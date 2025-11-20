Drodzy inwestorzy, szukacie możliwości zwiększenia swoich dochodów finansowych? 27 maja kilka spółek publicznych wypłaciło atrakcyjne dywidendy, które mogą Cię zainteresować.
Wypłata dywidendy 27 maja 2025 r.
- Dassault Systèmes : 0,23 €, dawać : 0,59%
- Firma Nieruchomości Inea : 2,24 €, dawać : 8,11%
- Société Générale : 0,90 €, dawać : 3,30%
Skorzystaj z wyjątkowych zysków tych prosperujących firm
Jedną z najbardziej obiecujących firm jest Foncière Inea, specjalizująca się w nieruchomościach. Z wydajnością 8,11%, oferuje roczną dywidendę w wysokości 2,24 € za akcję. Prawdziwa gratka dla doświadczonych inwestorów!
Société Générale, słynny francuski bank, nie ma sobie równych. Dystrybuuje dywidendę w wysokości 0,90 € za tytuł, co stanowi plon 3,30%. Kusząca perspektywa dywersyfikacji portfela.
Wreszcie Dassault Systèmes, flagowy producent inżynierii cyfrowej, wypłaca dywidendę 0,23 € za akcjęlub plon 0,59%. Mimo że jest skromniejszy, taki rozkład może być atrakcyjny dla długoterminowych inwestorów.
Czy jesteś gotowy skorzystać z tych dochodowych możliwości? Nie wahaj się skonsultować z doradcą finansowym, aby ocenić te inwestycje na podstawie Twoich celów i profilu ryzyka.