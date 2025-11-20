Chcesz zwiększyć dochód z inwestycji? Zwróć szczególną uwagę. W tym miesiącu odkryliśmy pięć akcji, które oferują szczególnie hojne dywidendy. Od gigantów przemysłowych po gigantów technologicznych i flagowe firmy energetyczne – w naszej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Wypłata dywidendy 16 maja 2025 r.

sogeclair : 0,94 € , dawać : 3,88%

, dawać : BMW : 6 € , dawać : 5,78%

, dawać : BP : 0,07 PLN , dawać : 4,60%

, dawać : Amgen : $ 2,25 , dawać : 2,89%

, dawać : Szewron : $ 1,63 , dawać : 3,99%

, dawać : Horyzont Finansów : $ 0,11, dawać : 11,08%

Uwaga, świadomi inwestorzy!

Dywidendy są idealnym uzupełnieniem dochodu dla osób oszczędzających długoterminowo. Jednak, jak każda inwestycja, wiążą się one z ryzykiem, którego nie należy ignorować. Zanim zaczniesz działać, upewnij się, że rozumiesz profil każdej firmy.

A zwycięzcami są

BMW (6 euro, rentowność 5,78%) Niemiecki producent dóbr premium nadal przyciąga inwestorów wysokimi dywidendami. To wielkie uznanie dla tej kultowej marki.

BP (0,07 GBP, rentowność 4,60%) Brytyjski gigant naftowy stawia na paliwa kopalne i odnosi sukcesy, przynajmniej w krótkiej perspektywie. Jej dywidendy należą do najwyższych w sektorze.

Chevron (1,63 USD, rentowność 3,99%) Amerykański gigant energetyczny wie, jak nagradzać lojalność akcjonariuszy. Bezpieczna inwestycja dla portfeli nastawionych na dywidendę.

Amgen (2,25 USD, rentowność 2,89%) :Kalifornijska firma biotechnologiczna podważa dotychczasowe poglądy na temat przedsiębiorstw nastawionych na wzrost. Kwartalne dywidendy sprawiają, że jest to spółka pierwszego wyboru w sektorze farmaceutycznym.

Horizon Finance ($0,11, rentowność 11,08%) :A nagrodę za najhojniejszą nagrodę otrzymuje… ta mała, prężnie rozwijająca się firma fintechowa! Odważny, ale potencjalnie bardzo lukratywny zakład.

Każdy ma swoją strategię

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy nowicjuszem, ważne jest, aby alokować aktywa zgodnie ze swoimi celami i tolerancją ryzyka. Dywidendy oferują znakomitą możliwość dywersyfikacji źródeł dochodu. Więc jesteś gotowy, żeby zgarnąć swój kawałek tortu?