Sezon publikacji wyników kwartalnych jest w pełnym rozkwicie, a inwestorzy wstrzymują oddech przy każdym ogłoszeniu. Na tym bezwzględnym rynku ekonomicznym niektóre firmy wyłaniają się jako niepokonani mistrzowie, podczas gdy inne doświadczają nieoczekiwanych niepowodzeń. Przyjrzyjmy się najnowszym liczbom, w których giganci branży pokazali prawdziwą siłę.

  • Walmart : Występ 161,1 miliarda dolarów (konsensus co do 159,45 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 0,60 (konsensus co do $ 0,51)
  • Materiały stosowane : Występ 6,65 miliarda dolarów (konsensus co do 6,54 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 2,09 (konsensus co do $ 1,99)
  • Deere & Co : Występ 15,24 miliarda dolarów (konsensus co do 13,3 miliarda dolarów), Zysk na akcję $ 8,53 (konsensus co do $ 7,87)
  • Vallourec : Występ 990 mln euro (konsensus co do 1,24 mld euro), Zysk na akcję 0,43 €

Walmart, Applied Materials i Deere przekraczają oczekiwania

Właśnie opublikowano oszałamiające wyniki finansowe spółek, co wprawiło Wall Street w osłupienie. Dowiedz się, kto jest bohaterem, a kto ofiarą tego sezonu niezwykłych wyników.

Zacznijmy od giganta handlu detalicznego Walmart. Z obrotem 161,1 mld, przekraczając prognozy 159,45 mldi zysk na akcję Dolar 0,60 contre Dolar 0,51 Jak można się było spodziewać, ta legendarna firma potwierdziła swój status niezachwianego giganta. Agresywne strategie niskich cen i rozległa sieć po raz kolejny zdziałały cuda.

Ale historia na tym się nie kończy! Applied Materials, sztandarowy produkt branży półprzewodników, również przebił szacunki, osiągając przychody na poziomie 6,65 mldprzeciwko 6,54 mld oczekiwano, a zysk na akcję wyniósł Dolarów 2,09, przekraczając Dolarów 1,99 planowany. To spektakularne widowisko jest dowodem ogromnego popytu na ich najnowocześniejsze technologie.

A co z firmą Deere & Co, gigantem w branży sprzętu rolniczego? Z obrotem 15,24 mld, znacznie dalej Oczekiwano 13,3 miliardai zysk na akcję Dolarów 8,53 contre Dolarów 7,87 zaplanowane, ta firma lekceważy prawa grawitacji. Jej wpływ na światowy rynek rolny wydaje się niezachwiany.

Niestety nie wszystkie przedsiębiorstwa odniosły taki sam sukces. Vallourec, francuski specjalista w zakresie rur bezszwowych, rozczarowany obrotami na poziomie 990 mln euro, poniżej konsensusu na poziomie 1,24 mldi zysk na akcję 0,43 €. Słabe wyniki podkreślają wyzwania, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa narażone na wahania na rynkach towarowych.

W okresie publikacji wyników kwartalnych pamiętajmy, że spółki to żywe organizmy, mające swoje mocne i słabe strony. Jedni odnoszą sukcesy, inni mają kłopoty, ale wszyscy przyczyniają się do kształtowania globalnego krajobrazu gospodarczego. Bądźmy na bieżąco z kolejnymi odcinkami tej ekscytującej sagi!

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
