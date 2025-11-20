EduBourse » Wiadomości EduBourse » ChatGPT i OpenAI: rewolucyjne ogłoszenie i jak inwestować w sztuczną inteligencję

Firma OpenAI właśnie ogłosiła ważną nowinę, wprowadzając na rynek ChatGPT-4o – generatywny model sztucznej inteligencji dostępny dla wszystkich. Nowa wersja obiecuje wprowadzenie zaawansowanych funkcji multimodalnych, które wyznaczą punkt zwrotny w interakcji człowiek-maszyna.

Kluczowe punkty do zapamiętania

Uruchomiono ChatGPT-4o :Generatywny model sztucznej inteligencji dostępny dla wszystkich, z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania tekstu, dźwięku i obrazu.

:Generatywny model sztucznej inteligencji dostępny dla wszystkich, z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania tekstu, dźwięku i obrazu. Nowa aplikacja macOS :ChatGPT jest dostępny na komputerach Mac z funkcjami rozpoznawania głosu i obrazu.

:ChatGPT jest dostępny na komputerach Mac z funkcjami rozpoznawania głosu i obrazu. Inwestowanie w sztuczną inteligencję :Microsoft, Nvidia i Perion Network to obiecujące opcje dla inwestorów.

ChatGPT-4o: Rewolucja w generatywnej sztucznej inteligencji

Na swojej ostatniej konferencji OpenAI zaprezentowało CzatGPT-4o, nowy generatywny model sztucznej inteligencji, który jest teraz dostępny dla każdego, także dla użytkowników wersji darmowej. Ten szablon oferuje zaawansowane funkcje generowania tekstu, dźwięku i obrazu, zapewniając użytkownikom bardziej naturalne i interaktywne wrażenia.

„Jesteśmy naprawdę podekscytowani, że możemy udostępnić GPT-4o wszystkim naszym darmowym użytkownikom. Użytkownicy płacący nadal będą korzystać z limitów użytkowania pięć razy wyższych niż użytkownicy darmowi” powiedziała Mira Murati, CTO OpenAI.

Przywitaj się z GPT-4o, naszym nowym flagowym modelem, który może analizować dźwięk, obraz i tekst w czasie rzeczywistym: https://t.co/MYHZB79UqN Wprowadzanie tekstu i obrazu zostanie wprowadzone dzisiaj w interfejsach API i ChatGPT z obsługą głosu i wideo w nadchodzących tygodniach. pic.twitter.com/uuthKZyzYx - OpenAI (@OpenAI) May 13, 2025

Zaawansowane funkcje ChatGPT-4o

ChatGPT-4o to narzędzie multimodalne umożliwiające interakcję za pomocą tekstu, obrazów i dźwięków. Wśród godnych uwagi cech:

CzatGPT Głos :Możliwość zrozumienia głosu użytkowników i reagowania na niego w czasie rzeczywistym.

:Możliwość zrozumienia głosu użytkowników i reagowania na niego w czasie rzeczywistym. Tryb widzenia :Możliwość komentowania transmisji wideo w czasie rzeczywistym.

:Możliwość komentowania transmisji wideo w czasie rzeczywistym. Aplikacja na komputer : Dostępne na macOS, umożliwiają interakcje tekstowe i głosowe.

Te ulepszenia sprawiają, że ChatGPT-4o jest szybszy, wydajniejszy i bardziej dostępny w ponad 50 języków.

Inwestowanie w sztuczną inteligencję może wydawać się skomplikowane, ale oto kilka kluczowych opcji:

Microsoft

Microsoft zainwestował znaczne środki w OpenAI, widząc ChatGPT i generatywną sztuczną inteligencję jako kolejną wielką platformę obliczeniową. Dzięki produktom takim jak Azure i Copilot integrującym narzędzia OpenAI, Microsoft jest dobrym wyborem dla inwestorów.

Kup akcje Microsoft :Dowiedz się, jak zainwestować w firmę Microsoft i czerpać korzyści ze współpracy z OpenAI.

Nvidia

Nvidia, lider w dziedzinie procesorów graficznych, odgrywa kluczową rolę w intensywnych obliczeniach niezbędnych dla sztucznej inteligencji. Wraz ze wzrostem popytu na chipsy, Nvidia jest kolejnym kluczowym graczem w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Sieć Perion

Sieć Perion Network, oferująca inteligentne rozwiązania reklamowe, korzysta z integracji z usługą Bing firmy Microsoft. Dzięki ChatGPT popularność Binga wzrosła, Perion mogłaby zaobserwować znaczący wzrost swoich przychodów.

Strategia inwestycyjna

Aby zmaksymalizować zyski przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka, zaleca się dywersyfikację inwestycji w te spółki i trzymać akcje na długi termin. Inną opcją jest przeznaczenie środków na fundusz ETF skoncentrowany na sztucznej inteligencji, co pozwoli na zdywersyfikowaną ekspozycję sektorową.

Porady dotyczące inwestowania na giełdzie :Skorzystaj z naszych wskazówek, aby poruszać się po skomplikowanym świecie inwestowania na giełdzie.

Wnioski: Inwestuj w przyszłość dzięki AI

Ogłoszenie przez OpenAI ChatGPT-4o oznacza ważny krok w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji. Dla inwestorów jest to idealny moment na zbadanie możliwości w tym dynamicznym sektorze.

Aby dowiedzieć się więcej, odkryj nasze Portfel akcji EduBourse, usługa subskrypcji, która w czasie rzeczywistym informuje Cię o najlepszych okazjach według , zarządzającego portfelem.