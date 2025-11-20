CAC 40: we wtorek na giełdzie w Paryżu spodziewany jest spadek o 1%

We wtorek 16 kwietnia 2025 r. inwestorzy będą przygotowywać się do nowej sesji handlowej na rynku francuskim. Mimo że indeks CAC 40 w ostatnich tygodniach odnotował niewielką konsolidację, analitycy finansowi spodziewają się dalszego spadku głównego indeksu giełdy paryskiej.

Najważniejsze punkty:

  • Poziom kluczowy (punkt obrotowy) w 7975
  • Trend spadkowy oczekiwano z pierwszym celem na 7900
  • Wsparcie dnia w 7975, odporność na 8060
Zawartość strony pokaz

Analiza CAC 40

Prognoza CAC40 na 16 kwietnia 2025 r.

CAC 40 wydaje się coraz bardziej kruchy i może złamać swoje wsparcie 7975 zacząć coś nowego faza niedźwiedzia w kierunku 7900, wzrosnąć powyżej 8060 punktów konieczne byłoby rozważenie powrotu do górnej granicy zakresu w kierunku 8140.

Konsolidacja ta następuje w kontekście mieszanej sytuacji na rynkach finansowych i utrzymujących się obaw makroekonomicznych. Inwestorzy będą uważnie śledzić rozwój indeksy giełdowe w następnych sesjach.

Analiza indeksów giełdowych

Pomimo oczekiwanego spadkuIndeks CAC 40Analitycy nadal wypatrują pozytywnych sygnałów, które mogą pojawić się na rynku. Wyniki indeksu CAC 40 będą kluczowym wskaźnikiem oceny kondycji indeksów giełdowych na rynku francuskim w nadchodzących tygodniach.

Na poziomie technicznym przekroczenie wsparcia 7975 może utorować drogę nowa faza spadku bardziej zaznaczone, z głównym celem na 7900. Odwrotnie, odbicie powyżej oporu 8060 pozwoliłoby nam rozważyć powrót do niedawnych szczytów.

Inwestorzy będą uważnie śledzić nadchodzące publikacje danych ekonomicznych i oświadczenia banków centralnych, które będą miały decydujący wpływ na przyszły kierunek rynku.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse