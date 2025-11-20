Rynkami finansowymi wstrząsnęły nieoczekiwane i zachęcające wieści od dwóch gigantów branży. Cisco, niekwestionowany lider na rynku sprzętu sieciowego, i Allianz, niemiecki potentat ubezpieczeniowy, ogłosili wyniki kwartalne, które znacznie przewyższyły prognozy najbardziej optymistycznych analityków.

Wyniki korporacyjne za I kw. 1 r.

Cisco : Występ 12,7 miliarda dolarów (konsensus co do 12,48 miliarda dolarów ), Zysk na akcję $ 0,88 (konsensus co do $ 0,83 )

(konsensus co do ), Zysk na akcję (konsensus co do ) Allianz : Występ 48,4 mld euro (konsensus co do 16,98 mld euro), Zysk na akcję 6,42 € (konsensus co do 5,72 €)

Dwóch gigantów pobiło prognozy analityków

Cisco, gigant branży technologii informatycznych, ogłosił, że jego obroty wyniosły 12,7 mld za kwartał, przekraczając konsensus analityków 12,48 mld. Ponadto zysk na akcję osiągnął Dolar 0,88, przewyższając prognozy Dolar 0,83.

Jeszcze bardziej imponujący wynik osiągnął niemiecki gigant ubezpieczeniowy Allianz, którego obroty wyniosły 48,4 mld, w dużej mierze lepsze od konsensusu 16,98 mld. Zysk na akcję wyniósł 6,42 euro, przekraczając oczekiwania analityków, którzy na to liczyli 5,72 euro.

Te wyjątkowe wyniki świadczą o sile i odporności tych przedsiębiorstw, pomimo obecnych wyzwań gospodarczych. Ich sukces stanowi inspirację dla innych firm, które aspirują do osiągnięcia podobnych wyżyn.