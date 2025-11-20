Inwestorzy zawsze szukają możliwości dywersyfikacji źródeł dochodu. W niepewnym klimacie gospodarczym akcje wypłacające dywidendę oferują cenne zabezpieczenie. W piątek, 17 maja, kilka spółek ogłosiło wypłatę dywidend, co wywołało duże zainteresowanie wśród inwestorów poszukujących regularnych zysków.
Wypłata dywidendy 17 maja 2025 r.
- Arkema : 3,50 €, dawać : 3,55%
- Aubay : 0,7 €, dawać : 2,65%
- Adidas : 0,7 €, dawać : 0,30%
- Kredyt Carlyle'a : $ 0,10, dawać : 15,49%
- Złoto siły : $ 0,04, dawać : 9,66%
Dzisiejsze najlepsze akcje dywidendowe
Wśród najbardziej obiecujących możliwości wyróżnia się Carlyle Credit Corporation, której rentowność wynosi 15,49%. Tuż za nim plasuje się Fortitude Gold z rentownością na poziomie 9,66%. Dla francuskich inwestorów Arkema oferuje atrakcyjną stopę zwrotu na poziomie 3,55%, podczas gdy Aubay proponuje 2,65%. Chociaż Adidas nie jest znany z wysokich dywidend, ich wypłata wynosi 0,7 € na akcję może zainteresować długoterminowych inwestorów.
Stabilny dochód i potencjalny wzrost
Akcje dywidendowe oferują wiele korzyści. Nie tylko zapewniają stały dochód, ale mogą również korzystać z długoterminowego wzrostu cen akcji. W najbliższy piątek inwestorzy będą mieli okazję zdywersyfikować swoje portfele i zmniejszyć ogólne ryzyko dzięki możliwościom wypłaty dywidendy.
Oczekiwania inwestorów i przydatność portfela zorientowanego na dywidendę
Inwestorzy zazwyczaj szukają akcji oferujących wysokie zyski i długoterminową stabilność finansową. Wymienione spółki mają różne profile, ale niektóre mogą nadawać się do portfela nastawionego na dywidendę. Carlyle Credit i Fortitude Gold, ze względu na swoją wyjątkową rentowność, mogą być mądrym wyborem dla inwestorów poszukujących natychmiastowego dochodu. Arkema i Aubay z kolei oferują skromniejsze, ale stabilne zyski, odpowiednie dla długoterminowej strategii inwestycyjnej. Adidas, pomimo niskiej rentowności, może być atrakcyjną opcją dla inwestorów ceniących jego markę i potencjał wzrostu.
Ostatecznie decyzja o zainwestowaniu w te akcje zależeć będzie od celów każdego indywidualnego inwestora, jego horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka.