Drodzy inwestorzy, szukacie możliwości zwiększenia dochodów i dywersyfikacji swojego portfela? Nie przegap zatem w najbliższy czwartek, 30 maja, tych obiecujących akcji wypłacających dywidendę.
Wypłata dywidendy 30 maja 2025 r.
- Uzyskać link : 0,55 €, dawać : 3,41%
- Ipsen : 1,20 €, dawać : 0,97%
- Cathay : $ 0,34, dawać : 3,75%
- Pierwszy Bancorp : $ 0,16, dawać : 3,56%
- Goldman Sachs : $ 2,75, dawać : 2,39%
- Home Depot : $ 2,25, dawać : 2,77%
Rozbudź swoje zainteresowanie, aby uzyskać wyższy zysk
Uzyskać link, z wydajnością 3,41%, oferuje atrakcyjną dywidendę w wysokości 0,55 €. Cathay i First Bancorp ściśle śledzić odpowiednie plony 3,75% i 3,56%. Te solidne firmy mogą być dobrym wyborem dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.
Ipsen, choć oferując bardziej skromną wydajność 0,97%, wypłaca atrakcyjną dywidendę w wysokości 1,20 €. Giganci Goldman Sachs i Home Depotze swojej strony oferują znaczne dywidendy 2,75 USD i 2,25 USD, z wydajnością 2,39% i 2,77% odpowiednio.
Odkryj nowe możliwości dla swojego portfolio
Dywidendy mogą być znakomitym sposobem na generowanie pasywnego dochodu i korzystanie z długoterminowego wzrostu. Ważne jest jednak, aby każdą akcję ocenić ostrożnie, biorąc pod uwagę własne cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka.
Inwestorzy pragnący zbudować zrównoważony portfel nastawiony na dywidendę mogą rozważyć włączenie do niego akcji niektórych z tych spółek. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się jednak przeprowadzenie starannej analizy i odpowiednią dywersyfikację.