Dywidendy na horyzoncie: te akcje przyniosą Ci dziś wielki zysk!

W najbliższą środę, 19 czerwca, kilka spółek zaoferuje świetną okazję do odbioru dywidend. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem giełdowym, czy nowicjuszem, teraz jest idealny moment, aby zainteresować się akcjami, które wypłacają część swoich zysków.

Wypłata dywidendy 19 czerwca 2025 r.

Soczysta okazja dla inwestorów

Całkowita energiaEn, francuski gigant naftowy, wypłaca hojną dywidendę w wysokości 0,79 €lub atrakcyjny zysk 4,85%. Korzyści dla portfeli nastawionych na dywidendę.

Ale to nie wszystko! Partner ADL, Cis i Delta Plus są również w menu wypłat dywidend, odpowiednio 1,04 €, 0,16 € i 1,25 €oferujące rentowność od 1,61% do 3,06%.

Spełnij swoje oczekiwania dotyczące wydajności

Inwestorzy z niecierpliwością czekają na te płatności, które stanowią mile widziany dodatkowy dochód w tych niepewnych czasach gospodarczych. Z wydajnością do 4,85%, dywidendy te stanowią doskonałą okazję do dywersyfikacji źródeł dochodu.

Choć akcje te pochodzą z różnych sektorów, od ropy naftowej po sprzęt ochronny, łączy je wspólna cecha: zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych i zapewniania akcjonariuszom znacznego zwrotu.

Więc nie wahaj się dłużej! Skorzystaj z tego dnia dywidendy, aby wzbogacić swój portfel i zbierać korzyści ze swoich inwestycji.