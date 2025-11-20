W przededniu amerykańskiego święta narodowego, przypadającego 4 lipca, środa, 3 lipca, zapowiada się jako kluczowy dzień dla rynków finansowych. Inwestorzy skupią uwagę na serii najważniejszych wskaźników ekonomicznych USA, biorąc pod uwagę wcześniejsze zamknięcie rynków.

Kalendarz ekonomiczny na 3 lipca 2025 r.

Wczesne zamknięcie rynków w USA – Dzień Niepodległości

9:50 rano: PMI dla usług – Francja – Oczekiwana wartość: 48,8

14:15: ADP: Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem – USA – Oczekiwane: 163 tys.

14:30: Rejestracje tygodniowe. bezrobotni – USA – Oczekiwana liczba: 234 tys.

15:45: PMI dla usług – USA – Oczekiwane: 55,1

16:00: ISM Non-Manufacturing PMI – USA – Oczekiwane: 52,6

16:15: Przemówienie Christine Lagarde – Strefa euro

16:30: Zapasy ropy naftowej – USA – Oczekiwane: -400 tys.

20:00: Raport ze spotkania FOMC – USA

Dane gospodarcze USA pod ścisłą obserwacją przed świętami

Uwaga inwestorów będzie skupiona zwłaszcza na komunikatach gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych, które nabierają szczególnego znaczenia w przededniu święta państwowego. Raport ADP na temat zatrudnienia w sektorze prywatnym, zaplanowany na godzinę 14:15, zostanie poddany wnikliwej analizie. Analitycy przewidują utworzenie 160 000 miejsc pracy w czerwcu, przeciwko 152 000 poprzedni miesiąc. Tam wcześniejsze zamknięcie 3 lipca dodaje tej publikacji szczególnego wymiaru, który może wzmocnić reakcje rynku.

Istotne będą także cotygodniowe dane dotyczące rejestracji bezrobotnych, spodziewane o 14:30. Konsensus Oczekuje się 235 000 nowych wniosków, nieznacznie w górę w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Najnowsze dane przed amerykańskim długim weekendem

Inne kluczowe wskaźniki dla USA będą miały wpływ na ten dzień przedświąteczny. Oczekuje się, że indeks usług ISM, opublikowany o godz. 16:00, wyniesie 52,5, w porównaniu do 53,8 w maju. Opublikowany o 14:30 bilans handlowy USA powinien wykazać deficyt w wysokości 76,2 mld.

Oczekuje się, że zapasy ropy naftowej, opublikowane o godz. 16:30, spadną o 150 000 baryłek, co jest szczególnie istotne przed długim weekendem 4 lipca, który tradycyjnie charakteryzuje się wzmożonym ruchem turystycznym.

Publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC o godz. 20:00. może rzucić dodatkowe światło na dyskusje w ramach Fed, choć wówczas rynki będą już zamknięte.

Ta koncentracja amerykańskich komunikatów, w połączeniu z wcześniejszym zamknięciem rynków, może doprowadzić do zwiększonej zmienności. Inwestorzy będą musieli zachować szczególną czujność i być gotowi na szybką korektę swoich pozycji w odpowiedzi na potencjalne niespodzianki, mając jednocześnie na uwadze zmniejszoną płynność pod koniec sesji i potencjalny wpływ nadchodzącego długiego weekendu na rynki.