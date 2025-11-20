W tym okresie niepewności gospodarczej inwestorzy szukają schronienia w bezpiecznych wartościach. W najbliższą środę, 5 czerwca, kilka spółek wypłaci dywidendy, zapewniając swoim akcjonariuszom powiew świeżości. Niektórzy spośród nich wyróżniają się swoją hojnością.

Wypłata dywidendy 5 czerwca 2025 r.

Accor : 1,18 € , dawać : 2,94%

, dawać : Klarafontaine: 6,7 € , dawać : 3,87%

, dawać : Schlumberger : 0,27 € , dawać : 2,48%

, dawać : Harley-Davidson: $ 0,17 , dawać : 1,87%

, dawać : MFA Finanse: $ 0,40 , dawać : 6,72%

, dawać : Wektor: $ 0,2, dawać : 7,21%

Vector i MFA Financial: Mistrzowie wydajności

Uwaga: w świecie dywidend są dwaj gracze, którzy wyróżniają się spektakularnymi zyskami. wektor, specjalizująca się w wyrobach tytoniowych i MFA Finansowe, spółka inwestycyjna z branży nieruchomości, odpowiednio wykazują zwroty na poziomie 7,21% et 6,72%. Liczby, które dają do myślenia, ale uważaj na pułapki.

Wektor, z dywidendą w wysokości 0,20$, wydaje się być zbawcą portfeli inwestycyjnych poszukujących dochodu. Jednak sektor tytoniowy jest coraz częściej krytykowany za swój negatywny wpływ na zdrowie. Inwestorzy stają zatem przed dylematem etycznym: czy powinni stawiać wyniki na pierwszym miejscu kosztem swoich wartości?

MFA Financial ze swojej strony pełni rolę kusiciela, oferując dywidendę w wysokości 0,40$. W kontekście kryzysu mieszkaniowego społeczeństwo korzysta na rosnących czynszach. Jednakże najemcy, faktycznie prześladowani przez tę sytuację, mogą się zbuntować, co zagrozi stabilności dywidendy.

Accor i Clairefontaine, ze swej strony, ucieleśniają mądrość i odporność. Grupa hotelowa Accor, pomimo wyzwań związanych z turystyką po pandemii, utrzymuje dywidendę na poziomie 1,18 € (2,94% wydajności). Clairefontaine, producent papieru, stawia opór digitalizacji, wypłacając dywidendę w wysokości 6,70 € (3,87% wydajności).

Dla inwestorów poszukujących stabilności te dwie wartości oferują równowagę między zyskiem a bezpieczeństwem. Udowadniają, że można być zwycięzcą, nie wykorzystując słabości innych.

Nie zapomnij Schlumberger (0,27€, 2,48%) I Harley-Davidson (0,17 USD, 1,87%). Choć dywidendy są mniej hojne, odzwierciedlają one ostrożne zarządzanie, co jest gwarancją stabilności.

Podsumowując, Vector i MFA Financial są atrakcyjne pod względem zysków, jednak ich model biznesowy budzi wątpliwości etyczne. W przypadku portfela nastawionego na dywidendę bardziej odpowiednie wydają się Accor i Clairefontaine, oferujące równowagę między dochodem a odpowiedzialnością społeczną. W tej grze dywidend lepiej być bohaterem, który godzi zyskowność z etyką, niż prześladowcą, który wykorzystuje słabości systemu.