EduBourse » Wiadomości EduBourse » Dywidendy w zasięgu wzroku: 4 akcje, na które warto zwrócić uwagę w ten poniedziałek, 24 czerwca

Poniedziałek 24 czerwca jest ważnym dniem dla inwestorów poszukujących pasywnego dochodu. Cztery znane spółki przygotowują się do wypłaty dywidend, oferując atrakcyjne możliwości dla portfeli nastawionych na rentowność.

Czy jesteś gotowy na zwiększenie swoich dochodów? Nie przegap tej wyjątkowej okazji na wzbogacenie swojej strategii inwestycyjnej!

Wypłata dywidendy 24 czerwca 2025 r.

Skup się na akcjach, które dystrybuują swoje zyski

Gigant w dziedzinie doradztwa inżynieryjno-technologicznego Starzy ludzie wypłaca dywidendę w wysokości 1,5 € na akcję, oferując rentowność w wysokości 1,38%. Bezpieczna inwestycja dla ostrożnych inwestorów.

Dzięki kto jest specjalistą w zakresie rozwiązań dematerializacji rozproszonej 0,65 € na akcję, przy skromnej rentowności 0,36%. Interesujący wybór pozwalający na dywersyfikację portfela.

STMicroelectronics Lider branży półprzewodników nagradza akcjonariuszy 0,09 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 0,89%. Szansa do wykorzystania w rozwijającym się sektorze.

Firma inwestycyjna w nieruchomości Kapitał Dynex wyróżnia się dywidendą w wysokości $ 0,13 i imponującą wydajność 12,96%. Atrakcyjna opcja dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.

Oczekiwania inwestorów są wysokie, szczególnie w odniesieniu do Kapitał Dynex który zapewnia wyjątkową wydajność. Niemniej jednak nadal zaleca się zachowanie ostrożności. Inne akcje oferują skromniejsze, ale potencjalnie bardziej stabilne zyski w dłuższej perspektywie.

W przypadku portfela nastawionego na dywidendę te cztery akcje charakteryzują się zróżnicowanymi profilami. Starzy ludzie et STMicroelectronics oferują atrakcyjną równowagę między wzrostem a wydajnością. Dzięki, choć mniej hojny pod względem dywidendy, może przyciągnąć uwagę swoim potencjałem wzrostu. Kapitał Dynex, z kolei, może przyciągnąć inwestorów poszukujących wysokiego dochodu, ale wiążącego się z potencjalnie większym ryzykiem.

Nie przegap tej okazji na optymalizację swojej strategii inwestycyjnej. Zacznij działać już dziś, aby zabezpieczyć sobie atrakcyjne dywidendy i zwiększyć swój pasywny dochód!