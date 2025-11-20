Disney został mocno ukarany po opublikowaniu rozczarowujących wyników za drugi kwartał 2025 r. Akcje giganta rozrywkowego spadły o 10,47% w chwili pisania tego tekstu natychmiastowa kara za wyniki poniżej oczekiwań analityków.

Występy mieszane

Chociaż Disney ogłosił zysk na akcję 1,21 USD, pokonując oczekiwania analityków na poziomie 1,10 USD, inne kluczowe wskaźniki rozczarowały. Przychody w wysokości 22,08 mld USD były niższe od prognozowanych 22,12 mld USD.

Według dyrektora Portfel akcji EduBourse, „Disney odnotował stratę 1,3 miliona subskrybentów Disney+, dwa razy więcej niż oczekiwali analitycy. Podkreśla to wyzwania, przed którymi stoi gigant streamingu w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. »

Dodatkowo, przychody kanałów telewizyjnych Disneya spadły o 8%, a zysk operacyjny z transmisji strumieniowej wyniósł w pierwszym kwartale 47 r. zaledwie 2025 mln dolarów, podczas gdy rok wcześniej poniesiono stratę w wysokości 587 mln dolarów.

Redukcja kosztów w celu uspokojenia inwestorów

W obliczu tych mieszanych wyników, Bob Iger, dyrektor generalny Disney, natychmiast ogłosił program redukcji kosztów o wartości 7,5 miliarda dolarów, aby uspokoić spekulantów i zapewnić inwestorów.

dodano: „Akcje Disneya były już drogie, teraz wracają do uczciwej ceny. Jednak Disney staje przed innymi wyzwaniami i będzie musiał udowodnić swoją zdolność do wypełniania kin nadchodzącymi filmami z głównych serii, takich jak Gwiezdne Wojny. »

