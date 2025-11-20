EduBourse » Wiadomości EduBourse » Powiększ swoje portfolio o te akcje wypłacające dywidendę już dziś

Drodzy inwestorzy, szukacie możliwości zwiększenia dochodów i dywersyfikacji swojego portfela? Nie przegap zatem w najbliższy czwartek, 30 maja, tych obiecujących akcji wypłacających dywidendę.

Wypłata dywidendy 30 maja 2025 r.

Rozbudź swoje zainteresowanie, aby uzyskać wyższy zysk

Uzyskać link, z wydajnością 3,41%, oferuje atrakcyjną dywidendę w wysokości 0,55 €. Cathay i First Bancorp ściśle śledzić odpowiednie plony 3,75% i 3,56%. Te solidne firmy mogą być dobrym wyborem dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.

Ipsen, choć oferując bardziej skromną wydajność 0,97%, wypłaca atrakcyjną dywidendę w wysokości 1,20 €. Giganci Goldman Sachs i Home Depotze swojej strony oferują znaczne dywidendy 2,75 USD i 2,25 USD, z wydajnością 2,39% i 2,77% odpowiednio.

Odkryj nowe możliwości dla swojego portfolio

Dywidendy mogą być znakomitym sposobem na generowanie pasywnego dochodu i korzystanie z długoterminowego wzrostu. Ważne jest jednak, aby każdą akcję ocenić ostrożnie, biorąc pod uwagę własne cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka.

Inwestorzy pragnący zbudować zrównoważony portfel nastawiony na dywidendę mogą rozważyć włączenie do niego akcji niektórych z tych spółek. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się jednak przeprowadzenie starannej analizy i odpowiednią dywersyfikację.