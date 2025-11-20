Dywidendy 17 maja: Gdzie inwestować, aby uzyskać wysokie zyski?

Inwestorzy zawsze szukają możliwości dywersyfikacji źródeł dochodu. W niepewnym klimacie gospodarczym akcje wypłacające dywidendę oferują cenne zabezpieczenie. W piątek, 17 maja, kilka spółek ogłosiło wypłatę dywidend, co wywołało duże zainteresowanie wśród inwestorów poszukujących regularnych zysków.

Wypłata dywidendy 17 maja 2025 r.

Dzisiejsze najlepsze akcje dywidendowe

Wśród najbardziej obiecujących możliwości wyróżnia się Carlyle Credit Corporation, której rentowność wynosi 15,49%. Tuż za nim plasuje się Fortitude Gold z rentownością na poziomie 9,66%. Dla francuskich inwestorów Arkema oferuje atrakcyjną stopę zwrotu na poziomie 3,55%, podczas gdy Aubay proponuje 2,65%. Chociaż Adidas nie jest znany z wysokich dywidend, ich wypłata wynosi 0,7 € na akcję może zainteresować długoterminowych inwestorów.

Stabilny dochód i potencjalny wzrost

Akcje dywidendowe oferują wiele korzyści. Nie tylko zapewniają stały dochód, ale mogą również korzystać z długoterminowego wzrostu cen akcji. W najbliższy piątek inwestorzy będą mieli okazję zdywersyfikować swoje portfele i zmniejszyć ogólne ryzyko dzięki możliwościom wypłaty dywidendy.

Oczekiwania inwestorów i przydatność portfela zorientowanego na dywidendę

Inwestorzy zazwyczaj szukają akcji oferujących wysokie zyski i długoterminową stabilność finansową. Wymienione spółki mają różne profile, ale niektóre mogą nadawać się do portfela nastawionego na dywidendę. Carlyle Credit i Fortitude Gold, ze względu na swoją wyjątkową rentowność, mogą być mądrym wyborem dla inwestorów poszukujących natychmiastowego dochodu. Arkema i Aubay z kolei oferują skromniejsze, ale stabilne zyski, odpowiednie dla długoterminowej strategii inwestycyjnej. Adidas, pomimo niskiej rentowności, może być atrakcyjną opcją dla inwestorów ceniących jego markę i potencjał wzrostu.

Ostatecznie decyzja o zainwestowaniu w te akcje zależeć będzie od celów każdego indywidualnego inwestora, jego horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

