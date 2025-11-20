Drodzy inwestorzy, szukacie możliwości zwiększenia swoich dochodów finansowych? 27 maja kilka spółek publicznych wypłaciło atrakcyjne dywidendy, które mogą Cię zainteresować.

Wypłata dywidendy 27 maja 2025 r.

Skorzystaj z wyjątkowych zysków tych prosperujących firm

Jedną z najbardziej obiecujących firm jest Foncière Inea, specjalizująca się w nieruchomościach. Z wydajnością 8,11%, oferuje roczną dywidendę w wysokości 2,24 € za akcję. Prawdziwa gratka dla doświadczonych inwestorów!

Société Générale, słynny francuski bank, nie ma sobie równych. Dystrybuuje dywidendę w wysokości 0,90 € za tytuł, co stanowi plon 3,30%. Kusząca perspektywa dywersyfikacji portfela.

Wreszcie Dassault Systèmes, flagowy producent inżynierii cyfrowej, wypłaca dywidendę 0,23 € za akcjęlub plon 0,59%. Mimo że jest skromniejszy, taki rozkład może być atrakcyjny dla długoterminowych inwestorów.

Czy jesteś gotowy skorzystać z tych dochodowych możliwości? Nie wahaj się skonsultować z doradcą finansowym, aby ocenić te inwestycje na podstawie Twoich celów i profilu ryzyka.