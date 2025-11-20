Firma OpenAI właśnie ogłosiła ważną nowinę, wprowadzając na rynek ChatGPT-4o – generatywny model sztucznej inteligencji dostępny dla wszystkich. Nowa wersja obiecuje wprowadzenie zaawansowanych funkcji multimodalnych, które wyznaczą punkt zwrotny w interakcji człowiek-maszyna.
Kluczowe punkty do zapamiętania
- Uruchomiono ChatGPT-4o :Generatywny model sztucznej inteligencji dostępny dla wszystkich, z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania tekstu, dźwięku i obrazu.
- Nowa aplikacja macOS :ChatGPT jest dostępny na komputerach Mac z funkcjami rozpoznawania głosu i obrazu.
- Inwestowanie w sztuczną inteligencję :Microsoft, Nvidia i Perion Network to obiecujące opcje dla inwestorów.
ChatGPT-4o: Rewolucja w generatywnej sztucznej inteligencji
Na swojej ostatniej konferencji OpenAI zaprezentowało CzatGPT-4o, nowy generatywny model sztucznej inteligencji, który jest teraz dostępny dla każdego, także dla użytkowników wersji darmowej. Ten szablon oferuje zaawansowane funkcje generowania tekstu, dźwięku i obrazu, zapewniając użytkownikom bardziej naturalne i interaktywne wrażenia.
„Jesteśmy naprawdę podekscytowani, że możemy udostępnić GPT-4o wszystkim naszym darmowym użytkownikom. Użytkownicy płacący nadal będą korzystać z limitów użytkowania pięć razy wyższych niż użytkownicy darmowi” powiedziała Mira Murati, CTO OpenAI.
Przywitaj się z GPT-4o, naszym nowym flagowym modelem, który może analizować dźwięk, obraz i tekst w czasie rzeczywistym: https://t.co/MYHZB79UqN
Wprowadzanie tekstu i obrazu zostanie wprowadzone dzisiaj w interfejsach API i ChatGPT z obsługą głosu i wideo w nadchodzących tygodniach. pic.twitter.com/uuthKZyzYx
- OpenAI (@OpenAI) May 13, 2025
Zaawansowane funkcje ChatGPT-4o
ChatGPT-4o to narzędzie multimodalne umożliwiające interakcję za pomocą tekstu, obrazów i dźwięków. Wśród godnych uwagi cech:
- CzatGPT Głos :Możliwość zrozumienia głosu użytkowników i reagowania na niego w czasie rzeczywistym.
- Tryb widzenia :Możliwość komentowania transmisji wideo w czasie rzeczywistym.
- Aplikacja na komputer : Dostępne na macOS, umożliwiają interakcje tekstowe i głosowe.
Te ulepszenia sprawiają, że ChatGPT-4o jest szybszy, wydajniejszy i bardziej dostępny w ponad 50 języków.
Jak inwestować w sztuczną inteligencję
Inwestowanie w sztuczną inteligencję może wydawać się skomplikowane, ale oto kilka kluczowych opcji:
Microsoft
Microsoft zainwestował znaczne środki w OpenAI, widząc ChatGPT i generatywną sztuczną inteligencję jako kolejną wielką platformę obliczeniową. Dzięki produktom takim jak Azure i Copilot integrującym narzędzia OpenAI, Microsoft jest dobrym wyborem dla inwestorów.
- Kup akcje Microsoft :Dowiedz się, jak zainwestować w firmę Microsoft i czerpać korzyści ze współpracy z OpenAI.
Nvidia
Nvidia, lider w dziedzinie procesorów graficznych, odgrywa kluczową rolę w intensywnych obliczeniach niezbędnych dla sztucznej inteligencji. Wraz ze wzrostem popytu na chipsy, Nvidia jest kolejnym kluczowym graczem w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Sieć Perion
Sieć Perion Network, oferująca inteligentne rozwiązania reklamowe, korzysta z integracji z usługą Bing firmy Microsoft. Dzięki ChatGPT popularność Binga wzrosła, Perion mogłaby zaobserwować znaczący wzrost swoich przychodów.
Strategia inwestycyjna
Aby zmaksymalizować zyski przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka, zaleca się dywersyfikację inwestycji w te spółki i trzymać akcje na długi termin. Inną opcją jest przeznaczenie środków na fundusz ETF skoncentrowany na sztucznej inteligencji, co pozwoli na zdywersyfikowaną ekspozycję sektorową.
Porady dotyczące inwestowania na giełdzie :Skorzystaj z naszych wskazówek, aby poruszać się po skomplikowanym świecie inwestowania na giełdzie.
Wnioski: Inwestuj w przyszłość dzięki AI
Ogłoszenie przez OpenAI ChatGPT-4o oznacza ważny krok w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji. Dla inwestorów jest to idealny moment na zbadanie możliwości w tym dynamicznym sektorze.
