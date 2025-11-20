W najbliższy wtorek, 16 kwietnia, kilka znanych spółek wypłaci swoje kwartalne lub roczne dywidendy. W obliczu wciąż niestabilnej sytuacji gospodarczej niektóre z tych akcji wyróżniają się szczególnie atrakcyjnymi zyskami.
Wypłata dywidendy 16 kwietnia 2025 r.
- Airbus : 1,80 €, dawać : 1,10%
- Adecco : 2,5 CHF, dawać : 7,25%
- Guess : $ 0,30, dawać : 4,35%
- Marki Acuity : $ 0,15, dawać : 0,23%
- AZZ : $ 0,17, dawać : 0,87%
- Społeczność Dime : $ 0,25, dawać : 5,40%
Atrakcyjne zyski pomimo niepewnego kontekstu ekonomicznego
Airbus otwiera imprezę dywidendą w wysokości 1,80 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 1,10%. Choć skromna, dywidenda ta jest doceniana przez inwestorów poszukujących stabilność w ich portfelu.
Po stronie szwajcarskiego giganta pracy tymczasowej Adecco dywidenda wynosi 2,5 CHFoferujący plon w wysokości 7,25%. Poziom ten jest szczególnie wysoki i powinien zainteresować inwestorów nastawionych na wypłacanie dywidend.
Inna ciekawa wartość, Guess płaci $ 0,30 na akcję, czyli zwrot w wysokości 4,35%. Amerykańska marka odzieżowa zdaje się utrzymywać swoją pozycję pomimo zawirowań w branży.
Bardziej skromne zwroty dla Acuity Brands i AZZ
Jednak nie wszystkie firmy oferują tak atrakcyjne zyski. Tak jest w przypadku firmy Acuity Brands, specjalizującej się w oświetleniu, która płaci tylko $ 0,15 na akcję, zwrot tylko 0,23%.
Ta sama obserwacja dotyczy AZZ, firmy przemysłowej zajmującej się dystrybucją $ 0,17 na akcję, co daje zwrot w wysokości 0,87%.
Wreszcie nowojorski bank Dime Community wyróżnia się dywidendą w wysokości $ 0,25 na akcję, co odpowiada rentowności 5,40%.
Ostatecznie te ogłoszenia dotyczące dywidend ilustrują różnorodność sytuacji finansowych spółek, przy czym rentowność waha się od 0,23% do 7,25%. Inwestorzy nastawieni na dywidendę będą mieli możliwość zbudowania zdywersyfikowanego portfela generującego regularny dochód.