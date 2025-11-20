Co kwartał lub rok dochodowe przedsiębiorstwa nagradzają swoich akcjonariuszy wypłacając dywidendy, czyli część zysków redystrybuowaną w formie dochodu. W najbliższy czwartek, 9 maja, kilka popularnych spółek z różnych sektorów wypłaci swoje dywidendy. Prestiżowe spółki takie jak Mercedes-Benz, Allianz i IBM należą do najbardziej hojnych wobec swoich inwestorów. Przegląd najbardziej atrakcyjnych dywidend, dzięki którym można wzbogacić portfel akcji nastawionych na dochód.

Wypłata dywidendy 9 maja 2025 r.

Europejskie Wartości Pewne Do Naśladowania

Producent samochodów Mercedes-Benz wypłaca dywidendę w wysokości 5,30 € na akcję, co stanowi atrakcyjną stopę zwrotu 7,26%. Gigant ubezpieczeniowy Allianz dystrybuuje 13,80 € na tytuł, tj. plon 5,06%. W sektorze nieruchomości Kaufman & Broad wyróżnia się dywidendą w wysokości 2,40 € i bardzo wysoki plon 7,45%.

Europejscy inwestorzy poszukujący regularnego dochodu, a także ugruntowanych i dochodowych firm, powinni zwrócić uwagę na te blue chipy. Ich hojne dywidendy świadczą o solidnych wynikach finansowych firmy..

Możliwości do wykorzystania w Stanach Zjednoczonych

Po drugiej stronie Atlantyku farmaceutyczny gigant Pfizer dystrybuuje 0,42 € na tytuł, tj. plon 5,98%. Producent silników przemysłowych Deutz oferuje skromniejszą dywidendę 0,17 € ale pozostaje interesujący z plonem 3,12%.

W sektorze finansowym Charles Schwab (wyniki 1,32%), Wells Fargo (2,32%) i Oppenheimera (1,44%) nagradzają swoich akcjonariuszy. Wreszcie liderzy dystrybucji Walmart (wydajność 1,37%) i technologii IBM (3,97%) to solidne inwestycje w portfelu nastawionym na dywidendę.

Inwestorzy cenią spółki, które regularnie wypłacają dywidendy, co jest oznaką długoterminowej siły finansowej. Działania te mogą wzmocnić strumienie dochodów portfela.