W najbliższą środę, 19 czerwca, kilka spółek zaoferuje świetną okazję do odbioru dywidend. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem giełdowym, czy nowicjuszem, teraz jest idealny moment, aby zainteresować się akcjami, które wypłacają część swoich zysków.

Wypłata dywidendy 19 czerwca 2025 r.

Soczysta okazja dla inwestorów

Całkowita energiaEn, francuski gigant naftowy, wypłaca hojną dywidendę w wysokości 0,79 €lub atrakcyjny zysk 4,85%. Korzyści dla portfeli nastawionych na dywidendę.

Ale to nie wszystko! Partner ADL, Cis i Delta Plus są również w menu wypłat dywidend, odpowiednio 1,04 €, 0,16 € i 1,25 €oferujące rentowność od 1,61% do 3,06%.

Spełnij swoje oczekiwania dotyczące wydajności

Inwestorzy z niecierpliwością czekają na te płatności, które stanowią mile widziany dodatkowy dochód w tych niepewnych czasach gospodarczych. Z wydajnością do 4,85%, dywidendy te stanowią doskonałą okazję do dywersyfikacji źródeł dochodu.

Choć akcje te pochodzą z różnych sektorów, od ropy naftowej po sprzęt ochronny, łączy je wspólna cecha: zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych i zapewniania akcjonariuszom znacznego zwrotu.

Więc nie wahaj się dłużej! Skorzystaj z tego dnia dywidendy, aby wzbogacić swój portfel i zbierać korzyści ze swoich inwestycji.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

