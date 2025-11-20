EURUSD: Para zmierza w kierunku 1,0870 w czwartek

Euro nadal zyskiwało na wartości względem dolara amerykańskiego w czwartek, po ostatnich rozczarowujących danych gospodarczych USA. Ten dzień zapowiada się interesująco dla traderów operujących na parze EUR/USD, gdyż na trend może wpłynąć kilka czynników.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

  • Poziom obrotu EURUSD: 1,0810
  • Potencjalny cel: 1,0870
  • Wsparcie : 1,0800 / Opór : 1,0870
Wzmocnienie euro

w kontekście handlowy korzystny kurs walutowy, wspólna waluta europejska powinna kontynuować swój wzrost zaczęło się wczoraj. Na jego korzyść przemawia kilka elementów:

  • Słabość dolara utrzymuje się po słabych wskaźnikach PMI dla sektora wytwórczego w USA
  • Zapasy ropy naftowej w USA niespodziewanie wzrosły w środę
  • Oczekiwania inwestorów przed opublikowaniem w piątek danych o zatrudnieniu w USA

Mając na uwadze dzisiejsze dane PMI dla sektora usług w Europie, euro ma szansę utrwalić swoje zyski. Jednakże, dywergencja niedźwiedzia obserwuje się na 15-minutowym RSI, co potencjalnie ogranicza potencjał wzrostu.

Analiza techniczna pary EURUSD

Prognoza EURUSD 4 kwietnia 2025 r.

Na poziomie technicznym, handel EURUSD pokazuje korzystną konfigurację krótkoterminową. Przekroczenie poziomu obrotu przy 1,0810 otworzyłoby drogę do codziennego oporu zlokalizowanego w 1,0870.

Wsparcie godzinowe 1,0800 niemniej jednak będzie stanowić kluczowy poziom do monitorowania. Przerwa w tym ostatnim przypadku podważyłaby pozytywne prognozy na ten dzień.

Ogólnie rzecz biorąc, handlowcy forex będziemy uważnie śledzić prognozę dla kursu EURUSD przez cały dzień. W przypadku potwierdzenia ttrend wzrostowy, kurs można ustalić na 1,0870.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

