcoinów $TRUMP i $MELANIA zwiększyło zainteresowanie opinii publicznej kryptowalutami, przyciągając dużą liczbę inwestorów detalicznych.

Jeff Mei, dyrektor operacyjny BTSE, podkreślił:

„Uznanie kryptowalut za priorytet narodowy, w połączeniu z wprowadzeniem memcoinów Trumpa, wysyła pozytywne sygnały na rynek. Bitcoin, jako wiodący wskaźnik branży, ma kontynuować swój wzrost. »

Perspektywy: Bitcoin może kosztować nawet 250 000 dolarów?

Ponieważ dominacja Bitcoina na rynku przekracza obecnie 60%różnica w kapitalizacji względem Ethereum (ETH) osiąga rekord, a różnica w kapitalizacji wynosi 1,75 biliona dolarów.

Analitycy szacują, że Bitcoin może osiągnąć wartość od 185 000 i 250 000 dolarów do końca roku, wspierany przez aktualna dynamika i zaufanie inwestorów.

Czy inauguracja Donalda Trumpa oznacza początek nowej złotej ery kryptowalut? Jeśli BTC będzie podążał tą ścieżką, rok 2025 może okazać się niezapomniany dla entuzjastów aktywów cyfrowych.