Inwestorzy uważnie obserwują wypłaty dywidend przez kilka spółek w najbliższy czwartek, 4 kwietnia. Są wśród nich giganci z różnych sektorów, od usług finansowych po fast foody. Przyjrzyjmy się oczekiwanym dywidendom i potencjalnej atrakcyjności tych akcji dla portfeli nastawionych na regularny dochód.

Wypłata dywidendy 4 kwietnia 2025 r.

Przyjrzyjmy się dywidendom z 4 kwietnia

Crédit Agricole Picardie, jeden z banków regionalnych Crédit Agricole, wypłaca dywidendę w wysokości 1,1 € na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 6,16%. W sektorze finansowym American Express i JPMorgan odpowiednio płacą 0,7 USD i 1,15 USD na akcję, przy rentowności 1,24% i 2,31%.

Farmaceutyczny gigant Bristol Myers Squibb nie pozostaje daleko w tyle, wypłacając dywidendę w wysokości $ 0,6 na akcję i rentowność 4,55%. Wreszcie Domino’s Pizza, znana sieć fast foodów, dystrybuuje $ 0,16 na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 2,52%.

Oczekiwania inwestorów dotyczące portfela zorientowanego na dywidendę

Akcje te mogą okazać się szczególnie interesujące dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Jednakże każdą spółkę należy poddać starannej ocenie na podstawie jej kondycji finansowej, perspektyw wzrostu i stabilności wypłaty dywidendy.

wysokie plony, jak np. Crédit Agricole Picardie, może być atrakcyjna, ale ważne jest, aby upewnić się, że spółka dysponuje zasobami pozwalającymi na utrzymanie takiego poziomu dystrybucji w perspektywie długoterminowej.

Akcje spółek takich jak Bristol Myers Squibb i JPMorgan, które należą do sektorów defensywnych, mogą oferować większą stabilność dywidendy, podczas gdy spółki takie jak American Express i Domino's Pizza mogą skorzystać na trwałym ożywieniu gospodarczym.