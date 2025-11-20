EduBourse » Wiadomości EduBourse » EURUSD: Para zmierza w kierunku 1,0870 w czwartek

Euro nadal zyskiwało na wartości względem dolara amerykańskiego w czwartek, po ostatnich rozczarowujących danych gospodarczych USA. Ten dzień zapowiada się interesująco dla traderów operujących na parze EUR/USD, gdyż na trend może wpłynąć kilka czynników.

Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

Poziom obrotu EURUSD: 1,0810

Potencjalny cel: 1,0870

Wsparcie : 1,0800 / Opór : 1,0870

Wzmocnienie euro

w kontekście handlowy korzystny kurs walutowy, wspólna waluta europejska powinna kontynuować swój wzrost zaczęło się wczoraj. Na jego korzyść przemawia kilka elementów:

Słabość dolara utrzymuje się po słabych wskaźnikach PMI dla sektora wytwórczego w USA

Zapasy ropy naftowej w USA niespodziewanie wzrosły w środę

Oczekiwania inwestorów przed opublikowaniem w piątek danych o zatrudnieniu w USA

Mając na uwadze dzisiejsze dane PMI dla sektora usług w Europie, euro ma szansę utrwalić swoje zyski. Jednakże, dywergencja niedźwiedzia obserwuje się na 15-minutowym RSI, co potencjalnie ogranicza potencjał wzrostu.

Analiza techniczna pary EURUSD

Na poziomie technicznym, handel EURUSD pokazuje korzystną konfigurację krótkoterminową. Przekroczenie poziomu obrotu przy 1,0810 otworzyłoby drogę do codziennego oporu zlokalizowanego w 1,0870.

Wsparcie godzinowe 1,0800 niemniej jednak będzie stanowić kluczowy poziom do monitorowania. Przerwa w tym ostatnim przypadku podważyłaby pozytywne prognozy na ten dzień.

Ogólnie rzecz biorąc, handlowcy forex będziemy uważnie śledzić prognozę dla kursu EURUSD przez cały dzień. W przypadku potwierdzenia ttrend wzrostowy, kurs można ustalić na 1,0870.