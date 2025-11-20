Dywidendy dnia: 5 akcji, na które warto zwrócić uwagę 4 kwietnia

Inwestorzy uważnie obserwują wypłaty dywidend przez kilka spółek w najbliższy czwartek, 4 kwietnia. Są wśród nich giganci z różnych sektorów, od usług finansowych po fast foody. Przyjrzyjmy się oczekiwanym dywidendom i potencjalnej atrakcyjności tych akcji dla portfeli nastawionych na regularny dochód.

Wypłata dywidendy 4 kwietnia 2025 r.

Przyjrzyjmy się dywidendom z 4 kwietnia

Crédit Agricole Picardie, jeden z banków regionalnych Crédit Agricole, wypłaca dywidendę w wysokości 1,1 € na akcję, oferując atrakcyjną stopę zwrotu 6,16%. W sektorze finansowym American Express i JPMorgan odpowiednio płacą 0,7 USD i 1,15 USD na akcję, przy rentowności 1,24% i 2,31%.

Farmaceutyczny gigant Bristol Myers Squibb nie pozostaje daleko w tyle, wypłacając dywidendę w wysokości $ 0,6 na akcję i rentowność 4,55%. Wreszcie Domino’s Pizza, znana sieć fast foodów, dystrybuuje $ 0,16 na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 2,52%.

Oczekiwania inwestorów dotyczące portfela zorientowanego na dywidendę

Akcje te mogą okazać się szczególnie interesujące dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Jednakże każdą spółkę należy poddać starannej ocenie na podstawie jej kondycji finansowej, perspektyw wzrostu i stabilności wypłaty dywidendy.

Akcje spółek takich jak Bristol Myers Squibb i JPMorgan, które należą do sektorów defensywnych, mogą oferować większą stabilność dywidendy, podczas gdy spółki takie jak American Express i Domino's Pizza mogą skorzystać na trwałym ożywieniu gospodarczym.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

