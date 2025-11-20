W ten piątek indeksy giełdowe będą musiały zmierzyć się z kolejnym dniem dużej zmienności. CAC 40, główny indeks giełdy paryskiej, prawdopodobnie rozpocznie sesję na niższym poziomie. Inwestorzy będą uważnie śledzić prognozy i wyniki najważniejszego indeksu paryskiej giełdy przez całą sesję.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 8060

Trend dnia: rynek niedźwiedzia

Pierwszy niedźwiedzi cel: 8020

Analiza techniczna indeksu CAC40

Maklerzy giełdowi przewidują trudny początek sesji dlaIndeks CAC 40. Poziom 8060 stanowić będzie kluczowy próg, działając jako pierwszy opór dnia. W przypadku dłuższego przebicia tego poziomu indeks paryski może kontynuować ruch spadkowy w kierunku 8020 punktów, uważanego za główne wsparcie na ten dzień.

Jednakże, jeśli CAC 40 zdoła odbić się powyżej 8060kupujący mogliby odzyskać kontrolę i dążyć do powrotu do poziomów 8080, a nawet 8100 punktów. Inwestorzy będą więc musieli uważnie śledzić rozwój trendu w trakcie sesji.

Krótkoterminowa perspektywa

Zachowanieindeks giełdowy Piątkowe posiedzenie w Paryżu może wyznaczyć ton kolejnych sesji. Płot pod 8020 może otworzyć drogę do kontynuacji ruchu spadkowego w przyszłym tygodniu. Z drugiej strony, przekonujące odbicie powyżej 8060 stanowiłoby pozytywny sygnał na nadchodzące dni.