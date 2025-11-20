Inwestorzy zawsze szukają możliwości dywersyfikacji źródeł dochodu. W niepewnym klimacie gospodarczym akcje wypłacające dywidendę oferują cenne zabezpieczenie. W piątek, 17 maja, kilka spółek ogłosiło wypłatę dywidend, co wywołało duże zainteresowanie wśród inwestorów poszukujących regularnych zysków.

Wypłata dywidendy 17 maja 2025 r.

Dzisiejsze najlepsze akcje dywidendowe

Wśród najbardziej obiecujących możliwości wyróżnia się Carlyle Credit Corporation, której rentowność wynosi 15,49%. Tuż za nim plasuje się Fortitude Gold z rentownością na poziomie 9,66%. Dla francuskich inwestorów Arkema oferuje atrakcyjną stopę zwrotu na poziomie 3,55%, podczas gdy Aubay proponuje 2,65%. Chociaż Adidas nie jest znany z wysokich dywidend, ich wypłata wynosi 0,7 € na akcję może zainteresować długoterminowych inwestorów.

Stabilny dochód i potencjalny wzrost

Akcje dywidendowe oferują wiele korzyści. Nie tylko zapewniają stały dochód, ale mogą również korzystać z długoterminowego wzrostu cen akcji. W najbliższy piątek inwestorzy będą mieli okazję zdywersyfikować swoje portfele i zmniejszyć ogólne ryzyko dzięki możliwościom wypłaty dywidendy.

Oczekiwania inwestorów i przydatność portfela zorientowanego na dywidendę

Inwestorzy zazwyczaj szukają akcji oferujących wysokie zyski i długoterminową stabilność finansową. Wymienione spółki mają różne profile, ale niektóre mogą nadawać się do portfela nastawionego na dywidendę. Carlyle Credit i Fortitude Gold, ze względu na swoją wyjątkową rentowność, mogą być mądrym wyborem dla inwestorów poszukujących natychmiastowego dochodu. Arkema i Aubay z kolei oferują skromniejsze, ale stabilne zyski, odpowiednie dla długoterminowej strategii inwestycyjnej. Adidas, pomimo niskiej rentowności, może być atrakcyjną opcją dla inwestorów ceniących jego markę i potencjał wzrostu.

Ostatecznie decyzja o zainwestowaniu w te akcje zależeć będzie od celów każdego indywidualnego inwestora, jego horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka.