Drodzy inwestorzy, czy szukacie sposobu na generowanie regularnego dochodu z inwestycji w akcje? Nie przegap więc dywidend wypłacanych przez spółki w ten poniedziałek, 10 czerwca. Dywidendy te stanowią część zysków, które spółki redystrybuują swoim udziałowcom, zapewniając w ten sposób pasywne i potencjalnie atrakcyjne źródło dochodu.

Wypłata dywidendy 10 czerwca 2025 r.

Atrakcyjne zwroty, które pozwolą Ci zdywersyfikować dochody

Wśród dzisiejszych akcji wypłacających dywidendę niektóre oferują szczególnie atrakcyjne zyski. ADP, specjalista ds. zasobów ludzkich, płaci 3,82 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 2,90%. Edenred, lider w dziedzinie profesjonalnych rozwiązań płatniczych, dystrybuuje 1,10 € na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 2,38%. Saint-Gobain, gigant branży materiałów budowlanych, oferuje dywidendę w wysokości 2,10 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 2,64%.

Dla inwestorów poszukujących jeszcze wyższych zysków, Kronos na całym świecie, amerykańska firma chemiczna, proponuje wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,19 na akcję, co odpowiada imponującemu zwrotowi w wysokości 5,69%. Podobnie AlfabetSpółka macierzysta Google wypłaca skromną, ale stałą dywidendę w wysokości $ 0,20 na akcję, przy rentowności 0,46%.

Regularny dodatek do dochodu dla Twojego portfela

Dywidendy zapewniają inwestorom regularne i przewidywalne źródło dochodu, co może być szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy chcą wygenerować dodatkowy przepływ środków pieniężnych lub uzupełnić swoje główne źródło dochodu. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem poszukującym stałego dochodu, czy po prostu chcesz zdywersyfikować swój portfel, warto przyjrzeć się akcjom wypłacającym dywidendę.

Odkryj te możliwości już dziś

Nie czekaj dłużej i sprawdź te możliwości dodatkowego zarobku. Dokładnie oceń wymienione firmy i określ, które z nich najlepiej odpowiadają Twoim celom inwestycyjnym i tolerancji ryzyka. Należy jednak pamiętać, że dywidendy nigdy nie są gwarantowane i wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji wyników w przyszłości.

W przypadku portfela zorientowanego na dywidendę akcjeADP, Edenred, Saint-Gobain i Kronos Worldwide mogą być ciekawymi opcjami do rozważenia, oferującymi zwroty w zakresie od 2,38% do 5,69%. Ważne jest jednak, aby dywersyfikować inwestycje i nie skupiać się wyłącznie na dywidendach.