Inwestorzy mają powód do świętowania w tę środę, 22 maja! Wiele notowanych na giełdzie spółek faktycznie wypłaci swoim akcjonariuszom wysokie dywidendy. Nie lada gratka dla portfeli nastawionych na poszukiwanie regularnego dochodu. Niezależnie od tego, czy chodzi o duże grupy, czy mniejsze firmy, ujawniamy okazje, których nie można przegapić.

Wypłata dywidendy 22 maja 2025 r.

Bourse Direct : 0,16 € , dawać : 2,86%

, dawać : Przyleganie : 1,30 € , dawać : 8,29%

, dawać : Michelin : 1,35 € , dawać : 3,60%

, dawać : Renault : 1,85 € , dawać : 3,72%

, dawać : trigano : 1,75 €, dawać : 2,46%

Najlepsze akcje wypłacające dywidendę 22 maja

Przyleganiefrancuski ubezpieczyciel kredytów wyróżnia się zwrotem 8,29% na dywidendę w wysokości 1,30 € na akcję. Prawdziwa okazja dla portfeli nastawionych na dochód. Następnie gigant oponiarski Michelin redystrybuuje 1,35 € na tytuł, tj. plon 3,60%. Mądry wybór dla długoterminowych inwestorów.

Producent samochodów Renault przyciąga również uwagę dywidendą 1,85 €, co stanowi znaczący zwrot 3,72%. Sposób na zarabianie pieniędzy poprzez obstawianie poprawy wyników grupy. Bourse Direct i Trigano uzupełnij tę listę odpowiednio 2,86% i 2,46% wydajności.

Czy warto inwestować w akcje dywidendowe?

Dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu papiery wartościowe te stanowią okazję wartą poważnego rozważenia. Jednak zakupu akcji nie należy dokonywać wyłącznie na podstawie dywidendy. Niezbędna jest dogłębna analiza kondycji finansowej i perspektyw każdej spółki.

Niektórych inwestorów może skusić wysoka rentowność akcji Coface. Jednakże działalność w zakresie ubezpieczeń kredytowych sprawia, że ​​spółka jest podatna na straty w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Renault, pomimo trudności, może przyciągnąć inwestorów przekonanych o ożywieniu gospodarczym spółki. Jeśli chodzi o Michelin, jego wiodąca pozycja i rentowność sprawiają, że jest to inwestycja bardziej defensywna.

Ostatecznie dywersyfikacja pozostaje najlepszą strategią pozwalającą na zbudowanie zrównoważonego portfela generującego stały dochód. Akcje dywidendowe mogą być ciekawym uzupełnieniem, ale nie powinny koncentrować całego ryzyka.