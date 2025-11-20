Wiele firm wypłaca dywidendy w tę środę, 3 kwietnia 2025 r. Od gigantów takich jak Cisco po mniejsze firmy takie jak Helios Tech, oto spojrzenie na akcje, które warto obserwować pod kątem atrakcyjnych dywidend i oczekiwań inwestorów.
Wypłata dywidendy 3 kwietnia 2025 r.
- System : 7 €, dawać : 12,61%
- Cisco : $ 0,4, dawać : 3,20%
- Zupa Campbell : $ 0,37, dawać : 3,31%
- Przemysł ABM : $ 0,22, dawać : 2,02%
- Technologia Helios : $ 0,09, dawać : 0,82%
Assystem, najwyższy zwrot
Z wydajnością 12,61%, Assystem wyróżnia się jako spółka oferująca najhojniejsze dywidendy w tę środę. Francuska grupa inżynieryjna wypłaca dywidendę w wysokości 7 euro na akcję, co czyni ją potencjalnie atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stały dochód.
Cisco i Campbell Soup, Bezpieczne Wartości
Inwestorzy zwrócą również uwagę na dwóch amerykańskich gigantów, Cisco i Campbell Soup. Cisco, lider w dziedzinie sprzętu sieciowego, wypłaca dywidendę w wysokości 0,4 USD na akcję, oferując rentowność na poziomie 3,20%. Z kolei Campbell Soup, znana z produkcji zup w puszkach, płaci 0,37 USD za akcję, co daje stopę zwrotu w wysokości 3,31%.
Te dwie dobrze prosperujące firmy są często uważane za bezpieczne wartości w portfelach nastawionych na dywidendę, oferujących stabilne zyski i stosunkowo przewidywalny wzrost.
Inwestorzy zazwyczaj szukają akcji, które łączą wysoką stopę dywidendy z potencjalnym wzrostem zysków i rozsądną wyceną. Choć zyski Assystem, Cisco i Campbell Soup są atrakcyjne, należy również ocenić kondycję finansową i perspektywy rozwoju każdej z tych spółek.
ABM Industries i Helios Tech, skromniejsze zyski
Dwie inne spółki, ABM Industries i Helios Tech, również wypłacają dywidendy w tę środę, lecz ich rentowność jest bardziej umiarkowana. ABM Industries, firma zajmująca się usługami obiektowymi, dystrybuuje Dolar 0,22 na akcję (2,02% rentowności), podczas gdy Helios Tech, firma produkująca półprzewodniki, płaci Dolar 0,09 na akcję (stopa zwrotu 0,82%).
Te niższe plony mogą jednak oznaczać źródło dodatkowego dochodu dla inwestorów, którzy wolą dywersyfikować swój portfel.