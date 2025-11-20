CAC 40: Czy paryski indeks spadnie o 0,5%?

W ten piątek indeksy giełdowe będą musiały zmierzyć się z kolejnym dniem dużej zmienności. CAC 40, główny indeks giełdy paryskiej, prawdopodobnie rozpocznie sesję na niższym poziomie. Inwestorzy będą uważnie śledzić prognozy i wyniki najważniejszego indeksu paryskiej giełdy przez całą sesję.

Podsumowanie kluczowych punktów:

  • Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 8060
  • Trend dnia: rynek niedźwiedzia
  • Pierwszy niedźwiedzi cel: 8020
Analiza techniczna indeksu CAC40

Prognoza CAC40 na 24 maja 2025 r.

Maklerzy giełdowi przewidują trudny początek sesji dlaIndeks CAC 40. Poziom 8060 stanowić będzie kluczowy próg, działając jako pierwszy opór dnia. W przypadku dłuższego przebicia tego poziomu indeks paryski może kontynuować ruch spadkowy w kierunku 8020 punktów, uważanego za główne wsparcie na ten dzień.

Jednakże, jeśli CAC 40 zdoła odbić się powyżej 8060kupujący mogliby odzyskać kontrolę i dążyć do powrotu do poziomów 8080, a nawet 8100 punktów. Inwestorzy będą więc musieli uważnie śledzić rozwój trendu w trakcie sesji.

Krótkoterminowa perspektywa

Zachowanieindeks giełdowy Piątkowe posiedzenie w Paryżu może wyznaczyć ton kolejnych sesji. Płot pod 8020 może otworzyć drogę do kontynuacji ruchu spadkowego w przyszłym tygodniu. Z drugiej strony, przekonujące odbicie powyżej 8060 stanowiłoby pozytywny sygnał na nadchodzące dni.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

