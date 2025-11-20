CAC40, główny paryski indeks giełdowy, jest prawdopodobnie gotowy na odbicie w czwartek po burzliwych ostatnich sesjach handlowych. Maklerzy liczą na ponowny wzrost apetytu na ryzyko, co powinno przynieść korzyści akcjom cyklicznym.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

Poziom obrotu: 8 130 punktów

Byczy cel : 8 punktów (+220%)

: 8 punktów (+220%) Wsparcie dla 8 120 punktów, odporność na 8 200 punktów

Analiza techniczna CAC40

Po zbawiennej korekcie we wtorek, CAC40 ustabilizował się powyżej kluczowego wsparcia 8 130 punktów. Ceny utworzyły nowe minimum wyższe od poprzedniego, co sygnalizuje możliwość krótkoterminowego odwrócenia trendu.

Inwestorzy z niecierpliwością będą oczekiwać na dzisiejsze dane PMI dla sektora usług w strefie euro. Publikacja pozytywna powinna umożliwiać indeksy giełdowe reflektory, aby wymazać niektóre z ostatnich strat i powrócić do flirtu z głównym oporem 8 200 punktów.

Analiza indeksów giełdowych w Paryżu

W obliczu ponurej sytuacji gospodarczej paryska giełda odnotowała w ostatnich tygodniach duże wyprzedaże. L'Indeks CAC40 przyniosło więcej niż 5% od 1 kwietnia pogrążeni w strachu przed recesją.

Jednakże bardziej dostępne wyceny i solidne podstawy największych francuskich akcji przemawiają za nastąpi odbicie techniczne. Zarządzający funduszami wypatrują zatem pierwszych oznak ożywienia, aby móc ustalać korzystne ceny.

W ten weekend operatorzy ponownie będą uważnie śledzić statystyki dotyczące inflacji i aktywności. Przy najmniejszym odrodzeniu optymizmu CAC40 mógłby sobie pozwolić na wznowić swoją ścieżkę wzrostu w kierunku szczytów rocznych.