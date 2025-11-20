Chcesz zwiększyć swoje stałe dochody? Dywidendy są świetną opcją do rozważenia. A dzisiaj niektóre duże spółki giełdowe wypłacają atrakcyjne dywidendy. Oto kluczowe liczby, które musisz znać.
Wypłata dywidendy 28 maja 2025 r.
- skrzyżowanie : 0,87 €, dawać : 5,34%
- Safran : 2,20 €, dawać : 1,02%
- Schneider Electric : 3,50 €, dawać : 1,47%
- Valeo : 0,40 €, dawać : 3,43%
- Telewydajność : 3,85 €, dawać : 3,61%
- Burelle : 16,00 €, dawać : 3,65%
- Sopra Steria : 4,65 €, dawać : 2,09%
Soczyste dywidendy, które zdywersyfikują Twoje portfolio
W czasach niepewności gospodarczej inwestorzy naturalnie zwracają się ku akcjom generującym stabilne strumienie dochodów. W tym miejscu z pomocą przychodzą dywidendy, które stanowią prawdziwą siatkę bezpieczeństwa dla Twoich oszczędności.
Wśród najbardziej hojnych wartości znajdujemy skrzyżowanie z wydajnością 5,34%, a następnie Telewydajność (3,61%), Burelle (3,65%), Valeo (3,43%) I Safran (1,02%). Ale to nie wszystko! Ciężkie wagi jak Schneider Electric i Sopra Steria oferują również przyzwoite dywidendy.
Inwestuj w dobre akcje, zbieraj dywidendy.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, jedno jest pewne: dywersyfikacja portfela poprzez inwestowanie w akcje wypłacające dywidendę to skuteczna strategia długoterminowa. Nie tylko cieszysz się regularnym dochodem, ale także uczestniczysz w potencjalnym wzroście solidnych firm.
Więc jesteś gotowy, aby pomnożyć swoje oszczędności? Skonsultuj się już dziś z doradcą finansowym, aby stworzyć portfel akcji dywidendowych dostosowany do Twoich celów.