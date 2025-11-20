Co kwartał lub rok dochodowe przedsiębiorstwa nagradzają swoich akcjonariuszy wypłacając dywidendy, czyli część zysków redystrybuowaną w formie dochodu. W najbliższy czwartek, 9 maja, kilka popularnych spółek z różnych sektorów wypłaci swoje dywidendy. Prestiżowe spółki takie jak Mercedes-Benz, Allianz i IBM należą do najbardziej hojnych wobec swoich inwestorów. Przegląd najbardziej atrakcyjnych dywidend, dzięki którym można wzbogacić portfel akcji nastawionych na dochód.
Wypłata dywidendy 9 maja 2025 r.
- Kaufman & Broad : 2,40 €, dawać : 7,45%
- Mercedes Benz : 5,30 €, dawać : 7,26%
- Allianz : 13,80 €, dawać : 5,06%
- Pfizer : 0,42 €, dawać : 5,98%
- Deutz : 0,17 €, dawać : 3,12%
- IBM : $ 1,67, dawać : 3,97%
- Charles Schwab : $ 0,25, dawać : 1,32%
- Wells Fargo : $ 0,35, dawać : 2,32%
- Walmart : $ 0,20, dawać : 1,37%
- Oppenheimer : $ 0,15, dawać : 1,44%
Europejskie Wartości Pewne Do Naśladowania
Producent samochodów Mercedes-Benz wypłaca dywidendę w wysokości 5,30 € na akcję, co stanowi atrakcyjną stopę zwrotu 7,26%. Gigant ubezpieczeniowy Allianz dystrybuuje 13,80 € na tytuł, tj. plon 5,06%. W sektorze nieruchomości Kaufman & Broad wyróżnia się dywidendą w wysokości 2,40 € i bardzo wysoki plon 7,45%.
Europejscy inwestorzy poszukujący regularnego dochodu, a także ugruntowanych i dochodowych firm, powinni zwrócić uwagę na te blue chipy. Ich hojne dywidendy świadczą o solidnych wynikach finansowych firmy..
Możliwości do wykorzystania w Stanach Zjednoczonych
Po drugiej stronie Atlantyku farmaceutyczny gigant Pfizer dystrybuuje 0,42 € na tytuł, tj. plon 5,98%. Producent silników przemysłowych Deutz oferuje skromniejszą dywidendę 0,17 € ale pozostaje interesujący z plonem 3,12%.
W sektorze finansowym Charles Schwab (wyniki 1,32%), Wells Fargo (2,32%) i Oppenheimera (1,44%) nagradzają swoich akcjonariuszy. Wreszcie liderzy dystrybucji Walmart (wydajność 1,37%) i technologii IBM (3,97%) to solidne inwestycje w portfelu nastawionym na dywidendę.
Inwestorzy cenią spółki, które regularnie wypłacają dywidendy, co jest oznaką długoterminowej siły finansowej. Działania te mogą wzmocnić strumienie dochodów portfela.