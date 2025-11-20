EduBourse » Wiadomości EduBourse » Booking publikuje solidne wyniki za pierwszy kwartał, podkreślając potencjał sztucznej inteligencji dla przyszłości podróży

Gigant rezerwacji online, Booking Holdings, zachwycił się wynikami kwartalnymi i podkreślił obiecujące perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji.

📈 Solidna wydajność

Przychody w I kw.: 1 mld USD, wzrost o 4,4% rok do roku.

Zysk netto: 776 mln USD, prawie trzykrotnie więcej niż w pierwszym kwartale 1 r.

Wartość rezerwacji turystycznych wzrosła o 10% do 43,5 miliarda dolarów.

🤖 Moc sztucznej inteligencji

Booking stara się w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, realizując innowacyjne projekty, takie jak asystent podróży oparty na sztucznej inteligencji. Glen Fogel, dyrektor generalny Booking Holdings, wyraża przekonanie, że sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w przyszłości biznesu.

🌍 Przepisy europejskie

Mimo że raport jest pozytywny, w Europie utrzymują się obawy dotyczące regulacji prawnych, trwają dochodzenia i postępowania sądowe.

Analitycy nadal ufają Bookingowi, a średnia cena docelowa wynosi 3 USD, co oznacza potencjalny wzrost o 971%. Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Booking, dowiedz się Jak kupić akcje Booking może być ważnym krokiem.

Dzięki uważnemu monitorowaniu wyników akcji Booking i innych spółek inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swojego portfela.

Nasz portfel akcji zapewnia platformę umożliwiającą pozostawanie na bieżąco i reagowanie na możliwości rynkowe.