Wtorek 9 kwietnia 2025 r. to ciekawy dzień dla inwestorów poszukujących wysokich dywidend. Kilka wiodących firm, takich jak AT&T, City Office, Eagle Point Credit, GAP i Verizon, ogłosiło dziś kwartalną wypłatę dywidendy.

Wypłata dywidendy 9 kwietnia 2025 r.

AT&T: Solidny zwrot na poziomie 6,37%

AT&T, gigant telekomunikacyjny, wypłaca dywidendę w wysokości $ 0,27 na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 6,37%. Ta stabilna i dobrze prosperująca firma cieszy się popularnością wśród inwestorów poszukujących regularnego dochodu.

Urząd Miasta: Wyjątkowy zwrot na poziomie 8,49%

Spółka zajmująca się nieruchomościami City Office ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,10 na akcję, co oznacza imponujący zwrot w wysokości 8,49%. Inwestorzy nastawieni na dywidendę z pewnością uznają to aktywo za interesujące i umożliwiające dywersyfikację swojego portfela.

Eagle Point Credit: Wyjątkowy zwrot na poziomie 16,41%

Eagle Point Credit, firma inwestycyjna z branży kredytowej, wypłaca dywidendę w wysokości $ 0,14 na akcję, oferując wyjątkową stopę zwrotu 16,41%. Choć tak wysokie zyski mogą wiązać się z ryzykiem, inwestorzy poszukujący wysokich dochodów mogą być skuszeni tą okazją.

GAP: Stopa zwrotu 2,47%

Sprzedawca detaliczny GAP ogłosił wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,15 na akcję, przy rentowności 2,47%. Mimo że rentowność tego funduszu jest skromniejsza niż w przypadku innych, GAP nadal stanowi atrakcyjną ofertę dla zdywersyfikowanych inwestorów, którzy szukają ekspozycji na akcje spółek konsumenckich.

Oracle: Stopa zwrotu 1,28%

Gigant technologiczny Oracle wypłaca dywidendę w wysokości $ 0,40 na akcję, przy rentowności 1,28%. Mimo że rentowność jest niższa, Oracle nadal jest dobrą inwestycją dla długoterminowych inwestorów.

Verizon: Solidny zwrot na poziomie 6,32%

Verizon, kolejny duży operator telekomunikacyjny, ogłosił wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,66 na akcję, oferując rentowność w wysokości 6,32%. Ta ugruntowana firma jest ceniona przez inwestorów za stabilność i regularne dochody.

Atrakcyjne dywidendy dla portfeli zorientowanych na dochód

Ogólnie rzecz biorąc, ogłoszenia dotyczące dywidend oferują atrakcyjne możliwości dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Przy plonach w zakresie od 1,28% do 16,41%, akcje te mogą okazać się istotne dla dywersyfikacji portfela nastawionego na dywidendę. Jednak inwestorzy będą musieli dokładnie ocenić ryzyko i kondycję finansową każdej spółki, zanim podejmą decyzję.