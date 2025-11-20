EduBourse » Wiadomości EduBourse » 18 kwietnia 2025 r. Dywidendy: 3 akcje o wysokiej rentowności, na które warto zwrócić uwagę

W najbliższy czwartek, 18 kwietnia 2025 r., kilka spółek wypłaci akcjonariuszom kwartalne dywidendy. Spośród nich 3 spółki wyróżniają się atrakcyjnymi zyskami.

Wypłata dywidendy 18 kwietnia 2025 r.

Foncière Lyonnaise: Dywidenda w wysokości 2,4 EUR przy rentowności 3,50%

Foncière Lyonnaise, francuska firma zajmująca się nieruchomościami, specjalizująca się w nieruchomościach biurowych w Paryżu, wypłaca dywidendę w wysokości 2,4 € na akcję w najbliższy czwartek. Przy obecnej cenie 68,57 €, to stanowi plon 3,50% dla inwestorów. Osoby poszukujące inwestycji oferujących regularny dochód mogą uznać Foncière Lyonnaise za atrakcyjną opcję do włączenia do swojego portfela.

Citizens Financial: Dywidenda w wysokości 0,22 USD z rentownością 4,40%

W Stanach Zjednoczonych regionalny bank Citizens Financial wypłaca dywidendę w wysokości $ 0,22 na akcję. Z kursem $ 20, wydajność jest ustalona na poziomie 4,40%. Inwestorzy docenią to źródło powtarzalnego dochodu w kontekście rosnących stóp procentowych.

Fortitude Gold: Dywidenda w wysokości 0,04 USD z rentownością 10,53%

Wreszcie, spółka górnicza Fortitude Gold wyróżnia się dywidendą w wysokości $ 0,04 na akcję i imponującą stopę zwrotu 10,53%. Mimo że akcje spółek górniczych wiążą się z większym ryzykiem, inwestorzy nastawieni na wypłacanie dywidend mogą chcieć przyjrzeć się bliżej tej okazji.

W tych niestabilnych czasach inwestorzy szukają akcji oferujących wysokie i stabilne zyski. Trzy wyżej wymienione spółki mogłyby spełnić te oczekiwania i znaleźć się w portfelach nastawionych na dywidendę.