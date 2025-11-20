Inwestorzy, szukacie stabilnego dodatkowego dochodu? W ten czwartek kilka spółek giełdowych postanowiło nagrodzić Wasze wysiłki wypłatą dywidendy. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy ciekawym nowicjuszem, warto przyjrzeć się tym okazjom bliżej.

Wypłata dywidendy 13 czerwca 2025 r.

Te akcje przyniosą dywidendy już w najbliższy czwartek. Czy skorzystasz z tej okazji?

Grupa Actia, francuska firma specjalizująca się w systemach wbudowanych, dystrybuuje 0,12 € na akcję, oferując rentowność w wysokości 2,91%. Old and Co., firma świadcząca usługi finansowe, nie pozostaje daleko w tyle z dywidendą wynoszącą 0,4 €, co stanowi plon 3,83%. Chiński gigant Alibaba , co do niego, leje $ 0,66 na akcję, czyli zwrot w wysokości 3,36%.

Po stronie amerykańskiej, Wiosenne, spółka zarządzająca aktywami, wyróżnia się dywidendą w wysokości $ 0,05, pokazując zdumiewający występ 9,35%. Pimko, kolejna instytucja finansowa, plasuje się tuż za nią z dywidendą w wysokości $ 0,11 i plon 10,19%. W końcu, Tajwański półprzewodnik, światowy lider w dziedzinie półprzewodników, zajmuje się dystrybucją $ 0,42 na akcję, oferując rentowność w wysokości 1,04%.

Dywidendy te stanowią interesującą okazję dla inwestorów chcących zdywersyfikować źródła dochodu. Niemniej jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokładnie ocenić ryzyko i perspektywy każdej spółki. Aby ustalić, czy te akcje odpowiadają Twojemu profilowi ​​inwestycyjnemu i celom portfela, niezbędna jest szczegółowa analiza fundamentów, kondycji finansowej i perspektyw wzrostu.

Ostatecznie dywidendy mogą być doskonałym uzupełnieniem zrównoważonej strategii inwestycyjnej, zapewniając regularny dochód i potencjalny długoterminowy wzrost kapitału. Należy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku każdej inwestycji, kluczowa jest ostrożność i dywersyfikacja.