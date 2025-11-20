„Bureau Veritas, firma, która widzi dalej niż inni.”, znany analityk finansowy.

Bureau Veritas działa na rynku ITTIC (testowanie, inspekcja i certyfikacja), na którym spodziewany jest wzrost wzrost o 4% rocznie w latach 2025–2028. Spółka przedstawiła plan strategiczny „IP 28”, którego celem jest wzmocnienie pozycji lidera w 90% swoich działań do 2028 r., zwłaszcza w sektorach strategicznych, takich jak transformacja energetyczna i cyberbezpieczeństwo. Cele finansowe są ambitne i obejmują: roczny wzrost przychodów o 7-9%, poprawa skorygowanej marży operacyjnej o 180 podstawowy, a zysk na akcję i wzrost dywidendy powyżej % 10.

Analitycy pozytywnie oceniają tę mapę drogową, szacując, że wzrost powinien być wysoki, a skorygowana marża operacyjna powinna osiągnąć 17% w 2028 r. w porównaniu do 15,9% w roku ubiegłym. L 'Akcja Bureau Veritas ostatnio się skonsolidowała, ale z serią coraz wyższych dołków, co jest pozytywnym sygnałem. Nowy impuls wzrostowy może umożliwić osiągnięcie celu 32 euro na akcję lub potencjalny zysk 28% w ciągu 12 miesięcy, przy czym średni poziom ryzyka wiąże się z wiodącą pozycją na szybko rozwijających się rynkach.

Bureau Veritas, światowy lider w dziedzinie testowania, inspekcji i certyfikacji

Bureau Veritas jest kluczowym graczem w sektorze testowania, inspekcji i certyfikacji (TIC). Ta francuska firma, założona w 1828 roku, działa w blisko 140 krajach i zatrudnia ponad 80 000 osób.

Rozwijający się rynek i zwycięska strategia

Rynek ICT szacowany jest na 300 mld, korzysta ze znaczących strukturalnych czynników wzrostu, takich jak rosnące ryzyko reputacyjne, złożoność łańcuchów dostaw i korzystanie z outsourcingu. Oczekuje się, że rynek ten będzie rósł o 4% rocznie w latach 2025–2028.

Bureau Veritas wykorzystało tę okazję i przedstawiło swój plan strategiczny „Leap 28”. Celem tego jest wzmocnienie pozycji lidera w 90% Do 2028 r. zamierza ograniczyć liczbę swoich działań, inwestować w sektory strategiczne, takie jak transformacja energetyczna i cyberbezpieczeństwo, oraz optymalizować swoje portfolio.

Przekonująca rekomendacja kupna

, dyrektor Portfel akcji EduBourse gorąco zaleca zakup akcji Bureau Veritas. Według niego „Bureau Veritas to firma, która widzi dalej niż inni. Dzięki ambitnemu planowi strategicznemu i solidnym celom finansowym jest doskonale przygotowana do wykorzystania rosnącego rynku ICT. »

Cele finansowe Bureau Veritas są rzeczywiście ambitne:

Roczny wzrost przychodów na wysokim, jednocyfrowym poziomie ( 7-9% )

) Dalsza poprawa skorygowanej marży operacyjnej (do +180 punktów bazowych)

Dwucyfrowy wzrost zysku na akcję i dywidendy

Ponadto wdrożono program skupu akcji własnych 200 mln € ogłoszono maksimum, co pozytywnie zaskoczyło analityków.

Analitycy pozytywnie oceniają przedstawioną mapę drogową, zwłaszcza zobowiązanie do poprawy marż, i uważają, że konsensus dotyczący wzrostu może zostać podniesiony. Oczekuje się, że skorygowana marża operacyjna będzie bliska 17% w 2028 r. w porównaniu do 15,9% w 2025 r..

Oto cele tej okazji inwestycyjnej: