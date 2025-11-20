Drodzy inwestorzy, dzisiejszy rynek akcji oferuje wiele możliwości uzyskania regularnego dochodu w postaci dywidend. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym, czy początkującym inwestorem, akcje wypłacające dywidendę mogą być świetnym uzupełnieniem Twojego portfela. Pozwól nam oprowadzić Cię po najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach dnia dzisiejszego.

Wypłata dywidendy 18 czerwca 2025 r.

Inwestuj w solidne przedsiębiorstwa i nagradzaj swoją cierpliwość

Najpierw przyjrzyjmy się GTT, francuska firma usługowa zajmująca się transportem morskim skroplonego gazu ziemnego. Z dywidendą w wysokości 2,51 € i plon 3,65%, akcje te mogą przyciągnąć inwestorów poszukujących stabilnego dochodu w rozwijającym się sektorze. Należy pamiętać, że wyniki z przeszłości nie są gwarancją wyników w przyszłości, jednak GTT w ostatnich latach wykazało się solidną trajektorią.

Następnie przejdźmy do Apollo Bank s.c., amerykańska spółka holdingowa banku, która obecnie wypłaca dywidendę w wysokości $ 0,56 z imponującą wydajnością 6,05%. Akcje te mogą zainteresować inwestorów poszukujących wyższych zysków, choć sektor bankowy ma swoje własne ryzyka, które należy ocenić.

Po trzecie, Credit Suisse, będący w tarapatach bank szwajcarski, oferuje dywidendę w wysokości $ 0,02 z atrakcyjną rentownością 8,97%. Jednakże tę szansę można uznać za bardziej ryzykowną ze względu na wyzwania, przed którymi stoi firma.

Wreszcie Hewlett Packard, amerykański gigant IT, wypłaca dywidendę w wysokości $ 0,13 z wydajnością 2,41%. Mimo że akcje te są skromne, mogą okazać się odpowiednie dla tych, którzy szukają ekspozycji na ugruntowany sektor technologiczny.

Ostatecznie decyzja o zainwestowaniu w akcje wypłacające dywidendę zależy od Twoich celów, tolerancji ryzyka i horyzontu inwestycyjnego. Pamiętaj o dywersyfikacji swojego portfela i przeprowadź dokładne badania przed zainwestowaniem.