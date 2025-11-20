Zwiększ swoje dochody dzięki tym akcjom wypłacającym dywidendę

Chcesz zwiększyć swoje dochody, budując jednocześnie solidne portfolio? Akcje dywidendowe mogą okazać się rozwiązaniem, na które czekałeś. Na tle turbulencji panujących na rynku giełdowym niektóre spółki wyróżniają się tym, że oferują swoim akcjonariuszom atrakcyjne zyski.

Być może w przeszłości przegapiłeś jakieś lukratywne okazje. Niestabilne rynki mogą wydawać się groźne. Ale dzisiaj zapraszamy Cię, abyś został Zbawicielem, wykorzystując te okazje do uzyskania regularnego dochodu.

Przyjrzyjmy się trzem akcjom, które mogą spełnić Twoje oczekiwania dotyczące dywidendy.

1. Sanofi: Ten francuski gigant farmaceutyczny oferuje dywidendę w wysokości 3,76 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 3,99%. Atrakcyjna opcja dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu w sektorze defensywnym.

2. Linie lotnicze Delta: Pomimo zawirowań w sektorze lotniczym, ta amerykańska firma płaci $ 0,1 na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 0,76%. Możliwość dywersyfikacji portfeli nastawionych na dywidendę.

3. Trend naturalnego zdrowia: Ta firma produkująca naturalne produkty zdrowotne wyróżnia się dywidendą w wysokości $ 0,2 na akcję i imponującą stopę zwrotu 10,88%. Odważny wybór dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.

Inteligentni inwestorzy dążą do osiągnięcia regularnego dochodu, wykorzystując jednocześnie potencjał wzrostu swoich inwestycji. Wybierając mądrze akcje wypłacające dywidendę, możesz spełnić to marzenie.

Należy jednak uważać na typowe pułapki: zrównoważona strategia dywersyfikacji i ostrożne zarządzanie ryzykiem pozostają niezbędne do osiągnięcia długoterminowych celów finansowych.

