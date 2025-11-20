Dywidendy w zasięgu wzroku: 5 akcji, na które warto zwrócić uwagę we wtorek

Drodzy inwestorzy, chcecie zdywersyfikować swój portfel i generować regularny dochód? Oto zestawienie akcji wypłacających atrakcyjne dywidendy w najbliższy wtorek, 21 maja. Przygotuj się na wykorzystanie tych okazji, aby zwiększyć swoje zyski.

Wypłata dywidendy 21 maja 2025 r.

  • Bassac : 1,50 €, dawać : 3,02%
  • BNP Paribas : 4,60 €, dawać : 6,36%
  • Euronext : 2,48 €, dawać : 2,70%
  • Imerys : 1,35 €, dawać : 3,81%
  • Scor : 1,80 €, dawać : 5,96%

BNP Paribas, francuski gigant usług finansowych

Z dywidendą w wysokości 4,60 € na akcję i rentowność 6,36%BNP Paribas to pozycja obowiązkowa dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu. Ten globalny bank pomyślnie przetrwał kryzys finansowy, stając się cennym źródłem dywidend.

SCOR, Solidny i Hojny Ubezpieczyciel

Sektor ubezpieczeniowy nie został pominięty przez SCOR, który wypłaca dywidendę w wysokości 1,80 € na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 5,96%. Ta odporna firma zdobyła zaufanie inwestorów dzięki ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem. Ostatnie Wyniki kwartalne SCOR wzmocniły to zaufanie solidnymi wynikami operacyjnymi i obiecującymi perspektywami na nadchodzący rok.

Bassac, Imerys i Euronext: Zróżnicowane możliwości

Basak (1,50 €, dawać 3,02%), Imerys (1,35 €, dawać 3,81%) i Euronext (2,48 €, dawać 2,70%) oferują interesujące perspektywy w różnych sektorach, od materiałów po usługi finansowe. Bassac, lider w produkcji włókien tekstylnych, z powodzeniem zdywersyfikował swoją działalność, zajmując się materiałami kompozytowymi, co wzmocniło jego przepływy pieniężne. Firma Imerys, specjalizująca się w minerałach przemysłowych, wykorzystała ożywienie gospodarcze do zwiększenia sprzedaży i rentowności. Jeśli chodzi o Euronext, paneuropejski operator giełdy potrafił wykorzystać siłę rynków finansowych, oferując inwestorom interesującą ekspozycję na ten dynamiczny sektor.

Spełnianie oczekiwań inwestorów

Inwestorzy szukają nie tylko atrakcyjnych zysków, ale również długoterminowego, zrównoważonego wzrostu. Te działania stanowią mądry wybór dla portfela zorientowanego na dywidendęłącząc stały dochód z potencjałem wzrostu.

Dobrze zdywersyfikowany portfel akcji o zróżnicowanych profilach może zapewnić stabilne przepływy pieniężne przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Nie wahaj się więc skorzystać z tych okazji, aby zwiększyć swoje zyski.

