Chcesz zwiększyć swoje stałe dochody? Dywidendy są świetną opcją do rozważenia. A dzisiaj niektóre duże spółki giełdowe wypłacają atrakcyjne dywidendy. Oto kluczowe liczby, które musisz znać.

Wypłata dywidendy 28 maja 2025 r.

Soczyste dywidendy, które zdywersyfikują Twoje portfolio

W czasach niepewności gospodarczej inwestorzy naturalnie zwracają się ku akcjom generującym stabilne strumienie dochodów. W tym miejscu z pomocą przychodzą dywidendy, które stanowią prawdziwą siatkę bezpieczeństwa dla Twoich oszczędności.

Wśród najbardziej hojnych wartości znajdujemy skrzyżowanie z wydajnością 5,34%, a następnie Telewydajność (3,61%), Burelle (3,65%), Valeo (3,43%) I Safran (1,02%). Ale to nie wszystko! Ciężkie wagi jak Schneider Electric i Sopra Steria oferują również przyzwoite dywidendy.

Inwestuj w dobre akcje, zbieraj dywidendy.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, jedno jest pewne: dywersyfikacja portfela poprzez inwestowanie w akcje wypłacające dywidendę to skuteczna strategia długoterminowa. Nie tylko cieszysz się regularnym dochodem, ale także uczestniczysz w potencjalnym wzroście solidnych firm.

Więc jesteś gotowy, aby pomnożyć swoje oszczędności? Skonsultuj się już dziś z doradcą finansowym, aby stworzyć portfel akcji dywidendowych dostosowany do Twoich celów.