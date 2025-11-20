W najbliższy poniedziałek, 8 kwietnia, kilka francuskich i amerykańskich firm wypłaci swoje kwartalne lub roczne dywidendy. Dywidendy te stanowią atrakcyjny, powtarzalny dochód dla inwestorów, zwłaszcza tych, którzy stosują strategię portfelową zorientowaną na dystrybucję zysku.

Wypłata dywidendy 8 kwietnia 2025 r.

Firmy francuskie: Poulaillon SA wyróżnia się rentownością na poziomie 1,17%

Wśród francuskich spółek wyróżnia się Poulaillon SA wypłacająca dywidendę w wysokości 0,06 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 1,17%. Firma specjalizująca się w piekarnictwie i ciastkarstwie może być ciekawą opcją dla inwestorów. szukam stałego dochodu.

Firmy amerykańskie: Bank of South Carolina, Movado i Toronto-Dominion Bank oferują dobre zwroty

Po stronie amerykańskiej wyróżnia się kilka walorów, które oferują szczególnie atrakcyjne zyski. Bank of South Carolina wypłaca dywidendę w wysokości 0,17 USD, co daje stopę zwrotu 5,33%. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio Movado i Toronto-Dominion Bank 5,05% i 5,06% wydajności. Te trzy działania mogą być mądry wybór dla portfela zorientowanego na dywidendę.

Z drugiej strony Mastercard nie wyróżnia się rentownością na poziomie zaledwie 0,55%, pomimo dywidendy w wysokości 0,66 USD. Ta firma oferująca usługi płatności elektronicznych może być bardziej odpowiednia dla inwestorów poszukujących długoterminowy wzrost a nie natychmiastowy dochód.

Inwestorzy szukający regularnych dywidend powinni więc skupić swoją uwagę na akcjach oferujących najlepsze zyski, takich jak Bank of South Carolina, Movado czy Toronto-Dominion Bank. Niemniej jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę kondycję finansową i perspektywy przedsiębiorstw.