EduBourse » Wiadomości EduBourse » CAC 40: we wtorek na giełdzie w Paryżu spodziewany jest spadek o 1%

We wtorek 16 kwietnia 2025 r. inwestorzy będą przygotowywać się do nowej sesji handlowej na rynku francuskim. Mimo że indeks CAC 40 w ostatnich tygodniach odnotował niewielką konsolidację, analitycy finansowi spodziewają się dalszego spadku głównego indeksu giełdy paryskiej.

Najważniejsze punkty:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy) w 7975

Trend spadkowy oczekiwano z pierwszym celem na 7900

oczekiwano z pierwszym celem na Wsparcie dnia w 7975, odporność na 8060

Analiza CAC 40

CAC 40 wydaje się coraz bardziej kruchy i może złamać swoje wsparcie 7975 zacząć coś nowego faza niedźwiedzia w kierunku 7900, wzrosnąć powyżej 8060 punktów konieczne byłoby rozważenie powrotu do górnej granicy zakresu w kierunku 8140.

Konsolidacja ta następuje w kontekście mieszanej sytuacji na rynkach finansowych i utrzymujących się obaw makroekonomicznych. Inwestorzy będą uważnie śledzić rozwój indeksy giełdowe w następnych sesjach.

Analiza indeksów giełdowych

Pomimo oczekiwanego spadkuIndeks CAC 40Analitycy nadal wypatrują pozytywnych sygnałów, które mogą pojawić się na rynku. Wyniki indeksu CAC 40 będą kluczowym wskaźnikiem oceny kondycji indeksów giełdowych na rynku francuskim w nadchodzących tygodniach.

Na poziomie technicznym przekroczenie wsparcia 7975 może utorować drogę nowa faza spadku bardziej zaznaczone, z głównym celem na 7900. Odwrotnie, odbicie powyżej oporu 8060 pozwoliłoby nam rozważyć powrót do niedawnych szczytów.

Inwestorzy będą uważnie śledzić nadchodzące publikacje danych ekonomicznych i oświadczenia banków centralnych, które będą miały decydujący wpływ na przyszły kierunek rynku.