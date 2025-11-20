Klimat biznesowy IFO w Niemczech: jedyne duże wydarzenie w ten poniedziałek

Podczas gdy większość inwestorów cieszy się długim weekendem, traderzy aktywni na rynkach europejskich będą uważnie śledzić ogłoszenia ekonomiczne w poniedziałek, 27 maja. Pomimo skróconych harmonogramów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z powodu świąt państwowych, w Niemczech spodziewana jest ważna publikacja.

Kalendarz ekonomiczny na 27 maja 2025 r.

  • 02:05: Przemówienie gubernatora Banku Japonii Uedy – Japonia – Medium
  • 10:00: Klimat biznesowy Ifo – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 90.3
  • 14:00: EBC Speech Lane – Strefa euro – Medium

Inwestorzy obserwują niemiecki indeks Ifo

Alors, że Rynki amerykańskie i brytyjskie będą zamknięte w najbliższy poniedziałek, 27 majawszystkie oczy zwrócone są na Niemcy i długo oczekiwaną publikację raportu o klimacie gospodarczym Ifo o godz. 10 rano.

Ten istotny wskaźnik, uważany za kluczowy barometr największej gospodarki Europy, jest uważnie analizowany przez inwestorów, aby ocenić kondycję niemieckiego sektora prywatnego. Z prognozą 90,3 contre 89,4 W zeszłym miesiącu wydarzyło się coś, co mogło mieć znaczący wpływ na rynki.

Inwestorzy mają nadzieję, że indeks IFO potwierdzi odporność niemieckiej gospodarki na obecne przeciwności, wzmacniając w ten sposób perspektywy wzrostu w strefie euro. Z drugiej strony rozczarowanie może wywołać na nowo obawy przed recesją.

Uważnie śledźcie publikację IFO, która odbędzie się o godz. 10 rano, i bądźcie gotowi na szybką reakcję, ponieważ to ważne ogłoszenie może nadać ton rynkom europejskim w nadchodzącym tygodniu.

Biorąc pod uwagę, że dziś przemawiać będą również prezes BoJ Ueda i członek EBC Lane, święta te mogą okazać się bardziej obfite w wydarzenia, niż się spodziewali doświadczeni inwestorzy.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

