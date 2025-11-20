CAC40: Czy indeks Flagship osiągnie nowy rekord na poziomie 8 punktów?

Indeksy giełdowe zanotowały mocny tydzień, a najważniejszy indeks paryskiej giełdy, CAC40, ustanowił nowe rekordy wszech czasów. Po tym spektakularnym wzroście, na początku tygodnia można spodziewać się lekkiego spadku. Analitycy pozostają jednak pewni, że indeks CAC40 ma potencjał wzrostu w średnim terminie. Odszyfrowanie prognoz na sesję w poniedziałek, 13 maja 2025 r.

Podsumowanie kluczowych punktów:

  • Poziom kluczowy (pivot): 8 185 punktów
  • Trend dnia: Zwyżkowy
  • Cel: 8 259 punktów (nowy rekord historyczny)
Preferowany scenariusz dla indeksu CAC40

Po gwałtownym wzroście w ubiegłym tygodniu, który osiągnął szczyt na poziomie 8 259 punktów, historycznie wysoki poziom, nieśmiały początek tygodnia nie jest zaskakujący. Inwestorzy wykorzystują te wysokie poziomy, aby osiągnąć krótkoterminowe zyski indeksy giełdowe.

Jednak podstawowy trend wzrostowy pozostaje silny. Dziś rano ceny powróciły poniżej kluczowego progu 8 220 punktówi próbują częściowo wypełnić poprzednią lukę spadkową przed wznowieniem ścieżki wzrostowej w kierunku celu 8 259 punktów.

Analiza techniczna indeksu CAC40

Prognoza CAC40 na 13 maja 2025 r.

Pod względem graficznym indeks flagowy rozwija się w korzystnej konfiguracji. Główne wsparcie dla 8 130 punktów wygląda bardzo solidnie i powinno ograniczyć potencjalne krótkoterminowe zyski.

Następny opór jest wokół 8 300 punktów. Gdyby w nadchodzących sesjach strefa ta została przekroczona, pojawiłby się znaczny nowy potencjał wzrostowy dlaIndeks CAC40 w nadchodzących tygodniach.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

