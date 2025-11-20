EduBourse » Wiadomości EduBourse » Dywidendy 3 kwietnia 2025 r.: Assystem, Cisco i inne akcje, na które warto zwrócić uwagę

Wiele firm wypłaca dywidendy w tę środę, 3 kwietnia 2025 r. Od gigantów takich jak Cisco po mniejsze firmy takie jak Helios Tech, oto spojrzenie na akcje, które warto obserwować pod kątem atrakcyjnych dywidend i oczekiwań inwestorów.

Wypłata dywidendy 3 kwietnia 2025 r.

Assystem, najwyższy zwrot

Z wydajnością 12,61%, Assystem wyróżnia się jako spółka oferująca najhojniejsze dywidendy w tę środę. Francuska grupa inżynieryjna wypłaca dywidendę w wysokości 7 euro na akcję, co czyni ją potencjalnie atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stały dochód.

Cisco i Campbell Soup, Bezpieczne Wartości

Inwestorzy zwrócą również uwagę na dwóch amerykańskich gigantów, Cisco i Campbell Soup. Cisco, lider w dziedzinie sprzętu sieciowego, wypłaca dywidendę w wysokości 0,4 USD na akcję, oferując rentowność na poziomie 3,20%. Z kolei Campbell Soup, znana z produkcji zup w puszkach, płaci 0,37 USD za akcję, co daje stopę zwrotu w wysokości 3,31%.

Te dwie dobrze prosperujące firmy są często uważane za bezpieczne wartości w portfelach nastawionych na dywidendę, oferujących stabilne zyski i stosunkowo przewidywalny wzrost.

Inwestorzy zazwyczaj szukają akcji, które łączą wysoką stopę dywidendy z potencjalnym wzrostem zysków i rozsądną wyceną. Choć zyski Assystem, Cisco i Campbell Soup są atrakcyjne, należy również ocenić kondycję finansową i perspektywy rozwoju każdej z tych spółek.

ABM Industries i Helios Tech, skromniejsze zyski

Dwie inne spółki, ABM Industries i Helios Tech, również wypłacają dywidendy w tę środę, lecz ich rentowność jest bardziej umiarkowana. ABM Industries, firma zajmująca się usługami obiektowymi, dystrybuuje Dolar 0,22 na akcję (2,02% rentowności), podczas gdy Helios Tech, firma produkująca półprzewodniki, płaci Dolar 0,09 na akcję (stopa zwrotu 0,82%).

Te niższe plony mogą jednak oznaczać źródło dodatkowego dochodu dla inwestorów, którzy wolą dywersyfikować swój portfel.