CAC 40, główny indeks giełdowy we Francji, zanotował mocny początek tygodnia. Po weekendzie pełnym niepewności, w poniedziałkowy poranek paryska giełda wykazuje ostrożny optymizm. Inwestorzy wydają się gotowi wywindować indeks CAC40 do nowych maksimów, pomimo napiętego kalendarza ekonomicznego.

Kluczowe punkty :

Luka wzrostowa na otwarciu: + 1,2%

Kluczowy poziom obrotu: 7725

Ambitny cel: 7790 w przypadku uszkodzenia

Analiza techniczna CAC 40: między nadzieją a ostrożnością

Analizaindeks giełdowy Dzisiejszy CAC40 ujawnia ciekawą konfigurację techniczną. Kluczowy poziom 7725 działa jak prawdziwy magnes na indeksy paryskiej giełdy. Przekroczenie tego progu otworzyłoby drogę do wspinaczki w kierunku 7790oferując inwestorom możliwość potencjalnego zysku.

Niemniej jednak nadal zaleca się zachowanie ostrożności. Wsparcie dla 7640 może zostać przetestowane w przypadku realizacji zysków. Analitycy zwracają również uwagę na poziom psychologiczny 7600, co mogłoby stanowić zabezpieczenie w przypadku nagłego odwrócenia się sytuacji na rynku.

Intensywny kontekst ekonomiczny dla Giełdy Papierów Wartościowych w Paryżu

PrognozaIndeks CAC40 jest częścią makroekonomicznego otoczenia obfitującego w wydarzenia. Inwestorzy będą musieli dziś żonglować kilkoma kluczowymi wskaźnikami:

Opublikowane dziś rano europejskie wskaźniki PMI dla sektora wytwórczego wyznaczą ton na cały dzień. Indeksy te odzwierciedlają kondycję sektora przemysłowego Starego Kontynentu i mogą mieć wpływ na kierunek indeksu CAC40.

Po południu uwaga skupi się na niemieckim wskaźniku CPI, który jest barometrem inflacji w Niemczech. Dane te należy szczególnie uważnie analizować w kontekście obecnej polityki pieniężnej EBC.

Na koniec tego bogatego w dane dnia ukaże się amerykański indeks produkcji ISM. Ten ważny wskaźnik stanu gospodarki transatlantyckiej może wstrząsnąć rynkami europejskimi pod koniec sesji.

Mając do dyspozycji taki koktajl informacji, inwestorzy będą musieli wykazać się ostrożnością, poruszając się po paryskim rynku akcji. Indeks CAC40 może podlegać znacznym wahaniom w zależności od publikacji, oferując możliwości nawet najbardziej elastycznym traderom.