Indeks CAC40, będący barometrem paryskiego rynku akcji, przygotowuje się do otwarcia sesji w najbliższy piątek na plusie. Inwestorzy wydają się być zachęceni najnowszymi danymi ekonomicznymi z USA i perspektywami polityki pieniężnej. Niemniej jednak, w miarę zbliżania się weekendu, nadal istnieją powody do zachowania ostrożności.

Kluczowe punkty :

Poziom pivot CAC 40: 7725

Wsparcie dnia: 7640

Na jakie opory należy zwrócić uwagę: 7700

Analiza techniczna CAC40: Potwierdzony trend wzrostowy

Analiza CAC40 sugeruje pozytywny trend na dzisiejszą sesję. L'indeks giełdowy Rynki paryskie korzystają ze sprzyjającego kontekstu, napędzanego optymizmem rynkowym po opublikowaniu niższej od oczekiwanej inflacji w Ameryce. Wiadomość ta wzmacnia oczekiwania na złagodzenie polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed) już we wrześniu.

Z technicznego punktu widzenia kluczowym poziomem, na który należy zwrócić uwagę, jest 7725, który stanowi punkt zwrotny dnia. Zamknięcie powyżej tego poziomu potwierdziłoby trend wzrostowy i otworzyłoby drogę do dalszych zysków. Handlowcy będą musieli również zwracać uwagę na opór na 7700, którego przekroczenie może wywołać nową falę zakupów.

Perspektywy i czynniki wpływające na indeks CAC40

Prognozy dla indeksu CAC 40 pozostają generalnie optymistyczne, jednak kilka elementów zasługuje na uwagę inwestorów. Oczekiwane dziś w nocy wyniki amerykańskich banków mogą odegrać kluczową rolę w dynamice indeksów giełdowych, w tymIndeks CAC40. Solidne dane wzmocniłyby zaufanie rynku i wsparły rozwój paryskiej giełdy.

Niemniej jednak, w miarę zbliżania się weekendu, nadal zaleca się zachowanie ostrożności. Niepewność polityczna we Francji, szczególnie związana z ruchami społecznymi, może mieć wpływ na nastroje inwestorów. Nasilenie strajków może spowolnić wzrostowy impet CAC 40. W tym kontekście wsparcie na poziomie 7640 będzie uważnie monitorowany, gdyż może służyć jako zabezpieczenie na wypadek realizacji zysków.

Podsumowując, analiza CAC40 wskazuje na potencjalnie pozytywny dzień, jednak inwestorzy będą musieli zachować czujność, biorąc pod uwagę wiele czynników wchodzących w grę. Prognoza CAC40 nadal zależy od zmian danych makroekonomicznych i kontekstu geopolitycznego.