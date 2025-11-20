W najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia 2025 r., kilka spółek rozpocznie wypłatę kwartalnych lub rocznych dywidend, oferując inwestorom poszukującym regularnego dochodu kilka interesujących nowych opcji.

Wypłata dywidendy 15 kwietnia 2025 r.

Villeroy & Boch : 1,05 € , dawać : 5,53%

, dawać : Gamco: $ 0,03 , dawać : 8,65%

, dawać : Koniec ewolucji: $ 0,21 , dawać : 4,34%

, dawać : Zasoby RGC: $ 0,2 , dawać : 4,01%

, dawać : Julius Baer : $ 0,34 , dawać : 3,05%

, dawać : Globalna woda: $ 0,02, dawać : 2,47%

Atrakcyjne dywidendy w różnych sektorach

Wśród spółek wypłacających dziś dywidendy znajduje się Villeroy & Boch z 1,05 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 5,53%. Konglomerat Gamco płaci $ 0,03 na tytuł, za plon 8,65%. W sektorze technologicznym FinVolution dystrybuuje $ 0,21 na akcję, czyli zwrot w wysokości 4,34%. Po stronie energetycznej RGC Resources płaci $ 0,2 na akcję, przy rentowności 4,01%. Julius Baer Bank dystrybuuje $ 0,34 na akcję, co daje stopę zwrotu 3,05%. Na koniec Global Water, fundusz inwestycyjny w wodę, wypłaca $ 0,02 na akcję, przy rentowności 2,47%.

Możliwości dla portfeli zorientowanych na dywidendę

Dywidendy te, których rentowność waha się od 2,47% do 8,65%, powinno zainteresować inwestorów poszukujących regularnego dochodu dla swoich portfeli. Rzeczywiście, w kontekście wciąż niskich stóp procentowych, te poziomy zwrotu wydają się szczególnie atrakcyjne. Niektóre akcje, takie jak Gamco czy Villeroy & Boch, wyróżniają się szczególnie wyższą niż w przypadku innych spółek rentownością. 5%, co czyni je atrakcyjnymi instrumentami dla inwestorów nastawionych na dywidendę.