Dywidendy: Najlepsze akcje do obserwowania 16 kwietnia

W najbliższy wtorek, 16 kwietnia, kilka znanych spółek wypłaci swoje kwartalne lub roczne dywidendy. W obliczu wciąż niestabilnej sytuacji gospodarczej niektóre z tych akcji wyróżniają się szczególnie atrakcyjnymi zyskami.

Wypłata dywidendy 16 kwietnia 2025 r.

Atrakcyjne zyski pomimo niepewnego kontekstu ekonomicznego

Airbus otwiera imprezę dywidendą w wysokości 1,80 € na akcję, czyli zwrot w wysokości 1,10%. Choć skromna, dywidenda ta jest doceniana przez inwestorów poszukujących stabilność w ich portfelu.

Po stronie szwajcarskiego giganta pracy tymczasowej Adecco dywidenda wynosi 2,5 CHFoferujący plon w wysokości 7,25%. Poziom ten jest szczególnie wysoki i powinien zainteresować inwestorów nastawionych na wypłacanie dywidend.

Inna ciekawa wartość, Guess płaci $ 0,30 na akcję, czyli zwrot w wysokości 4,35%. Amerykańska marka odzieżowa zdaje się utrzymywać swoją pozycję pomimo zawirowań w branży.

Bardziej skromne zwroty dla Acuity Brands i AZZ

Jednak nie wszystkie firmy oferują tak atrakcyjne zyski. Tak jest w przypadku firmy Acuity Brands, specjalizującej się w oświetleniu, która płaci tylko $ 0,15 na akcję, zwrot tylko 0,23%.

Ta sama obserwacja dotyczy AZZ, firmy przemysłowej zajmującej się dystrybucją $ 0,17 na akcję, co daje zwrot w wysokości 0,87%.

Wreszcie nowojorski bank Dime Community wyróżnia się dywidendą w wysokości $ 0,25 na akcję, co odpowiada rentowności 5,40%.

Ostatecznie te ogłoszenia dotyczące dywidend ilustrują różnorodność sytuacji finansowych spółek, przy czym rentowność waha się od 0,23% do 7,25%. Inwestorzy nastawieni na dywidendę będą mieli możliwość zbudowania zdywersyfikowanego portfela generującego regularny dochód.

