Kalendarz ekonomiczny na 3 lipca: kluczowe ogłoszenia i wcześniejsze zamknięcie w USA

W przededniu amerykańskiego święta narodowego, przypadającego 4 lipca, środa, 3 lipca, zapowiada się jako kluczowy dzień dla rynków finansowych. Inwestorzy skupią uwagę na serii najważniejszych wskaźników ekonomicznych USA, biorąc pod uwagę wcześniejsze zamknięcie rynków.

Kalendarz ekonomiczny na 3 lipca 2025 r.

  • Wczesne zamknięcie rynków w USA – Dzień Niepodległości
  • 9:50 rano: PMI dla usług – Francja – Oczekiwana wartość: 48,8
  • 14:15: ADP: Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem – USA – Oczekiwane: 163 tys.
  • 14:30: Rejestracje tygodniowe. bezrobotni – USA – Oczekiwana liczba: 234 tys.
  • 15:45: PMI dla usług – USA – Oczekiwane: 55,1
  • 16:00: ISM Non-Manufacturing PMI – USA – Oczekiwane: 52,6
  • 16:15: Przemówienie Christine Lagarde – Strefa euro
  • 16:30: Zapasy ropy naftowej – USA – Oczekiwane: -400 tys.
  • 20:00: Raport ze spotkania FOMC – USA

Dane gospodarcze USA pod ścisłą obserwacją przed świętami

Uwaga inwestorów będzie skupiona zwłaszcza na komunikatach gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych, które nabierają szczególnego znaczenia w przededniu święta państwowego. Raport ADP na temat zatrudnienia w sektorze prywatnym, zaplanowany na godzinę 14:15, zostanie poddany wnikliwej analizie. Analitycy przewidują utworzenie 160 000 miejsc pracy w czerwcu, przeciwko 152 000 poprzedni miesiąc. Tam wcześniejsze zamknięcie 3 lipca dodaje tej publikacji szczególnego wymiaru, który może wzmocnić reakcje rynku.

Istotne będą także cotygodniowe dane dotyczące rejestracji bezrobotnych, spodziewane o 14:30. Konsensus Oczekuje się 235 000 nowych wniosków, nieznacznie w górę w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Najnowsze dane przed amerykańskim długim weekendem

Inne kluczowe wskaźniki dla USA będą miały wpływ na ten dzień przedświąteczny. Oczekuje się, że indeks usług ISM, opublikowany o godz. 16:00, wyniesie 52,5, w porównaniu do 53,8 w maju. Opublikowany o 14:30 bilans handlowy USA powinien wykazać deficyt w wysokości 76,2 mld.

Oczekuje się, że zapasy ropy naftowej, opublikowane o godz. 16:30, spadną o 150 000 baryłek, co jest szczególnie istotne przed długim weekendem 4 lipca, który tradycyjnie charakteryzuje się wzmożonym ruchem turystycznym.

Publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC o godz. 20:00. może rzucić dodatkowe światło na dyskusje w ramach Fed, choć wówczas rynki będą już zamknięte.

Ta koncentracja amerykańskich komunikatów, w połączeniu z wcześniejszym zamknięciem rynków, może doprowadzić do zwiększonej zmienności. Inwestorzy będą musieli zachować szczególną czujność i być gotowi na szybką korektę swoich pozycji w odpowiedzi na potencjalne niespodzianki, mając jednocześnie na uwadze zmniejszoną płynność pod koniec sesji i potencjalny wpływ nadchodzącego długiego weekendu na rynki.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

