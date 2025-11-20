W najbliższy piątek, 21 czerwca, cztery znane spółki przygotowują się do wypłaty atrakcyjnych dywidend. Pomiędzy szansami i potencjalnymi pułapkami, rozszyfrowywanie tych kluczowych graczy na rynku.
Wypłata dywidendy 21 czerwca 2025 r.
- Przymierze: 0,25 USD, dawać : 2,36% (Czy warto kupić akcje Avient?)
- Ziemia brytyjska: 0,09 USD, dawać : 3,77% (Czy warto kupić akcje British Land?)
- Operator globalny: 0,19 USD, dawać : 1,16% (Czy warto kupić akcje Carrier Global?)
- Nieruchomości Federalne: 1,09 USD, dawać : 4,32% (Czy warto kupić akcje Federal Realty?)
Federal Realty: Mistrz dywidendy w branży nieruchomości
Z dywidendą w wysokości $ 1,09 i imponującą wydajność 4,32%Federal Realty jest postrzegane jako wielki zwycięzca tego dnia. Ten fundusz inwestycyjny w nieruchomości (REIT), specjalizujący się w luksusowych centrach handlowych, przyciąga uwagę inwestorów poszukujących regularnego dochodu.
Choć rentowność jest atrakcyjna, zmienność sektora nieruchomości komercyjnych po pandemii może budzić obawy. Czy Federal Realty będzie w stanie utrzymać swoje wyniki w dłuższej perspektywie?
Wielka Brytania, brytyjski gigant rynku nieruchomości, oferuje dywidendę w wysokości $ 0,09 dla plonu 3,77%. Warto rozważyć tę opcję, aby zdywersyfikować swój portfel na arenie międzynarodowej, pomimo niepewności związanej z Brexitem.
Po stronie przemysłowej, Avient i Carrier Global uzupełnij obraz. Przy odpowiednich plonach 2,36% i 1,16%Firmy te liczą na innowacyjność, aby przyciągnąć inwestorów. Firma Carrier Global wyróżnia się w szczególności na polu ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania i klimatyzacji.
Oczekiwania inwestorów są jasne: szukają stabilnych i rosnących dywidend, które mogą pokonać inflację. W tym kontekście Federal Realty i British Land wydają się być najbardziej przygotowane na portfel nastawiony na dywidendę. Należy jednak zachować ostrożność: dywersyfikacja obejmująca Avient i Carrier Global może zapewnić interesującą równowagę między przychodami a potencjałem wzrostu.
Podsumowując, te cztery akcje oferują interesujące możliwości dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Niemniej jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej niezbędna jest dogłębna analiza każdej spółki i sektora, w którym działa.