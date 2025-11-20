Ta prywatna akcja kredytowa przyniesie Ci ogromne zyski w wysokości 12%

„Przedsiębiorstwa z rynku średniego stanowią kręgosłup gospodarki USA i w obecnej sytuacji oferują doskonałe możliwości inwestycyjne dla prywatnych funduszy kredytowych, takich jak Crescent Capital BDC. » –

Crescent Capital BDC to amerykańska firma pożyczkowa specjalizująca się w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżnia się wysoką roczną stopą dywidendy, historycznie osiągającą Średnio 11,4%, a w tym roku spodziewane jest 12%. Spółka korzysta z dywersyfikacji swojego portfela, dzięki 89,6% zainwestowane w dług senioralny i 97,5% w kredytach o zmiennej stopie procentowej. Od czasu pierwszej oferty publicznej w 2020 r. cena akcji jest w trendzie wzrostowym, co sugeruje potencjalną wartość dodaną 14,75% aby osiągnąć cel 21 USD za akcję.

Jednak główną atrakcją Crescent Capital BDC jest jego wysoka stopa dywidendyoferując stały i stosunkowo bezpieczny strumień pasywnego dochodu, dzięki dobrym podstawom firmy. Chociaż perspektywa zysków kapitałowych w perspektywie jednego roku, umożliwiająca otrzymanie dywidendy, jest atrakcyjna, wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Co więcej, wszelkie przyszłe podwyżki dywidend mogą automatycznie obniżyć cel dotyczący zysku kapitałowego, ponieważ kwota dywidend jest odliczana od notowań giełdowych.

Firma finansowa specjalizująca się w amerykańskich MŚP

Crescent Capital BDC Inc. (CCAP) to specjalistyczna firma finansowa, której działalność polega na tworzeniu i inwestowaniu w długi małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, głównie w Stanach Zjednoczonych. Firma zapewnia rozwiązania kapitałowe przedsiębiorstwom o silnych podstawach biznesowych i stabilnych perspektywach wzrostu.

Rosnący popyt na finansowanie MŚP

Według analityka finansowego i dyrektora Portfel akcji EduBourse, » Tradycyjni banki odwróciły się od rynku średniego, co spowodowało znaczny popyt na inne źródła finansowania. » Sytuacja ta doprowadziła do wzrostu kredytów prywatnych, przy czym aktywa zarządzane w tym sektorze odnotowały średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 12% w latach 2012–2022.

Zróżnicowany i wydajny portfel

Crescent Capital ma dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, składający się ze 183 spółek z różnych sektorów. Dzięki skupieniu się na zadłużeniu o zmiennej stopie procentowej (97,5% portfela), spółka korzysta z obecnego otoczenia wysokich stóp procentowych. W pierwszym kwartale 2025 roku akcje Crescent Capital przewyższyły oczekiwania analityków, notując zysk na akcję w wysokości $ 0,63 i dochód z 50,36 milionów.

Wysokie i rosnące dywidendy

Od czasu pierwszej oferty publicznej w 2020 r. rentowność dywidendy Crescent Capital wahała się od 9,3% do 12,8%, ze średnią wydajnością 11,4%. W roku obrotowym 2025 spółka planuje wypłacić łącznie do XNUMX% dywidendy. $ 2,01 na akcję, co dałoby stopę dywidendy wynoszącą do 12% w porównaniu do obecnej ceny akcji.

Rekomendacja zakupu od

Wykres CCAP 5 czerwca 2025 r.

 „Crescent Capital BDC stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi, silnym wynikom finansowym i wyjątkowo wysokiej stopie dywidendy” — twierdzi . » Zdecydowanie polecam zakup tych akcji, mając na uwadze następujące cele: »

  • Poziom ryzyka: wysoki
  • Horyzont: 12 miesiące
  • Potencjał : +% 14,75 à $ 21
Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

