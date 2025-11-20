EduBourse » Wiadomości EduBourse » Dywidendy 02 maja: w kierunku regularnego dochodu z Engie, Hermès i Capitol Federal

W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej wielu inwestorów decyduje się na inwestycję w akcje wypłacające dywidendę w celu uzyskania regularnego dochodu. Dywidendy mogą stanowić znaczną część całkowitego zwrotu z portfela akcji. Przyjrzyjmy się ostatnio wypłaconym dywidendom przez niektóre spółki i ich potencjalnemu znaczeniu dla portfela nastawionego na dywidendę.

Wypłata dywidendy 02 maja 2025 r.

Które akcje wypłacają dywidendy w ten czwartek?

GDF Suez :Francuska grupa energetyczna Engie ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości 1,43 € na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 8,79%. Dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu akcje te mogą być atrakcyjne ze względu na wysoką rentowność.

Hermes :Luksusowy dom Hermès wypłacił dywidendę w wysokości 11,5 € na akcję. Jednakże przy stosunkowo niskiej wydajności 1,11%, akcje te mogą być mniej atrakcyjne dla portfela nastawionego na dywidendę.

Kapitol Federalny :Amerykański bank Capitol Federal wypłacił dywidendę w wysokości $ 0,08 na akcję, przy rentowności 7,13%. Taka stopa zwrotu może być interesująca dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.

Jakie są oczekiwania inwestorów?

Inwestorzy zazwyczaj szukają akcji, które oferują stopę dywidendy wyższą od średniej rynkowej, a jednocześnie charakteryzują się stabilnym wzrostem zysków i korzystnymi perspektywami. Wysoka rentowność nie jest jedynym kryterium, należy również wziąć pod uwagę kondycję finansową spółki i jej zdolność do utrzymania lub zwiększenia dywidendy w przyszłości.