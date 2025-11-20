Dywidendy w zasięgu wzroku: 4 akcje, na które warto zwrócić uwagę w ten poniedziałek, 24 czerwca

Poniedziałek 24 czerwca jest ważnym dniem dla inwestorów poszukujących pasywnego dochodu. Cztery znane spółki przygotowują się do wypłaty dywidend, oferując atrakcyjne możliwości dla portfeli nastawionych na rentowność.

Czy jesteś gotowy na zwiększenie swoich dochodów? Nie przegap tej wyjątkowej okazji na wzbogacenie swojej strategii inwestycyjnej!

Zawartość strony pokaz

Wypłata dywidendy 24 czerwca 2025 r.

Skup się na akcjach, które dystrybuują swoje zyski

Gigant w dziedzinie doradztwa inżynieryjno-technologicznego Starzy ludzie wypłaca dywidendę w wysokości 1,5 € na akcję, oferując rentowność w wysokości 1,38%. Bezpieczna inwestycja dla ostrożnych inwestorów.

Dzięki kto jest specjalistą w zakresie rozwiązań dematerializacji rozproszonej 0,65 € na akcję, przy skromnej rentowności 0,36%. Interesujący wybór pozwalający na dywersyfikację portfela.

STMicroelectronics Lider branży półprzewodników nagradza akcjonariuszy 0,09 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 0,89%. Szansa do wykorzystania w rozwijającym się sektorze.

Firma inwestycyjna w nieruchomości Kapitał Dynex wyróżnia się dywidendą w wysokości $ 0,13 i imponującą wydajność 12,96%. Atrakcyjna opcja dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.

Oczekiwania inwestorów są wysokie, szczególnie w odniesieniu do Kapitał Dynex który zapewnia wyjątkową wydajność. Niemniej jednak nadal zaleca się zachowanie ostrożności. Inne akcje oferują skromniejsze, ale potencjalnie bardziej stabilne zyski w dłuższej perspektywie.

W przypadku portfela nastawionego na dywidendę te cztery akcje charakteryzują się zróżnicowanymi profilami. Starzy ludzie et STMicroelectronics oferują atrakcyjną równowagę między wzrostem a wydajnością. Dzięki, choć mniej hojny pod względem dywidendy, może przyciągnąć uwagę swoim potencjałem wzrostu. Kapitał Dynex, z kolei, może przyciągnąć inwestorów poszukujących wysokiego dochodu, ale wiążącego się z potencjalnie większym ryzykiem.

Nie przegap tej okazji na optymalizację swojej strategii inwestycyjnej. Zacznij działać już dziś, aby zabezpieczyć sobie atrakcyjne dywidendy i zwiększyć swój pasywny dochód!

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne akcje do kupienia

Inne wiadomości EduBourse