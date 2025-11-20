CAC40: Giełda Paryska celuje w 8 punktów, wzrost o +220%

CAC40, główny paryski indeks giełdowy, jest prawdopodobnie gotowy na odbicie w czwartek po burzliwych ostatnich sesjach handlowych. Maklerzy liczą na ponowny wzrost apetytu na ryzyko, co powinno przynieść korzyści akcjom cyklicznym.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

  • Poziom obrotu: 8 130 punktów
  • Byczy cel : 8 punktów (+220%)
  • Wsparcie dla 8 120 punktów, odporność na 8 200 punktów
Analiza techniczna CAC40

Prognoza CAC 40 na 4 kwietnia 2025 r.

Po zbawiennej korekcie we wtorek, CAC40 ustabilizował się powyżej kluczowego wsparcia 8 130 punktów. Ceny utworzyły nowe minimum wyższe od poprzedniego, co sygnalizuje możliwość krótkoterminowego odwrócenia trendu.

Inwestorzy z niecierpliwością będą oczekiwać na dzisiejsze dane PMI dla sektora usług w strefie euro. Publikacja pozytywna powinna umożliwiać indeksy giełdowe reflektory, aby wymazać niektóre z ostatnich strat i powrócić do flirtu z głównym oporem 8 200 punktów.

Analiza indeksów giełdowych w Paryżu

W obliczu ponurej sytuacji gospodarczej paryska giełda odnotowała w ostatnich tygodniach duże wyprzedaże. L'Indeks CAC40 przyniosło więcej niż 5% od 1 kwietnia pogrążeni w strachu przed recesją.

Jednakże bardziej dostępne wyceny i solidne podstawy największych francuskich akcji przemawiają za nastąpi odbicie techniczne. Zarządzający funduszami wypatrują zatem pierwszych oznak ożywienia, aby móc ustalać korzystne ceny.

W ten weekend operatorzy ponownie będą uważnie śledzić statystyki dotyczące inflacji i aktywności. Przy najmniejszym odrodzeniu optymizmu CAC40 mógłby sobie pozwolić na wznowić swoją ścieżkę wzrostu w kierunku szczytów rocznych.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

