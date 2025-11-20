Dywidendy z 17 kwietnia 2025 r.: atrakcyjne zyski, których nie można przegapić

W najbliższą środę, 17 kwietnia 2025 r., kilka spółek wypłaci swoim akcjonariuszom kwartalne lub roczne dywidendy. Do najciekawszych należą Covivio Hotels, Carlyle Credit, Eagle i Horizon Finance.

Wypłata dywidendy 17 kwietnia 2025 r.

Hotele Covivio: Dywidenda w wysokości 1,3 EUR przy rentowności 8,07%

Covivio Hotels, spółka zajmująca się nieruchomościami hotelowymi w Europie, wypłaci dywidendę w wysokości 1,3 € za akcję 17 kwietnia. Przy obecnej cenie 16,12 €, to stanowi plon 8,07%, bardzo atrakcyjny poziom dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Firma pomyślnie przetrwała kryzys związany z COVID-19 i oczekuje się, że skorzystaj z ożywienia turystyki w nadchodzących latach.

Carlyle Credit: Dywidenda w wysokości 0,10 USD z rentownością 16,05%

Carlyle Credit, firma zarządzająca aktywami alternatywnymi, wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,10 na akcję w tę środę. Z kursem $ 0,62, co stanowi szczególnie wysoki plon 16,05%. Inwestorzy będą uważnie śledzić wyniki finansowe Carlyle Credit w obliczu wzrostu stóp procentowych.

Eagle i Horizon Finance: atrakcyjne dywidendy dla portfeli zorientowanych na dochód

Eagle, spółka inwestycyjna z branży energetycznej, będzie dystrybuować $ 0,45 na akcję, czyli zwrot w wysokości 8,45%. Z kolei Horizon Finance, specjalizujący się w finansowaniu przedsiębiorstw, zapłaci $ 0,11 na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 11,75%. Te dwie spółki mogą być ciekawym uzupełnieniem portfela nastawionego na dywidendę.

Biorąc pod uwagę oferowane zyski, akcje te powinny przyciągnąć uwagę inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Będą jednak musieli zachować czujność, jeśli chodzi o stabilność finansową i średnioterminowe perspektywy tych przedsiębiorstw.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

