Podczas gdy większość inwestorów cieszy się długim weekendem, traderzy aktywni na rynkach europejskich będą uważnie śledzić ogłoszenia ekonomiczne w poniedziałek, 27 maja. Pomimo skróconych harmonogramów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z powodu świąt państwowych, w Niemczech spodziewana jest ważna publikacja.

Kalendarz ekonomiczny na 27 maja 2025 r.

02:05: Przemówienie gubernatora Banku Japonii Uedy – Japonia – Medium

10:00: Klimat biznesowy Ifo – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 90.3

14:00: EBC Speech Lane – Strefa euro – Medium

Inwestorzy obserwują niemiecki indeks Ifo

Alors, że Rynki amerykańskie i brytyjskie będą zamknięte w najbliższy poniedziałek, 27 majawszystkie oczy zwrócone są na Niemcy i długo oczekiwaną publikację raportu o klimacie gospodarczym Ifo o godz. 10 rano.

Ten istotny wskaźnik, uważany za kluczowy barometr największej gospodarki Europy, jest uważnie analizowany przez inwestorów, aby ocenić kondycję niemieckiego sektora prywatnego. Z prognozą 90,3 contre 89,4 W zeszłym miesiącu wydarzyło się coś, co mogło mieć znaczący wpływ na rynki.

Inwestorzy mają nadzieję, że indeks IFO potwierdzi odporność niemieckiej gospodarki na obecne przeciwności, wzmacniając w ten sposób perspektywy wzrostu w strefie euro. Z drugiej strony rozczarowanie może wywołać na nowo obawy przed recesją.

Uważnie śledźcie publikację IFO, która odbędzie się o godz. 10 rano, i bądźcie gotowi na szybką reakcję, ponieważ to ważne ogłoszenie może nadać ton rynkom europejskim w nadchodzącym tygodniu.

Biorąc pod uwagę, że dziś przemawiać będą również prezes BoJ Ueda i członek EBC Lane, święta te mogą okazać się bardziej obfite w wydarzenia, niż się spodziewali doświadczeni inwestorzy.