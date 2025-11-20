Atrakcyjne dywidendy, które zdywersyfikują Twój portfel

Drodzy inwestorzy, szukacie możliwości zwiększenia swoich dochodów finansowych? 27 maja kilka spółek publicznych wypłaciło atrakcyjne dywidendy, które mogą Cię zainteresować.

Zawartość strony pokaz

Wypłata dywidendy 27 maja 2025 r.

Skorzystaj z wyjątkowych zysków tych prosperujących firm

Jedną z najbardziej obiecujących firm jest Foncière Inea, specjalizująca się w nieruchomościach. Z wydajnością 8,11%, oferuje roczną dywidendę w wysokości 2,24 € za akcję. Prawdziwa gratka dla doświadczonych inwestorów!

Société Générale, słynny francuski bank, nie ma sobie równych. Dystrybuuje dywidendę w wysokości 0,90 € za tytuł, co stanowi plon 3,30%. Kusząca perspektywa dywersyfikacji portfela.

Wreszcie Dassault Systèmes, flagowy producent inżynierii cyfrowej, wypłaca dywidendę 0,23 € za akcjęlub plon 0,59%. Mimo że jest skromniejszy, taki rozkład może być atrakcyjny dla długoterminowych inwestorów.

Czy jesteś gotowy skorzystać z tych dochodowych możliwości? Nie wahaj się skonsultować z doradcą finansowym, aby ocenić te inwestycje na podstawie Twoich celów i profilu ryzyka.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne akcje do kupienia

Inne wiadomości EduBourse